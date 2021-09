Nebraska: 39 χρόνια απ' το ημιακουστικό διαμάντι του Bruce Springsteen

10 μικρές ιστορίες, ηχογραφημένες μέσα σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα κάπου στο Νιου Τζέρσεϊ, με ένα τετρακάναλο που ο Springsteen μοιάζει σαν να το αγόρασε την κατάλληλη στιγμή, αυτό είναι το “Nebraska”, ο πιο ιδιαίτερος δίσκος του Αφεντικού μέχρι σήμερα.

Έχοντας παίξει σχεδόν 140 συναυλίες για την προώθηση του διπλού “The River”, αυτήν τη φορά θα επιλέξει να μην εμφανιστεί πουθενά για την προώθηση του νέου του “ασυνήθιστου” album, που αλληθωρίζει προς το folk και την τραχιά αμερικανική παράδοση του προφορικού storytelling.

Ξεγυμνωμένος, ειλικρινής, προκλητικά αφοσιωμένος στον πυρήνα του τραγουδιού, χωρίς καμία διάθεση για διακοσμητικές πινελιές, ο Bruce Springsteen υιοθετεί την απλοϊκή γλώσσα και την απόγνωση του Αμερικανού των μεσοδυτικών πολιτειών και παραδίδει σαν σήμερα το 1982 ένα ακουστικό αριστούργημα.

10 short stories, από όπου παρελαύνουν ένας σωρός από περιθωριακούς τύπους μέχρι serial killers, θα βρουν τον δρόμο τους στο studio, θα πάρουν την ηλεκτρική εκδοχή που τους αξίζει από την E Street Band, αλλά δεν θα βρουν και τον δρόμο τους προς τις προθήκες των δισκοπωλείων. Θα “χάσουν” από τα demos, τις πρωτόλειες ηχογραφήσεις, καθώς ο Springsteen θα θεωρήσει ότι απηχούν περισσότερο στο εσωστρεφές πνεύμα του δίσκου και θα τις προτιμήσει στην πιο λογοτεχνική στιγμή του.

Κι αν αυτή η κίνηση μοιάζει εμπορικά αμφιλεγόμενη, καλλιτεχνικά αποδεικνύεται ότι είναι ένας θρίαμβος. Ένας ιστορικός δίσκος στην εξέλιξη του home recording, με τα Atlantic City, State Trooper και το ομώνυμο του δίσκου να αποτελούν πια μερικά από τα πιο κλασικά τραγούδια του καταλόγου του.

Ο Bruce Springsteen σε ένα album ακατάλληλο για τις ροκ αρένες, τις οποίες θα αλωνίζει τις επόμενες δεκαετίες, αλλά κατάλληλο για να ακούγεται/διαβάζεται σαν ένα “σκοτεινό bedtime story” όπως θα πει αργότερα ο ίδιος.

To 1984 θα επανερχόταν με τον πιο εμπορικό δίσκο της καριέρας του, το “Born in the USA”, ή μάλλον με έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους όλων των εποχών, καθώς μέχρι το 2012 θα είχε πουλήσει παγκοσμίως σχεδόν 30 εκατομμύρια albums.

Από το 1982 μέχρι το 1984, θα ηχογραφούσε σχεδόν 80 τραγούδια, πράγμα που καθιστά σχεδόν αδύνατον ακόμα και για τον ίδιο να θυμηθεί πoιο κομμάτι έγραψε πρώτο: κάποιο που βρήκε τον δρόμο του στο σκοτεινό “Nebraska” ή στο εξωστρεφές “Born in the USA”;

Ήταν απλώς η πιο δημιουργική περίοδος ενός ιδιοφυούς μυαλού και 39 χρόνια μετά την απολαμβάνουμε ακόμη.

