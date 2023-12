Norman Lear: Πέθανε ο θρυλικός σεναριογράφος και παραγωγός

Πλήρης ημερών απεβίωσε ο Norman Lear, θρυλικός σεναριογράφος και παραγωγός, ο άνθρωπος που άλλαξε την τηλεόραση.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 101 ετών άφησε ο Norman Lear, σπουδαίος σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης, το πρόσωπο που έφερε επανάσταση στην αμερικανική κωμωδία.

Μερικές από τις πιο σπουδαίες και εξαιρετικά δημοφιλείς κωμικές σειρές του στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ήταν το “All in the Family”, “Maude” και το “Sanford and Son”

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Lear επιβεβαίωσε στο Variety ότι πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική τελετή για τους οικείους του.

“Σας ευχαριστούμε για το συγκινητικό κύμα αγάπης και υποστήριξης προς τιμήν του υπέροχου συζύγου, πατέρα και παππού μας. Ο Norman έζησε μια ζωή γεμάτη δημιουργικότητα, επιμονή και ενσυναίσθηση. Αγαπούσε βαθιά τη χώρα μας και πέρασε μια ζωή βοηθώντας να διατηρήσει τα ιδρυτικά της ιδανικά της δικαιοσύνης και της ισότητας για όλους. Το να τον γνωρίζουμε και να τον αγαπάμε ήταν το μεγαλύτερο δώρο. Ζητάμε την κατανόησή σας”, ανέφερε η οικογένεια του Lear σε ανακοίνωσή της.

Το σπουδαίο βιογραφικό του Norman Lear

Ο Norman Lear είχε καθιερωθεί ήδη ως ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς κωμωδίας. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 1968 για το σενάριο της ταινίας “Divorce American Style”, όταν επινόησε την ιδέα για μια νέα κωμική σειρά, βασισμένη σε μια δημοφιλή βρετανική σειρά, για έναν συντηρητικό, ανοιχτά μισαλλόδοξο άνδρα της εργατικής τάξης και την εριστική οικογένειά του από το Κουίνς. Το “All in the Family” έγινε αμέσως επιτυχία, φαινομενικά με θεατές όλων των πολιτικών πεποιθήσεων.

Οι εκπομπές του Lear ήταν οι πρώτες που ασχολήθηκαν με τα σοβαρά πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα όπως ο ρατσισμός, η άμβλωση, η ομοφυλοφιλία, ο πόλεμος του Βιετνάμ.

Κανένα θέμα δεν ήταν ταμπού: Δύο επεισόδια του 1977 του “All in the Family” περιστρέφονταν γύρω από την απόπειρα βιασμού της συζύγου του πρωταγωνιστή Archie Bunker, Edith.

Η φρεσκάδα τους μετέτρεψε τις σειρές σε τεράστιες επιτυχίες βάζοντάς τις στην κορυφή της τηλεθέασης. Για ένα διάστημα, το “All in the Family” και το “Sanford”, ήταν στο Νο 1 και στο Νο 2 σε όλη τη χώρα. Το All in the Family τιμήθηκε επίσης με τέσσερα Emmy το 1971-73 και ένα βραβείο Peabody το 1977 για τον Lear, ο οποίος έλαβε ένα δεύτερο Peabody το 2016 για την συνολική προσφορά του.

Επίσης, το “One Day at a Time” (1975-84) είχε ως πρωταγωνίστρια μια ανύπαντρη μητέρα δύο νεαρών κοριτσιών. Όπως και το “Diff’rent Strokes” (1978-86) που περιέγραφε την ιστορία δύο μαύρων παιδιών που υιοθετήθηκαν από έναν πλούσιο λευκό επιχειρηματία.

Ο Norman Lear πάντα υποστήριζε ότι η βασική φόρμουλα για τις κωμωδίες του πάντα συνοψίζεται στο εξής: Κάντους να γελάνε.

Συμμετείχε ως σεναριογράφος ή εκτελεστικός παραγωγός και σε πολλές ταινίες με πιο ξεχωριστή το “Stand by Me” (1986) και “Fried Green Tomatoes” (1991).