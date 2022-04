Το φετινό Athens Technopolis Jazz Festival είναι αφιερωμένο στις γυναίκες της jazz

Το Athens Technopolis Jazz Festival επιστρέφει, για ακόμη μία χρονιά, από τις 23 έως τις 29 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και αφιερώνει την 21η διοργάνωσή του στις γυναίκες της jazz. Ξεκινώντας με την ανακοίνωση των τριών ελληνικών συμμετοχών, ξεδιπλώνεται σταδιακά το πλούσιο πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ το οποίο περιλαμβάνει live shows, παράλληλες δράσεις αλλά και πολλές εκπλήξεις και μέσα από το οποίο θα αναδειχτεί το ζήτημα της γυναικείας εκπροσώπησης στη μουσική βιομηχανία αλλά και στη jazz ειδικότερα, θα παρουσιαστούν σπουδαίες αλλά και ανερχόμενες συνθέτριες και ερμηνεύτριες απ’ όλο τον κόσμο, η μουσική και οι ιστορίες τους.

Ανάμεσα στις απρόσμενα πολλές – συνολικά 60! – και υψηλού επιπέδου υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν μετά το open call για την ανάδειξη των ελληνικών συμμετοχών, κάτι που αποδεικνύει πόσο ενεργή είναι η γυναικεία παρουσία (και) στην εγχώρια σκηνή, η καλλιτεχνική επιτροπή του φεστιβάλ ανέδειξε τα τρία σχήματα που θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης την πρώτη μέρα του ATJF, Δευτέρα 23 Μαΐου, αφιερωμένη – όπως πάντα – στην ελληνική jazz.

ADVERTISING

Και αυτά είναι οι: Tania Giannouli Trio, Lia Hide και Χριστίνα Ψύχα.

Η ελληνική συμμετοχή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνές πρόγραμμα του Athens Technopolis Jazz Festival είναι το Tania Giannouli Trio, με ιθύνουσα μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής jazz σήμερα, την πιανίστα, συνθέτρια, αυτοσχεδιάστρια και bandleader Τάνια Γιαννούλη. Οι συνθέσεις της χαρακτηρίζονται από λυρισμό, έμπνευση, πολυπλοκότητα, εκλεκτισμό και μεγάλη πρωτοτυπία, ενώ η μουσική της αντλεί από ένα ευρύτατο φάσμα μουσικών ειδών και παραδόσεων, από σύγχρονη jazz και μουσική δωματίου μέχρι world/ethnic και free improvisation.

Στην κατηγορία Jazz+ ξεχώρισε η Lia Hide, η οποία συνδυάζει μοναδικά τη jazz με την electronica και την avant-garde με τη dark pop προτείνοντάς μας έναν πολύ ιδιαίτερο δικό της ήχο. Last but not least, η νέα μουσική πρόταση του ATJF για φέτος, είναι φρέσκια μα πολλά υποσχόμενη τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Χριστίνα Ψύχα, η οποία κινείται ανάμεσα σε ατμοσφαιρικά και ηλεκτρονικά μοτίβα.

Ποιες είναι οι τρεις νικήτριες του φετινού διαγωνισμού:

Tania Giannouli Trio – Ελλάδα / επίσημη συμμετοχή

Η Tania Giannouli FOSPHOTOS



Τάνια Γιαννούλη (πιάνο), Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα), Κυριάκος Ταπάκης (ούτι)

Η Τάνια Γιαννούλη, πιανίστα, συνθέτις, αυτοσχεδιάστρια και bandleader, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής jazz σκηνής σήμερα. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ στην Ευρώπη, ενώ, το Μάιο του 2021, ήταν η μία από τους τρεις υποψήφιους για το μεγάλο κρατικό Γερμανικό βραβείο Deutscher Jazzpreis στην κατηγορία Piano/ Keyboards International μαζί με τον Tigran Hamasyan και τον Shai Maestro.

Το Tania Giannouli Trio μας προσκαλεί σε έναν συναρπαστικό μουσικό κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Το ντεμπούτο άλμπουμ του “In Fading Light” κυκλοφόρησε το 2020, ενώ μόλις ένα μήνα μετά την επίσημη κυκλοφορία του ο δίσκος συγκέντρωσε διεθνώς διθυραμβικές κριτικές. Συμπεριλήφθηκε στο ευρωπαϊκό Jazz Media Chart και σε πολλές λίστες των σημαντικότερων κυκλοφοριών του 2020 (του βελγικού Free Jazz blog, του ολλανδικού περιοδικού Jazzism, του νορβηγικού Salt and Peanuts, του νοτιοκορεάτικου Jazzspace και της ελληνικής Athens Voice.

