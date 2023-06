O John Cleese των Monty Python αρνείται να κόψει την "τρανς σκηνή" με τη Loretta

Δεν είναι λίγες φορές που τα τελευταία χρόνια ο εμβληματικός σταρ των Monty Python, John Cleese, έχει εκφράσει τις ενστάσεις του και τους προβληματισμούς του γύρω από αυτό που αποκαλεί "PC culture". Ο σπουδαίος κωμικός έπεσε τώρα πάνω στην κριτική της Daily Mail και άλλων βρετανικών Μέσων σχετικά με τις προθέσεις του να ανεβάσει το "Life of Brian" (μπορείτε να το βρείτε στο Netflix) στο θέατρο. Η όλη κριτική είχε να κάνει με την "αμφιλεγόμενη" όπως έχει χαρακτηριστεί σκηνή, που περιλαμβάνει έναν τρανς χαρακτήρα.

Ο Cleese μοιράστηκε τις σκέψεις του σε μια σειρά από αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, τις τελευταίες ημέρες. Όπως αναφέρει:

"Πριν λίγες ημέρες συνομιλούσα με το κοινό. Τους είπα ότι διασκεύαζα το "Life of Brian" για να το ανεβάσουμε στη σκηνή, όχι ως μιούζικαλ. Τους είπα ότι εξετάζαμε το προσχέδιο που είχαμε φτιάξει στη Νέα Υόρκη ένα χρονο πριν. Όλοι οι ηθοποιοί, πολλοί εξ αυτών είναι βραβευμένοι με Tony Awards (βραβεία για το Μπρόντγουεϊ) , μου ζητούσαν να κόψω τη σκηνή της Loretta. Φυσικά, δεν έχω σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο".

Τα tweets του ήρθαν ως απάντηση στα βρετανικά media τα οποία έγραψαν σε πρώτο χρόνο πως η πρόθεσή του ήταν η ακριβώς αντίθετη, δηλαδή να κόψει τη "Loretta". Όπως τόνισε ο ίδιος, τα λεγόμενά του διαστρεβλώθηκαν, "και κανείς δεν με πήρε τηλέφωνο να μάθει την αλήθεια". Επίσης ανέφερε πως δεν πρόκειται να κοπεί και η σκηνή του "Bright Side" που είχε χαρακτηριστεί ως βλάσφημη από υπερσυντηρητικούς κύκλους. Στη συνέχεια, ήρθε η κριτική από τον Τύπο.

“I want to be a woman. I want you to call me ‘Loretta’ from now on.”

Στην αρχική ταινία του 1979, η σκηνή παρουσιάζει έναν χαρακτήρα που υποδύεται ο Eric Idle, τον Stan, ο οποίος ζητά να τον αποκαλούν Loretta και εκφράζει την πρόθεσή του να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Το αίτημά του χαρακτηρίζεται ως "γελοίο" από τον χαρακτήρα που υποδύεται στο φιλμ ο ίδιος ο Cleese. "Οι παραγωγοί είναι φοβισμένα γατιά, δεν θυμούνται πως όταν κυκλοφόρησε το "Brian" γίνονταν πορείες διαμαρτυρίας στη Νέα Υόρκη, σε τέτοιο βαθμό που δεν χρειάστηκε καν να διαφημίσουμε το έργο μας!", απαντά σήμερα ο Cleese.

Πρακτικά πάντως ο Cleese μάλλον πληρώνει το "μάρμαρο" της υποστήριξης που είχε δείξει προς τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, που έφαγε ηχηρό cancel λόγω της αντι-τρανς ρητορικής της. Θυμίζουμε πως το 2019 η συγγραφέας υπερασπίστηκε την ερευνήτρια Μάγια Φορστάτερ που είχε δηλώσει πως το βιολογικό φύλο ενός ατόμου, δεν αλλάζει.

Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί πως αυτό που στηλιτεύει η ταινία, πέραν από τη θρησκεία και τον δογματισμό, είναι η πολυδιάσπαση της αριστεράς και των ακτιβιστών εν γένει. Έτσι, το αστείο εδώ δεν είναι η ίδια η Loretta, αλλά το πώς αντιλαμβάνονται το αίτημά της οι "σύντροφοί" της. Μετά από έντονο διάλογο, η πρόταση υποστήριξης της Loretta υπερψηφίζεται τελικά ως "συμβολική του αγώνα μας ενάντια στην καταπίεση", ενώ η απογοήτευση του Reg εκφράζεται μέσα από την ατάκα, "είναι συμβολικό του αγώνα του ενάντια στην πραγματικότητα". Μέχρι το τέλος του φιλμ, όλοι πλέον την αποκαλούν Loretta.

Παράλληλα, το Life Of Brian συνολικά, σχεδιάστηκε ως σάτιρα που σκοπός της ήταν να μείνει στην ιστορία, ως απολύτως αιρετική, και έτσι πρέπει να κρίνεται και σήμερα. Οι Python "έπαιξαν" άλλωστε εδώ με όλα τα στερεότυπα, για Εβραίους, Ιταλούς κλπ, καλώντας τον θεατή να σκεφτεί "εκτός πλαισίων".

Από τη δική του μεριά, ο Eric Idle που ήταν και ο εμπνευστής της σκηνής του "Bright Side", έχει διαχωρίσει τη θέση του αναφέροντας πως δεν θα λάβει μέρος στη θεατρική διασκευή του "Life of Brian".

Η αρχική ταινία είχε γραφτεί από τους Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin, και Graham Chapman.

