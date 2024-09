Οι κρατούμενοι των φυλακών Κορυδαλλού χορεύουν

Για τρεις ημέρες οι κρατούμενοι των φυλακών Κορυδαλλού θα έχουν την ευκαιρία να αφεθούν στη μοναδική γοητεία του χορού, να συνδιαλλαγούν μέσα από αυτόν, να εκφραστούν ελεύθερα και να συνδημιουργήσουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε διαδραστικά εργαστήρια,

Τριήμερο φεστιβάλ χορού με τον τίτλο DANCELLS/DANCE/FESTIVAL, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του χορευτή και χορογράφου Ηλία Χατζηγεωργίου, διοργανώνουν οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συνεργασία με το Flux Laboratory Athens και μεταφέρουν τη μεταμορφωτική δύναμη του χορού στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού Ι στις 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2024.

Για τρεις ημέρες οι κρατούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αφεθούν στη μοναδική γοητεία του χορού, να συνδιαλλαγούν μέσα από αυτόν, να εκφραστούν ελεύθερα και να συνδημιουργήσουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε διαδραστικά εργαστήρια, στην παρακολούθηση ενός τρίπτυχου χορού σε χορογραφίες και ερμηνείες από επαγγελματίες του χώρου καθώς και σε γόνιμες συζητήσεις με τους καλλιτέχνες αμέσως μετά τις παραστάσεις.

Στις 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2024 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού Ι θα υλοποιηθούν διαδραστικά εργαστήρια σύγχρονου χορού, breakdance και hip hop, και popping και breaking από τους Yotam Peled & the Free Radicals, Aidi Ormeni και Παύλο Λυκούδη, και Μιχάλη Ζεϊτινίδη και Σταύρο Μαυροπούλη αντίστοιχα, φέρνοντας σε επαφή τους συμμετέχοντες με διαφορετικά στιλ χορού, που συνδυάζουν την τεχνική με την ελεύθερη σωματική έκφραση.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες, υπό την καθοδήγηση των καλλιτεχνών του χορού, θα εξερευνήσουν ζητήματα αυτοέκφρασης, οικειότητας και μνήμης με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της προσωπικής τους ανάπτυξης.

Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στις 19.00 στον Προαύλιο χώρο του Καταστήματος Κράτησης θα παρουσιαστεί για δύο παραστάσεις ένα τρίπτυχο χορού σε χορογραφίες των Μαίρης Γιαννούλα, Yotam Peled & the Free Radicals και Ηλία Χατζηγεωργίου, το οποίο έχει ως κοινό νήμα την ανδρική έκφραση της ευαισθησίας, την παιχνιδιάρικη αλληλεπίδραση, τη νεότητα, τη μοναξιά, τις κοινές αναμνήσεις και το σώμα που επαναστατεί.

Το Fight or Flight, σε χορογραφία Μαίρης Γιαννούλα, αποτελεί ένα χορογραφικό work in progress, αποτέλεσμα της σπουδής της χορογράφου στην U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας, μια πρωτοβουλία της ομάδας σύγχρονου χορού Αερίτες και παραγωγή της «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Η ησυχία του σώματος στη διαδικασία της εντατικής προσπάθειας, ένας ορισμένος χώρος με αόριστες δυνατότητες, αποτελεί πεδίο μάχης, προσευχής αγανάκτησης, υπόσχεσης πως δεν εγκαταλείπουμε πριν τα δώσουμε όλα στην αταξία της τρυφερότητας. Η μουσική επένδυση της παράστασης ανήκει στο σχήμα Orgasma, ενώ οι στίχοι του τραγουδιού «Προσευχή» είναι του Άρη Μπινιάρη.

Το Where the Boys Are, σε χορογραφία της ομάδας Yotam Peled & the Free Radicals, αποτελεί μια παιχνιδιάρικη εξερεύνηση του crossover μεταξύ χορού και πολεμικών τεχνών. Το ντουέτο εξετάζει και αναδομεί το λεξιλόγιο διαφορετικών πρακτικών μάχης, ενώ οι δύο ερμηνευτές μεταμορφώνουν την αρένα σε μια ζώνη ευαίσθητης και οικείας δράσης, εκθέτοντας διαφορετικές οπτικές για τις σχέσεις μεταξύ νεαρών ανδρών. Οι Yotam Peled & the Free Radicals βρίσκονται στη λίστα των επιλεγμένων καλλιτεχνών του Δικτύου Aerowaves για το 2024.

Το The Cypher, σε χορογραφία Ηλία Χατζηγεωργίου, φέρνει έξι χορευτές της hip hop και street dance σκηνής και έναν μουσικό ζωντανά από τα decks σε κοινή συνάντηση σε έναν χορευτικό κύκλο. Χορεύουν την ενότητα, τη συντροφικότητα, τη νίκη, την ήττα, την αποτυχία, τη μοναξιά, τον αγώνα και την αγάπη. Ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στον ρατσισμό. Ο κύκλος ανοίγει όλο και περισσότερο, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει. Το The Cypher βασίζεται στην χορευτική performance

The Olympic Cypher που δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε σε συμπαραγωγή της Πρεσβείας της Γαλλίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος με το Flux Laboratory Athens για να τιμήσει την είσοδο του breakdance ως νέο άθλημα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Aγώνων στο Παρίσι το 2024.

Αμέσως μετά τις παραστάσεις θα ακολουθήσουν συζητήσεις κατά τις οποίες οι καλλιτέχνες και οι κρατούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στα θέματα που διερευνήθηκαν καθώς και να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες.

Το DANCELLS/DANCE/FESTIVAL αποτελεί μια πρωτότυπη πρωτοβουλία του Ηλία Χατζηγεωργίου που βραβεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Aerowaves στο πλαίσιο του Startup Forum 2024 στο Spring Forward Festival, η οποία φιλοδοξεί να εισαγάγει τον χορό σε ασυνήθιστα περιβάλλοντα, να ενισχύσει την κατανόηση μέσω της παγκόσμιας γλώσσας του χορού, να προκαλέσει αντιλήψεις και να εμπνεύσει την ενσυναίσθηση, καθώς και να τονώσει τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση θέτοντας ως κοινό θεματικό άξονα την ανθρώπινη σύνδεση, την ευαισθησία και τις προσωπικές αφηγήσεις.

Επιπλέον στόχος της δράσης είναι η δημιουργία συνδέσεων των συμμετεχόντων με επαγγελματίες της βιομηχανίας του χορού, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο ευκαιρίες δικτύωσης και υποστήριξης της ομαλής επανένταξης, καθώς και η παρακίνηση για περαιτέρω εκπαίδευση, απασχόληση ή συμμετοχή σε προγράμματα χορού στην κοινότητα.