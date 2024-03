To Hotel California εξακολουθεί να απασχολεί τη δικαιοσύνη

Η εισαγγελία του Μανχάταν απέσυρε την εγκληματική υπόθεση κλοπής των χειρόγραφων του Don Henley με τους στίχους του Hotel California. Η συνέχεια θα δοθεί σε πολιτικά δικαστήρια.

Στα μέσα του ‘70 οι Eagles δούλευαν επί ενός αινιγματικού τραγουδιού. O τίτλος ήταν Hotel California. Όπως αναφέρει το Associated Press, σε ένα κίτρινο σημειωματάριο ο Don Henley με τη συμβολή του Glenn Frey έγραψε για «έναν σκοτεινό αυτοκινητόδρομο στην έρημο» και ένα «υπέροχο μέρος», ένα ξενοδοχείο με πολυτελή επιφάνεια και δυσοίωνους ‘τόνους’.

Ήταν οι σκέψεις του Henley «για το σκοτεινό υπόβαθρο του αμερικανικού ονείρου», όπου «You can check out any time you like, but you can never leave».

Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά, πιο γνωστά και πιο εμπορικά ροκ ‘κομμάτια’:

Μεταξύ όσων προέκυψαν και αφορούσαν το ομώνυμο τραγούδι του τρίτου σε πωλήσεις δίσκου όλων των εποχών στις ΗΠΑ που κυκλοφόρησε το 1976 (μετά τα best of των Eagles και το Thriller του Michael Jackson) ήταν και η θεωρία συνομωσίας για το κρυφό νόημα των στίχων που συνδέονταν με το σατανισμό.

Προς τα τέλη του περασμένου Φλεβάρη τα χειρόγραφα από το κίτρινο σημειωματάριο παρουσιάστηκαν σε δικαστήριο, στο πλαίσιο ποινικής δίκης. Ήταν 80 σελίδες με τη δημιουργική διαδικασία του τραγουδιού που εξασφάλισε και Grammy.

Τα χειρόγραφα αυτά έχουν χαρακτηριστεί «αναντικατάστατα κομμάτια της μουσικής ιστορίας».

ΠΩΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΓΙΝΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο έμπορος σπάνιων βιβλίων, Glenn Horowitz, ο πρώην υπεύθυνος του Rock & Roll Hall of Fame, Craig Inciardi και ο πωλητής αναμνηστικών, Edward Kosinski κατηγορούνται μεταξύ άλλων και για συνωμοσία εγκληματικής κατοχής κλεμμένης περιουσίας, αλλά και για απόπειρα πώλησης της χωρίς την άδεια των Eagles, τo 2012.

Και οι τρεις δήλωσαν αθώοι, με τους δικηγόρους τους να επιμένουν πως δεν διέπραξαν κάποιο έγκλημα, καθώς εξασφάλισαν τα χειρόγραφα από έναν συγγραφέα που είχε συνεργαστεί με το συγκρότημα.

Για την ακρίβεια, ο Ed Sanders, ο οποίος έγραψε τη βιογραφία των Eagles τα πούλησε στον Ηοrowitz για 50.000 δολάρια. Ο Sanders είχε εξασφαλίσει την πρόσβαση στο αρχείο της μπάντας για να κάνει τη δουλειά του (το βιβλίο). Ακολούθως, ο Horowitz πούλησε στους άλλους δυο κατηγορούμενους που στη συνέχεια (2012) πούλησαν 4 σελίδες στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους (Henley).

Ο Kosinski αποπειράθηκε να πουλήσει τις υπόλοιπες στο Sotheby’s το 2016.

Ο Henley είπε ενώπιον του δικαστή πως ουδέποτε έδωσε τους στίχους στο βιογράφο κι έτσι είχε αρχίσει η έρευνα από την εισαγγελία του Μανχάταν.

Όταν ολοκληρώθηκε, προέκυψε η δίωξη.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνε τη νομική οδό υπόθεση με επίκεντρο πολύτιμο αντικείμενο. Οι ειδικοί ωστόσο, είχαν εξηγήσει πως συνήθως αυτές οι υποθέσεις δεν κατέληγαν σε εγκληματικές δίκες, αφού βρίσκεται λύση εξωδικαστικά.

Το Hotel California ωστόσο, έφτασε σε δικαστική αίθουσα.

Αίφνης, την Τρίτη 6/3 οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης απέσυραν την υπόθεση.

Αποκάλυψαν πως είχαν αποκαλυφθεί 6.000 σελίδες με την επικοινωνία που είχε ο Henley με τους δικηγόρους και τους συνεργάτες του. Υλικό που η εισαγγελία και η υπεράσπιση έλαβαν λίγες ημέρες νωρίτερα, αφότου ο δημιουργός και οι νομικοί του εκπρόσωποι συμφώνησαν να άρουν το προνόμιο της προστασίας των νομικών συζητήσεων μεταξύ δικηγόρου και πελάτη.

Ο βοηθός εισαγγελέα, Aaron Ginandes εξήγησε πως «αυτές οι καθυστερημένες αποκαλύψεις περιείχαν σχετικές πληροφορίες που η υπεράσπιση θα έπρεπε να είχε την ευκαιρία να διερευνήσει κατά την αντιπαράθεση μαρτύρων».

Ο δικαστής κατηγόρησε τους μάρτυρες και τους δικηγόρους τους ότι χρησιμοποίησαν το προνόμιο δικηγόρου-πελάτη για να «συγκλονίσουν και να κρύψουν πληροφορίες που πίστευαν ότι θα ήταν επιζήμιες».

Η απόλυση αποτελεί πλήγμα για το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, το οποίο ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης πριν από χρόνια. Ο δικηγόρος του Henley εξήγησε πως θα απευθυνθεί στα πολιτικά δικαστήρια.