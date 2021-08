Όταν ο Μπράιαν συνάντησε τον Ρότζερ

Ήταν από την πρώτη στιγμή το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. Το κερασάκι πάνω στο κερασάκι του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ε, έφτασε η σειρά του! Η αυριανή συναυλία του Μπράιαν Ίνο και του κατά 11 χρόνια νεότερου αδελφού του, Ρότζερ, στο Ηρώδειο δεν είναι απλά μια σούπερ ευκαιρία να δεις από κοντά τον πάπα της μουσικής άμπιεντ πρωτοπορίας και τον πιανίστα-συνθέτη αδελφό του να παίζουν στα πόδια της Ακρόπολης.

Η ιδιαιτερότητα της αυριανής αθηναϊκής συναυλίας των αδελφών Ίνο προκύπτει από δυο απλές αριθμήσεις. Είναι, λέει, μόλις η ένατη συναυλία που δίνει ο Μπράιαν Ίνο μέσα στα τελευταία 30 χρόνια. Επίσης είναι, με πάσα βεβαιότητα, η πρώτη φορά στην Ιστορία που τα δυο αδέλφια θα μοιραστούν την σκηνή. Το πρώτο τους κοινό live! Αλλά ήταν και η πρώτη τους φορά πέρυσι που Μπράιαν και Ρότζερ υπέγραψαν μαζί στην Deutsche Grammofon για την ηχογράφηση του παρθενικού τους "συνεργατικού" άλμπουμ .,«Mixing Colours». Τα κομμάτια αυτού του νέου δίσκου θα κυριαρχήσουν στην αθηναϊκή συναυλία.

Πρόκειται για κομμάτια που δουλεύτηκαν από κοινού, αλλά εξ αποστάσεως και μέσα από βαριά ηλεκτρονικά αρχεία που αντάλλασσαν Μπράιαν και Ρότζερ Ίνο. «Όταν μετά συγκεντρώσαμε το υλικό και ενώσαμε τις μουσικές, συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν δυνατό να το παρουσιάσουμε και ζωντανά,» εξηγούσε ο Ρότζερ στην διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν πρόσφατα ενόψει της αθηναϊκής εμφάνισης του ντουέτου. Στην διάρκειά της, ο Μπράιαν τόνισε με νόημα πως το location του Ηρωδείου, στους πρόποδες της Ακρόπολης, αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο γι’ αυτή την καινοφανή σύμπραξη με τον αδελφό του, αφού «είναι το ιδανικό μέρος για την μουσική που σχεδιάζουμε να παίξουμε.» Από την πλευρά του, ο μικρός αδελφός πρόσθεσε: «Έχω παίξει σε μερικά πολύ ασυνήθιστα μέρη. Και εάν διαθέτεις έστω και λίγη ευαισθησία, επιτρέπεις στο περιβάλλον να επηρεάσει την ατμόσφαιρα που δημιουργείς».

Λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής

«Brian Eno and Roger Eno: Live at the Acropolis», Τετάρτη 4 Αυγούστου στις 21:30 (οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00). Το ταμείο στο προαύλιο του Ηρωδείου λειτουργεί 10:00 - 14:00, και 18:00 - 21:30. Η ηλεκτρονική προπώληση συνεχίζεται. Τιμές εισιτηρίων 200, 170, 150, 145, 120€, άνω διάζωμα 80, 7065, 55, 45, και 40€. Οι θέσεις και των δυο διαζωμάτων είναι αριθμημένες, και τα εισιτήρια μη μεταβιβάσιμα. Δεν προβλέπεται διάλειμμα.





