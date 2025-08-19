Τραγούδια του Μεσοπολέμου και Μαρίνα Σπανού στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου

Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος με την πολυταξιδεμένη Ορέστεια βάζει “τελεία” την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Αυγούστου στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, ενώ αναμένουμε και δύο συναυλιακά ραντεβού στο Μικρό Θέατρο.

Μετά από ένα καλοκαίρι με σπουδαίους καλλιτέχνες στην Επίδαυρο – Ούλριχ Ράσε, Θεόδωρο Κουρεντζή, Ζιλιέτ Μπινός και άλλες σημαντικές παραστάσεις – το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ρίχνει αυλαία για τη φετινή χρονιά.

Συνεχίζοντας τη θριαμβευτική της πορεία σε ξεχωριστούς σταθμούς, η “Ορέστεια” του Τερζόπουλου επιστρέφει στις 22 & 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ολοκληρώνοντας θεατρικά το φετινό Φεστιβάλ. Παράλληλα με δύο συναυλίες, ολοκληρώνεται το φετινό πρόγραμμα στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.

Το Σάββατο 23 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της εποχής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στις 30 Αυγούστου η Μαρίνα Σπανού, φέρνει στη σκηνή τραγούδια δικά της που γεννήθηκαν στην Παλαιά Επίδαυρο αλλά και συνθέσεις σύγχρονων δημιουργών που έχουν περάσει από το αρχαίο θέατρο.

Τραγούδια του Μεσοπολέμου στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου

Ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου παρουσιάζουν ένα καλειδοσκόπιο τραγουδιών της εποχής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μιας εποχής φαινομενικά ανέμελης, που όμως προμήνυε μια από τις χειρότερες καταιγίδες στην ανθρώπινη Ιστορία.

Μια εποχή που το αστικό τραγούδι συνυπήρχε με τους αμανέδες της Σμύρνης και το γερμανικό καμπαρέ σε μια Ελλάδα που προσπαθούσε να βρει τη μουσική της ταυτότητα στον απόηχο της Μικρασιατικής Καταστροφής και της παράλληλης άνθησης της λόγιας δημιουργίας ενώ σε διαφορετικούς κόσμους συνυπάρχουν ο Κώστας Γιαννίδης με τον Σουγιούλ και τον Αττίκ, ο Νίκος Σκαλκώτας με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου.

Νάντια Κοντογεώργη τραγούδι, σκηνοθετική επιμέλεια / Δημήτρης Πακσόγλου τραγούδι / Μίλτος Λογιάδης πιάνο, διεύθυνση ορχήστρας / Αντώνης Σουσάμογλου βιολί, ενορχήστρωση / Λάζαρος Τσαβδαρίδης ενορχήστρωση / Άρτεμις Βαβάτσικα μπαγιάν / Χριστίνα Καλαμπαλίκη τρομπέτα / Ντίνος Μάνος κοντραμπάσο / Μιχάλης Διακογιώργης κρουστά, βιμπράφωνο / Αστέριος Πούφτης τσέλο, μπαγλαμαδάκι / Παναγιώτης Σιωράς κλαρινέτο, σαξόφωνο / Μιχάλης Σουρβίνος κιθάρα, μαντολίνο.

Μαρίνα Σπανού / Ο μικρός εαυτός

Μια μουσική παράσταση με θεατρικά στοιχεία παρουσιάζει στη Μικρή Επίδαυρο στις 30 Αυγούστου η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Μαρίνα Σπανού, φέρνοντας στη σκηνή τραγούδια δικά της που γεννήθηκαν στην Παλαιά Επίδαυρο αλλά και συνθέσεις σύγχρονων δημιουργών που έχουν περάσει από το αρχαίο θέατρο.

Έχοντας αναπτύξει βιωματική σχέση μ’ αυτό τον τόπο από παιδί, η καλλιτέχνιδα μεγάλωσε στις κερκίδες του θεάτρου, και τα τραγούδια που πλαισίωναν τις επιδαύριες παραστάσεις έγιναν το σάουντρακ των παιδικών της αναμνήσεων. Έτσι, αποφάσισε να επιστρέφει κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο, «τη δική της γειτονιά», που την έχει συνδέσει με την εφηβεία της, την πρώτη ενηλικίωση, όλους τους ζεστούς έρωτες και, φυσικά, τις μουσικές που ενέπνευσαν αργότερα τη δισκογραφία της.

Αυτό το βράδυ Σαββάτου, λοιπόν, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, μας καλεί να ανατρέξουμε «στην όποια Επίδαυρο έχει ο καθένας στη ζωή του, στο όποιο καταφύγιο, και να δούμε πώς οι απλές μελωδίες που γράφονται σε μπαλκόνια εξελίσσονται και μοιράζονται πάνω στη σκηνή, πάντα με πυξίδα τις παιδικές μας μνήμες». Η ορχήστρα θα γεμίσει εξομολογητικές ιστορίες, μουσικές διαδρομές και εφηβικές εικόνες. Θα ξαναζωντανέψουμε παλιά θεατρικά τραγούδια και θα τα γεφυρώσουμε με καινούρια, όλα αυτά που γράφτηκαν για εκείνα τα μέρη· τα μέρη στα οποία γυρνάμε κάθε χρόνο και μας περιμένουν να ακουμπήσουμε πάνω τους ένα ακόμη κομμάτι μας· εκεί όπου συναντάμε τον μικρό μας εαυτό, αναμετριόμαστε μαζί του και αποφασίζουμε πως τελικά μπορεί και να έχουμε την ανάγκη να τον ακούμε πιο συχνά.

Καλλιτεχνική επιμέλεια Χρήστος Σπανός, Μαρίνα Σπανού – Μουσικοί: Κωστής Βήχος μπάσο, ενορχηστρώσεις, Αλέκος Βουλγαράκης κιθάρα, Αποστόλης Μπουρνιάς κρουστά, τύμπανα, Γιώργος Κουρέλης πλήκτρα /Συμμετέχουν Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Χριστιάνα Κατσιμπράκη.