Viva.gr: Αλλάζει όνομα - Πώς θα το βρίσκετε

Το Viva.gr αλλάζει σελίδα και γίνεται more.com, μια πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερες στιγμές, περισσότερα μέρη, "γιατί η ζωή είναι more!" όπως αναφέρει η δημοφιλής πλατφόρμα.

Με πάνω από 3.500 συνεργάτες, 220.000+ παραγωγές και 34+ εκατομμύρια εισιτήρια, το more.com θα φέρνει πιο κοντά τους χρήστες της σε εκδηλώσεις κάθε είδους.

Στόχος της μετάβασης από το Viva.gr στο more.com είναι η αγορά των εισιτηρίων να γίνει ακόμα πιο εύκολη και γρήγορη.

Από μοναδικές συναυλίες μέχρι συγκινητικές θεατρικές παραστάσεις και από την αδρεναλίνη του γηπέδου μέχρι τα γοητευτικά πολιτιστικά φεστιβάλ, το more.com φιλοδοξεί να φέρει ένα βήμα πιο κοντά τους χρήστες της στον συναρπαστικό κόσμο των εκδηλώσεων.

"Με το more.com τραγουδάμε, χορεύουμε, ταξιδεύουμε, αισθανόμαστε, δημιουργούμε αναμνήσεις και μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας. The more we see, the more we get!" σημειώνει η πλατφόρμα.