Το Tania Giannouli Trio, τα τελευταία τρία χρόνια, εμφανίζεται στα σημαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ και venues (Enjoy Jazz festival, Bimhuis, Flagey- Brussels Jazz festival, November Music, Skopje Jazz festival κ.ά.).

Lia Hide – Jazz+

Η Lia Hide GEORGE GERANIOS

Lia Hide (τραγούδι), Aki'Base (μπάσο & κοντραμπάσο), Γιώργος Ράδος (τύμπανα), Dennis Morfis (κιθάρα), Στέλιος Χατζικαλέας (τρομπέτα)

Η Lia Hide είναι το πολυσχιδές κορίτσι της εγχώριας dark art-pop. Με έντονο παρελθόν στην electronica, στιβαρό βιογραφικό συμμετοχών και εμφανίσεων, συχνές περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προτείνει τον δικό της ιδιαίτερο ήχο. Με το ομώνυμο σχήμα της, έχουν πλέον τέσσερις δίσκους στο ενεργητικό τους, καθώς και remix άλμπουμ, συμμετοχές σε ελληνικές και διεθνείς συλλογές αλλά και κυκλοφορίες από τη μουσική που έχουν γράψει για θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις. Ο πρώτος τους δίσκος κυκλοφόρησε από την EMI-Universal, ενώ ο τελευταίος κυκλοφορεί από την αμερικανική Conch Town Records, λαμβάνοντας ήδη ενθουσιώδεις κριτικές από τα διεθνής μέσα. Έχουν συνεργαστεί και μοιραστεί τη σκηνή με καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως οι Tricky, Robin Skouteris, KBHTA, Kovacs, Molly Nilsson, Kadebostany, Keep Shelly in Athens, Joseph Van Wissem, Anneke (Gathering) και πολλούς άλλους σε μεγαλύτερα και μικρότερα φεστιβάλ.

Χριστίνα Ψύχα – νέα μουσική πρόταση

Η Χριστίνα Ψύχα ATJF



Χριστίνα Ψύχα (τραγούδι, συνθέσεις), Νικόλας Αναδολής (πιάνο, ενορχηστρώσεις), Βαγγέλης Τούντας (βιολί), Παναγιώτης Μπουραζάνης (μπάσο), Demian Gomez (κρουστά)

Η Χριστίνα Ψύχα είναι τραγουδίστρια και συνθέτρια με έδρα την Αθήνα. Ασχολήθηκε με την κλασική και την τζαζ μουσική και πρόσφατα ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “Jazz Performance & New Technologies”. Ο πρώτος της προσωπικός δίσκος κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2021 με τίτλο “Violetera” από την Ankh Music και περιλαμβάνει δικές της συνθέσεις σε στίχους και μουσική και ενορχηστρώσεις του Νικόλα Αναδολή. Τα τραγούδια της χαρακτηρίζονται από έντονα τζαζ και λάτιν στοιχεία και οι ενορχηστρώσεις τους κινούνται σε ένα πλούσιο ηχητικά κινηματογραφικό περιβάλλον. Οι ερμηνείες της διακρίνονται για την μελωδικότητα και την αισθαντικότητα τους, ενώ το προσωπικό της στυλ έχει διαμορφωθεί από μια μίξη επιρροών της Αναγεννησιακής, της Βυζαντινής και της σύγχρονης δυτικής μουσικής. Τον Νοέμβριο του 2021, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 7th European Katara Jazz Festival στην πόλη Ντόχα του Κατάρ, ενώ μετά την κυκλοφορία του δίσκου πραγματοποιεί συναυλίες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η καλλιτεχνική επιτροπή του Athens Technopolis Jazz Festival αποτελείται από τους Γιώργο Χαρωνίτη (δημοσιογράφος, μουσικός συντάκτης), Γιώργο Μουχταρίδη (ραδιοφωνικός παραγωγός, διευθυντής του Pepper 96.6) και Λεωνίδα Αντωνόπουλο (δημοσιογράφος, διευθυντής του Kosmos 93.6).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις