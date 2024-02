Yesterday: Η άγνωστη ιστορία των στίχων του θρυλικού τραγουδιού των Beatles

Πώς γράφτηκε το “Yesterday” από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και πώς προέκυψε ο στίχος “I said something wrong, now I long for yesterday”

Ημέρα Δευτέρα, 14 Ιουνίου 1965, και οι Beatles είναι στην ακμή της παραγωγικότητάς τους. Μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι τους απονεμήθηκε ο τίτλος MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire – Μέλος του πιο εξαιρέτου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) από τη βασίλισσα, το συγκρότημα επέστρεψε στα θρυλικά στούντιο της EMI στο Abbey Road.

Το ίδιο απόγευμα τους είδαν να ηχογραφούν δύο τραγούδια, το “I’ve Just Seen A Face” και το “I’m Down“. Αλλά ήταν η βραδινή ηχογράφηση που έγραψε ιστορία, καθώς μεταξύ 7μμ και 10μμ ηχογράφησαν το “Yesterday“ το οποίο είχε γράψει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney). Για την ακρίβεια, το ηχογράφησε μόνος του με την ακουστική του κιθάρα, αφού η δημιουργία του είχε γίνει περίπου το… γεφύρι της Άρτας.

Το τραγούδι γράφτηκε στην οδό Wimpole 57 του Λονδίνου, όπου ο Πολ ζούσε σε ένα μικρό δωμάτιο στη σοφίτα του οικογενειακού σπιτιού της συντρόφου του, της Αγγλίδας ηθοποιού Jane Asher. Όπως έχει πει πολλές φορές ο Paul σε συνεντεύξεις του, η έμπνευση τον επισκέφθηκε στον ύπνο του: “Ξύπνησα με μια υπέροχη μελωδία στο κεφάλι μου. Σκέφτηκα, αυτό είναι υπέροχο, αναρωτιέμαι τι να είναι; Υπήρχε ένα πιάνο δίπλα μου, στα δεξιά του κρεβατιού δίπλα στο παράθυρο. Σηκώθηκα από το κρεβάτι, κάθισα στο πιάνο.” περιγράφει ο Πολ στο βιβλίο “The Lyrics” (2021).

“Yesterday” – Γιατί ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δυσκολεύτηκε να το ολοκληρώσει

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ πέρασε αρκετό καιρό να βεβαιωθεί ότι όντως… το είχε γράψει εκείνος και δεν ήταν μία μελωδία που κάπου την είχε ακούσει. Το έπαιζε σε όποιον συναντούσε, ρωτώντας αν το αναγνώριζαν, σκεπτόμενος ότι ίσως ήταν κάποιο παλιό τραγούδι που δεν θυμόταν. Φυσικά, κανείς δεν το αναγνώριζε. “Σκεφτόμουν να το κυκλοφορήσω και ότι αν κανείς δεν το διεκδικούσε μετά από μερικές εβδομάδες, τότε θα ήταν σίγουρα δικό μου“.

Ο φίλος και βιογράφος του Πολ, Μπάρι Μάιλς (Paul Barry Miles), υποστηρίζει ότι το Yesterday γράφτηκε μόλις λίγες εβδομάδες πριν ηχογραφηθεί. Ο Τζον Λένον, ωστόσο, θυμόταν ότι το τραγούδι το άκουγαν οι Beatles για μήνες: “Ο Πολ το έγραψε σχεδόν όλο, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε τον κατάλληλο τίτλο. Κάθε φορά που μαζευόμασταν για να γράψουμε τραγούδια ή για μια ηχογράφηση, προέκυπτε αυτό το τραγούδι. Το ονομάσαμε ‘Scrambled Egg’ (χτυπητό αυγό) και έγινε ένα αστειάκι που λέγαμε μεταξύ μας. Σχεδόν το είχαμε τελειώσει όταν αποφασίσαμε ότι μόνο ένας μονολεκτικός τίτλος θα ταίριαζε και, απλά δεν μπορούσαμε να βρούμε τον κατάλληλο. Τότε, ένα πρωί, ο Πολ ξύπνησε και το τραγούδι και ο τίτλος είχαν ολοκληρωθεί. Ξέρω ότι ακούγεται σαν παραμύθι, αλλά είναι η αλήθεια“.

Ο Paul εξακολουθούσε να το δουλεύει όταν γύριζαν τη δεύτερη ταινία τους, “Help!” το 1965, όπως θυμάται ο σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Λέστερ: “Κάποια στιγμή εκείνη την περίοδο, είχαμε ένα πιάνο σε μια από τις σκηνές και ο Πολ έπαιζε συνέχεια αυτό το ‘Scrambled Egg’. Έφτασα στο σημείο να του πω: ‘Αν παίξεις ξανά αυτό το καταραμένο τραγούδι, θα βάλω να πάρουν το πιάνο από τη σκηνή. Ή τελείωσέ το ή άστο να πάει!'”. Τελικά φυσικά το τραγούδι ολοκληρώθηκε και ηχογραφήθηκε εκείνη τη Δευτέρα στις 14 Ιουνίου του 1965, τέσσερις ημέρες πριν τα 23α γενέθλια του ΜακΚάρτνεϊ.

Τι σημαίνει ο στίχος “I said something wrong, now I long for yesterday”

Μιλώντας στο podcast «A Life in Lyrics», ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε την ιστορία που κρύβει ο στίχος του τραγουδιού “Yesterday” των Beatles “I said something wrong, now I long for yesterday” (Είπα κάτι λάθος, τώρα λαχταρώ το χθες)

Μιλώντας στο podcast στο οποίο μαζί με τον Ιρλανδό ποιητή Πολ Μαλντούν (Paul Muldoon) παρουσιάζουν κάποιες από τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα διάσημα τραγούδια του, παραδέχτηκε ότι ο στίχος σχετίζεται με μια συζήτηση στην οποία κάποτε έφερε σε δύσκολη θέση τη μητέρα του.

“Μερικές φορές μόνο εκ των υστέρων μπορείς να το εκτιμήσεις. Θυμάμαι ξεκάθαρα μια μέρα που ένιωσα πολύ αμήχανα επειδή έφερα σε δύσκολη θέση τη μητέρα μου. Ήμασταν έξω στην αυλή και μιλούσε με τουπέ. Ήταν ιρλανδικής καταγωγής και νοσοκόμα, άρα ήταν σε ανώτερο επίπεδο από ότι ο κόσμος στη γειτονιά.

Ξέρω ότι είπε κάτι σαν ‘Πολ θα τον ρωτήσεις αν θα πάει…’ και μου είπε ‘Arsk’“, ανέφερε ο ΜακΚάρτνεϊ και αμέσως διόρθωσε την μητέρα του. “‘Arsk;! Είναι ask μαμά’. Και εκείνη ντράπηκε λίγο. Θυμάμαι ότι μετά σκέφτηκα ‘Θεέ μου, μακάρι να μην το είχα πει ποτέ’. Και αυτό μου κόλλησε. Όταν πέθανε το σκεφτόμουν” συμπλήρωσε.

Όταν ο Λένον υπέγραψε ‘Yesterday’ σε ένα… βιολί

Το “Yesterday” συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ “Help!” στο Ηνωμένο Βασίλειο (αν και δεν εμφανίστηκε στην ταινία), το καλοκαίρι του 1965, και κυκλοφόρησε ως single στις ΗΠΑ στις 13 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Όπως αναφέρει ο Guardian, μπήκε στο Hall of Fame το 1997, ενώ το 2000 ψηφίστηκε ως το Νο.1 pop τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Rolling Stone και το MTV.

Έχει διασκευαστεί 2.200 φορές και είναι αναμφισβήτητα το πιο διάσημο τραγούδι των Beatles.Τόσο πολύ, που ο John Lennon παρατήρησε σε συνέντευξή του το 1980: “Πηγαίνω σε εστιατόρια και τα γκρουπ παίζουν πάντα το ‘Yesterday’. Η Yoko και εγώ υπογράψαμε ακόμη και το βιολί ενός τύπου στην Ισπανία αφού μας έπαιξε το ‘Yesterday’. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι δεν έγραψα εγώ το τραγούδι. Αλλά υποθέτω ότι δεν θα μπορούσε να πάει από τραπέζι σε τραπέζι παίζοντας το ‘I Am The Walrus’.”

Πηγή: beatlesebooks.com