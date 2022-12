Το Rockwave μόλις ανακοίνωσε 2 ακόμα ονόματα για το καλοκαίρι του 2023

Άλλη μία ανακοίνωση του Rockwave λίγο πριν τελειώσει το 2022 για το επόμενο συναυλιακό καλοκαίρι. Άλλα δύο ονόματα προστίθενται στη λίστα καλλιτεχνών που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το 2023. Και πρόκειται για δύο μουσικούς που δεν έχουν ξανάρθει στη χώρα μας.

Ο James Bay του “Hold Back The River” και ο Jonathan Jeremiah έρχονται στη χώρα μας την ημέρα εμφάνισης του Robbie Williams, το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023!

ADVERTISING

James Bay και " Hold Back The River"

“Καλύτερος Βρετανός Σόλο Καλλιτέχνης”, "Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ", "Καλύτερο Ροκ τραγούδι" είναι κάποια από τα βραβεία και τις διακρίσεις με τα οποία έχει τιμηθεί ο ρομαντικός James Bay.

Αναμφισβήτητα είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς, νέους, σύγχρονους καλλιτέχνες. Τα φωνητικά του αγκαλιάζουν το απόλυτα εθιστικό “Hold Back The River” σε μια αδιαμφισβήτητη επίδειξη συναισθηματικής μουσικότητας. To “Let It Go” είναι ο πάντα επίκαιρος ύμνος της 'επόμενης ημέρας', θυμίζει τις παλιές μας επιλογές και τα απομεινάρια… αυτών.

Η θρυλική Epiphone, αναγνωρίζοντάς τον ως έναν από τους καλύτερους κιθαρίστες του κόσμου, τον τίμησε με τη δική του Limited-Edition James Bay Signature "1966" κιθάρα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μοιράστηκε τη σκηνή με τους Rolling Stones. Στο Rockwave Festival του 2023 θα εμφανιστεί στην ίδια σκηνή με τον Robbie Williams σε ένα από τα πιο εκρηκτικά lineups των τελευταίων ετών.

Jonathan Jeremiah, ο Solitary Man

Jonathan Jeremiah ROCKWAVE

Ο Jonathan Jeremiah είναι ο Solitary Man με όλη τη σημασία της λέξης, ο μοναχικός καλλιτέχνης που μεταφέρει το προσωπικό του όραμα στη μουσική έχοντας προσέξει την κάθε λεπτομέρεια.

Στις νυχτερινές του βάρδιες στο Wembley του Λονδίνου που εργαζόταν ως φύλακας, έγραφε τραγούδια και εμπνέονταν από τις συναυλίες που λάμβαναν χώρα στο στάδιο, με κρυφό του όνειρο κάποια στιγμή να βρεθεί κι εκείνος πάνω στη σκηνή.

Το 2011 έκανε το ντεμπούτο του στη μουσική σκηνή και έντεκα χρόνια αργότερα, το 2022 κυκλοφόρησε τον πέμπτο του δίσκο, Horsepower For The Streets, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα της χρονιάς, κατακτώντας τα ευρωπαϊκά αλλά και τα ελληνικά ερτζιανά.

Τον Οκτώβριο του 2022 ο Jonathan Jeremiah βρέθηκε στο εξώφυλλο του γαλλικού Rolling Stone με αφορμή το τελευταίο του άλμπουμ που εκτοξεύει την καριέρα του και μας εισάγει στον μαγικό, μοναχικό αλλά τόσο μελωδικό κόσμο του.

Προπώληση

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε! Γενική Είσοδος: Φάση 1: 49,50 ευρώ, Φάση 2: 55 ευρώ, Φάση 3: 60,50 ευρώ, Φάση 4: 66 ευρώ, Golden Standing 99 ευρώ. VIP (A & B) 99 ευρώ.

Info: Σημεία Προπώλησης - Ηλεκτρονικά: viva.gr & hunteragency.gr , Τηλεφωνικά: 11876, Σε όλα τα Viva Spots (Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr). public.gr.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις