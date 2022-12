Terry Hall: Πέθανε ο τραγουδιστής των Specials

Ο Terry Hall, τραγουδιστής των Specials και πρώην μέλος των Fun Boy Three και Colourfield, πέθανε σε ηλικία 63 ετών, με το συγκρότημα να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου του.

"Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο, μετά από μια σύντομη ασθένεια, του Terry, του όμορφου φίλου, αδελφού μας και ενός από τους πιο λαμπρούς τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και στιχουργούς που έχει βγάλει ποτέ αυτή η χώρα", έγραψε το συγκρότημα στο Twitter, για να προσθέσει:

"Ο Τέρι ήταν ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας και μια από τις πιο ευγενικές, πιο αστείες και γνήσιες ψυχές. Η μουσική του και οι ερμηνείες του περιείχαν την ίδια την ουσία της ζωής… τη χαρά, τον πόνο, το χιούμορ, τον αγώνα για δικαιοσύνη, αλλά κυρίως την αγάπη".

Το συγκρότημα ζήτησε σεβασμό για την ιδιωτική ζωή της οικογένειας του Hall.

Ο Terry Hall γεννήθηκε στο Κόβεντρι στις 19 Μαρτίου 1959 σε μια οικογένεια που εργαζόταν κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ήταν γνωστός για το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο ενώ είχε δοκιμαστεί και από τη Γουέστ Μπρόμιτς, ωστόσο οι γονείς του αρνήθηκαν την ευκαιρία λόγω της ταλαιπωρίας του ταξιδιού.

Το 2019, ο Hall δήλωσε στον κωμικό Richard Herring ότι σε ηλικία 12 ετών τον απήγαγε κύκλωμα παιδεραστών στη Γαλλία, ένα περιστατικό για το οποίο είχε τραγουδήσει και στο single των Fun Boy Three το 1983 "Well Fancy That", όπου κατηγόρησε έναν δάσκαλο, τραγουδώντας "Με πήγες στη Γαλλία με την υπόσχεση να μου μάθεις γαλλικά".

Ο Hall κράτησε κρυφό το περιστατικό και δεν το είπε στους γονείς του. "Και οι δύο δούλευαν σε εργοστάσια. Πληρώθηκαν σε μετρητά. Ο μπαμπάς μου ήταν πότης. Είχαν τη δική τους ζωή", είχε πει σε συνέντευξή του, αποκαλύπτοντας πως έπαιρνε φάρμακα σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας του, περνώντας κατάθλιψη.

Εντάχθηκε στους Specials από τα πρώτα τους κιόλας χρόνια, όταν ακόμη ονομάζονταν Automatics, αντικαθιστώντας τον τραγουδιστή Tim Strickland. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους τους single "Gangsters" το 1979, το οποίο έφτασε στο Νο 6 στο βρετανικό single chart. Θα κυριαρχούσαν στο Top 10 τα επόμενα δύο χρόνια, με το δεύτερο single, Ghost Town, το 1981.

