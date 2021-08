To μωρό στο εξώφυλλο του "Nevermind" μηνύει τους Nirvana για παιδική πορνογραφία

Θυμάστε το γλυκό μωρό που πόζαρε στο εξώφυλλο του θρυλικού άλμπουμ «Nevermind» (1991) των Nirvana; Αυτό το μωρό μεγάλωσε, έγινε 30 χρόνων άνδρας ονόματι Spencer Elden, και τώρα μηνύει τους Dave Grohl, Krist Novoselic, το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του Kurt Cobain, τον φωτογράφο Kirk Weddle, αλλά και τις δισκογραφικές εταιρείες που κυκλοφόρησαν το άλμπουμ επειδή παραβίασαν τη νομοθεσία περί παιδικής πορνογραφίας.

Η επίμαχη φωτογραφία τραβήχτηκε το 1990 στο Υδάτινο Κέντρο της Πασαντίνα, όταν ο Elden ήταν τεσσάρων μηνών, ενώ το εξώφυλλο επέλεξε ο ίδιος ο Kurt Cobain και απεικονίζει το γυμνό μωράκι να κολυμπάει υποβρυχίως προς ένα χαρτονόμισμα δολαρίου που κρέμεται σε ένα αγκίστρι.

Ο 30χρονος ισχυρίζεται στη μηνυτήρια αναφορά του πως ουδέποτε οι γονείς του έδωσαν την άδεια τους να φανούν τα γεννητικά του όργανα στο εξώφυλλο του άλμπουμ. Μάλιστα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, αναφέρουν ότι το γκρουπ είχε υποσχεθεί ότι θα καλύψει το συγκεκριμένο σημείο με ένα αυτοκόλλητο και ότι οι Cobain, Novoselic και Grohl δεν τον προστάτεψαν από την σεξουαλική εκμετάλλευση της εικόνας του και μαζί με τις δισκογραφικές εταιρίες και τους συνεργάτες του συγκροτήματος εκμεταλλεύτηκαν την εικόνα για να βγάλουν χρήματα, ενώ εκείνος υπέφερε.

Ο Elden ισχυρίστηκε ότι η ταυτότητά του και το όνομά του «δέθηκαν» για πάντα με την εικόνα και την διαφημιστική εκμετάλλευσή του, ενώ ήταν ανήλικος. Μια εικόνα που κυκλοφόρησε και πουλήθηκε παγκοσμίως από την ημέρα που ήταν μωρό μέχρι και σήμερα, όπως αναφέρει.

Πιο συγκεκριμένα η μήνυση αναφέρει: «Προκειμένου να διασφαλίσει ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ θα προκαλούσε άμεση σεξουαλική αντίδραση στον θεατή, ο φωτογράφος Kirk Weddle προκάλεσε τάση για εμετό στον Σπένσερ προτού τον βυθίσει κάτω από το νερό σε πόζες που τραβούν την προσοχή στο εκτεθειμένο του γεννητικό όργανο».

Ο 30χρονος σήμερα ζητάει 150,000 δολάρια από κάθε ένα από τα 17 πρόσωπα που αναφέρονται στη μήνυση. Σημειώστε πως το άλμπουμ “Nevermind” είναι ένα από τα κορυφαία της μπάντας καθώς περιέχει τα θρυλικά κομμάτια «Smells Like Teen Spirit» και «Come as You Are» και έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η μήνυση αυτή έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και σχόλια στα social media, καθώς πολλοί υποστηρίζουν πως έχει καθαρά οικονομικά κίνητρα. Σ΄αυτό συμβάλλει και το γεγονός πως 5 χρόνια πριν, το 2016, ο Spencer Elden σε συνέντευξή του σε αυστραλιανό περιοδικό, αναδημιούργησε το συγκεκριμένο εξώφυλλο. Φωτογραφήθηκε και πάλι στην πισίνα, αυτή τη φορά φορώντας σορτς.

