The Game: Ο θρύλος της ραπ για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο κορυφαίος ράπερ The Game έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, για να μετατρέψει τον υπαίθριο χώρο του ΟΑΚΑ σε ένα τεράστιο club.

Ο ραπ θρύλος, The Game, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του παγκόσμιου hip hop στερεώματος, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 6 Απριλίου, και μετατρέπει τον υπαίθριο χώρο του Ο.Α.Κ.Α., σε ένα τεράστιο club, στο πλαίσιο της “The Documentary 20th Anniversary Tour”.

Οι συνεργασίες με ραπ τιτάνες, όπως οι Dr. Dre, 50 Cent, Kanye West, Snoop Dogg, Nas, Jay-Z, Lil Wayne, Ice Cube, Rick Ross και A$AP Rocky αλλά και οι πολυπλατινένιες πωλήσεις των albums του, τον έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. H Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει μια ανεπανάληπτη μουσική και ραπ εμπειρία: Ένα event φεστιβαλικών vibes, με VIP experiences, σπουδαίους guests και πολλές εκπλήξεις.

Στο πλαίσιο της “The Documentary 20th Anniversary Tour”, της περιοδείας για τον εορτασμό των 20 ετών από την κυκλοφορία ενός από τα σπουδαιότερα albums του είδους, του επικού The Documentary του 2005, ο κορυφαίος εκπρόσωπος της West Coast σκηνής κάνει μία στάση στη χώρα μας. Σηματοδοτώντας 20 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτο του, ο The Game ταυτόχρονα δουλεύει πάνω σε ένα νέο album, το The Documentary 3, που αποτελεί και το τρίτο μέρος της σειράς Documentary, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά.

Ο Αύγουστος του 2022 τον βρήκε να κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο DRILLMATIC. Μετά την επιτυχία του “EAZY” με τη συμμετοχή του Kanye West, αυτό το album 30 τραγουδιών, σε παραγωγή του Hit Boy, σηματοδοτήθηκε από ακόμη περισσότερες σπουδαίες συμμετοχές, ανάμεσα στις οποίες οι Ye, Ice T, Big Sean, Lil Wayne, Ty Dolla $ign, 2 Chainz, Rick Ross, ASAP Rocky, Chris Brown, YG, αλλά και ο μέχρι πρότινος ανταγωνιστής του Meek Mill.

Την Κυριακή 6 Απριλίου στον χώρο των Ολυμπιακών Εγκασταστάσεων Αθηνών (O.A.K.A.), θα γίνουμε μάρτυρες της hip-hop ιστορίας, παρακολουθώντας ζωντανά έναν εκ των πλέον επίκαιρων και σημαντικών εκπροσώπων του είδους παγκοσμίως, σε μία συναυλία που πρόκειται να αφήσει εποχή.

Κυριακή 6 Απριλίου 2025, Ώρα έναρξης: 19:00, Ο.Α.Κ.Α, more.com