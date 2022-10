Το κουαρτέτο Portico κάνει μια ambient jazz στάση στην Αθήνα - 5 τραγούδια για να τους γνωρίσουμε καλύτερα

Το κουαρτέτο Portico, τέσσερις φίλοι μουσικοί που ξεκίνησαν να παίζουν στους δρόμους του Λονδίνου, κάνουν μία instrumental συναυλιακή στάση στο Piraeus Club Academy το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 και μαζί τους φέρνουν λίγη από την ατμόσφαιρα των pubs και bars της βρετανικής πρωτεύουσας.

Αυτοδίδακτοι και αυτοδημιούργητοι, οι Portico σχηματίστηκαν το 2005 και ξεκίνησαν την πορεία τους ως περιπλανώμενοι μουσικοί στη South Bank του Λονδίνου, όπου το στέκι τους ήταν περίπου έξω από το Εθνικό Θέατρο. Αυτές οι … αθώες εποχές έδωσαν στο γκρουπ το όνομα “portico” που σημαίνει “στοά”. Παίζοντας στο δρόμο η βροχή διέκοψε ένα υπαίθριο event τους και ζήτησαν προστασία σε μία… στοά, όπου έγιναν και τα βαφτίσια του γκρουπ.

Δύο χρόνια μετά το 2007 κυκλοφόρησαν το πρώτο επίσημο studio album τους “Knee Deep in the North Sea” (Βest Album 2007 – Time Out / Vortex/Babel Label) και ένα χρόνο αργότερα ήταν προτεινόμενοι για Mercury Prize.

Το δεύτερό τους άλμπουμ, “Isla”, ηχογραφήθηκε στα θρυλικά στούντιο Abbey Road (2009, Real World) με παραγωγό τον John Leckie (των Radiohead και των Stone Roses) κερδίζοντας για ακόμη μία φορά τους κριτικούς. Το επόμενο άλμπουμ τους με τίτλο “Portico Quartet” κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική του Πίτερ Γκάμπριελ, την Real World το 2012.

Μετά από μια σύντομη περίοδο εμφανίσεων ως το τρίο Portico, επανήλθαν με το τέταρτό τους άλμπουμ «Art In The Age of Automation» (2017, Gondwana) ως Portico Quartet τον Αύγουστο του 2017. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους λέγεται “Monument” και είναι το έβδομο κατά σειρά.

Το ambient alt-jazz σύμπαν των: Duncan Bellamy (ντραμ και ηλεκτρονικά), Jack Wyllie (σαξόφωνο και keyboards), Milo Fitzpatrick (μπάσο) και Keir Vine (keyboards) έχει και... σήμα κατατεθέν. Λέγεται hang και είναι ένα ιδιαίτερο μουσικό όργανο. Το χανγκ παίζεται με τα δάκτυλα και τις παλάμες όπως ακριβώς ορίζει και η ερμηνεία της λέξης "χανγκ", που στη διάλεκτο της Βέρνης σημαίνει “χέρι”.

5 τραγούδια των Portico για να τους γνωρίσουμε καλύτερα

Endless

Offset

Ruins

On the Light

A Luminous Beam

Info: Piraeus Club Academy (LouLou is Present), Προπώληση: 26 ευρώ, VIP (Περιορισμένος χώρος καθήμενων): 40 ευρώ, Ταμείο: 30 ευρώ. Viva.gr.

