The Necks: “Ένα από τα πιο εκπληκτικά συγκροτήματα στον πλανήτη” στο Ωδείο Αθηνών

Μια μυσταγωγική βραδιά με το διεθνώς αναγνωρισμένο jazz τρίο από την Αυστραλία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Ωδείο Αθηνών.

“Ένα από τα πιο εκπληκτικά συγκροτήματα στον πλανήτη … μια ηχητική εμπειρία που έχει ελάχιστους παραλληλισμούς ή αντιπάλους.” έγραψε ο The Guardian για τους The Necks, τους οποίους θα ακούσουμε το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Ωδείο Αθηνών, στην αίθουσα Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Τη βραδιά ανοίγει το Costas Baltazanis Trio, ενώ πιο πριν θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Παράλληλοι αυτοσχεδιασμοί (Improvisations in Parallel Mode) του Πέτρου Κολοτούρου.

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής τους περιοδείας, το τρίο από την Αυστραλία που χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης και που κατέχει πληθώρα βραβείων σε διεθνές επίπεδο, κάνει μία στάση στην Αθήνα, για μία μόνο βραδιά, και ξεδιπλώνει ένα αυτοσχεδιαστικό ηχητικό ταξιδι, με εναν διάλογο μεταξυ πιάνου, κρουστών και κοντραμπάσσου.

Από το 1989 που παρουσιάστηκαν στο κοινό με το «Sex», όταν λίγο πριν ο κόσμος θαύμαζε την μουσική σκηνή της Αυστραλίας με τους Triffids, Sunnyboys, Ed Kuepper, Church, Lime Spiders, Laughing Clowns, κ.ά., και που αποτέλεσαν μουσικές επιρροές της μπάντας, οι The Necks συνεχίζουν μέχρι σήμερα το απροσδιόριστο, ακόμα αχαρτογράφητο και απίθανο ταξίδι τους.

The Necks Camille Walsh Photograph

Είναι η jazz της νέας εποχής, είναι το ambient χωρίς διόλου ηλεκτρονική μουσική, είναι το post-minimalism που μπορεί να «συνομιλεί», είναι η μετά avant-garde στάση που δημιουργεί trance εμπειρία ή δεν είναι τίποτα από όλα αυτά γιατί αποτυγχάνουν οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί, όταν πρόκειται για τους The Necks, δηλαδή τους Chris Abrahams (πιάνο) Tony Buck (drums) Lloyd Swanton (bass).

Έχοντας στο ενεργητικό τους 19 άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Travel» (2023), οι The Necks έχουν επάξια κερδίσει μία θέση ανάμεσα στις σημαντικότερες τζαζ μπάντες, με τις ζωντανές τους εμφανίσεις να αποτελούν μοναδική ηχητική εμπειρία, μέσω της ρυθμικής ελευθερίας και των περίτεχνων αυτοσχεδιασμών, που φτάνει στα όρια της μυσταγωγίας μέσω της μουσικής.

The Necks Camille Walsh Photograph

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που πολλοί οπαδοί τους, τούς ακολουθούν από πόλη σε πόλη. Ούτε οι διθυραμβικές κριτικές που έχουν λάβει στα σημαντικότερα Μέσα ανά τον κόσμο.

Τη βραδιά ανοίγει το Costas Baltazanis Τrio που αποτελείται από έλληνες μουσικούς που ζουν σε τρεις διαφορετικές χώρες. Ο Κώστας Μπαλταζανης στην κιθάρα, που ζει και δρα στη Νέα Υόρκη, ο Απόστολος Σιδερης στο κοντραμπάσσο, από το Παρίσι, και ο Δημήτρης Κλωνής στα τύμπανα, από την Αθήνα.

Παράλληλοι αυτοσχεδιασμοί

Πριν από τις δύο συναυλίες θα προβληθεί στον χώρο του αμφιθεάτρου το ντοκιμαντέρ «Παράλληλοι αυτοσχεδιασμοί (Improvisations in Parallel Mode)» σε σκηνοθεσία Πέτρου Κολοτούρου. Ένα οδοιπορικό στα ηχοτοπία της ελληνικής επαρχίας με τους μουσικούς του κάθε τόπου να συνθέτουν το soundtrack της εκπληκτικής συνεργατικής δουλειάς μιας πληθώρας δημιουργών.

Συμμετέχουν οι: Σαβίνα Γιαννάτου, Ross Daly, Κέλυ Θωμά, Ευγένιος Βούλγαρης, Αλεξία Κατσανεβάκη, Στέλιος Πετράκης, Δημήτρης Σιδερής, Αντώνης Ανισέγκος, Kolida Babo (Σωκράτης Βότσκος, Χάρης Π.), Αλέξανδρος Ριζόπουλος, Γιώργος Παπαϊωάννου, Γιάννης Ζαννής, Γιώργος Γαρόζης, Μαργαρίτα Ερμίδου, Tότα Κοντόγεωργα, Evan Handlet.

Για τους λάτρεις του βινυλίου, θα δημιουργηθεί ειδικός χώρος στην γκαρνταρόμπα του Ωδείου (cloakroom) όπου θα λειτουργεί ηχοσύστημα με πηγή βινυλίου, προσανατολισμένο στη φυσική αναπαραγωγή του ήχου. Θα επιλεχθούν δίσκοι οι οποίοι θα ακούγονται ολόκληροι, με σκοπό να ακουστεί η μουσική όπως την εννοούσε ο καλλιτέχνης.

The Necks Camille Walsh Photograph

Πρόγραμμα:

18.00: Vinyl Listening Sessions + Vinyl and merchandise market

19.00: Προβολή Ντοκιμαντέρ Παράλληλοι αυτοσχεδιασμοί (Improvisations in Parallel Mode) του Πέτρου Κολοτούρου

20.00: Costas Baltazanis Trio

21.00: The Necks Live