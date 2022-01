Ούτε Sex, ούτε City, ούτε Big φινάλε για τον Κρις Νοθ

Ήταν δίκαιο (και ψιλοαναμενόμενο) έγινε πράξη: τέρμα, λοιπόν, ο Κρις Νοθ και από το φινάλε του «Sex and the City». Ο 67χρονος Αμερικανός ηθοποιός, που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 γνώρισε μεγάλο σουξέ υποδυόμενος τον Μίστερ Μπιγκ στο δημοφιλέστατο «νεοϋρκέζικο» σίριαλ, δεν θα εμφανιστεί ούτε καν σε φλασμπάκ στο «And Just Like That», το τελευταίο κεφάλαιο του ονομαστού σίριαλ της HBO Max.

Αιτία, βέβαια, είναι οι καταγγελίες αρχικά δύο γυναικών (μετά εμφανίστηκαν κι άλλες) που καταλόγιζαν στον Νοθ σεξουαλική επίθεση, η μία στο Λος Άντζελες το 2005, η δεύτερη στην Νέα Υόρκη το 2014. Η υπόθεση, πιθανότατα, θα πάρει την άγουσα για την δικαιοσύνη, καθώς οι καταγγέλουσες επιμένουν στους ισχυρισμούς τους, παρά την σθεναρή εκδοχή της πλευράς Νοθ ότι οι συνευρέσεις ήταν συναινετικές. Βέβαια, οι μαρτυρίες τριών ακόμη γυναικών για βίαια χουφτώματα, απόπειρες για περιπαθή φιλιά, και γενικά για μια σεξιστικά κακοποιητική συμπεριφορά όχι μόνο επιβάρυναν την θέση του (τέως) Μίστερ Μπιγκ, αλλά οδήγησαν στο πιτς φιτίλι στην απομάκρυνσή του από τηλεοπτικό διαφημιστικό του στατικού ποδήλατου Peloton, και από την δεύτερη σεζόν της σειράς του CBS «The Equalizer».

Κρις Νοθ: Εκπεπτωκός; CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Αλλά αυτό που πονάει περισσότερο είναι το «Sex and the City», φυσικά. Το «And Just Like That», το καταληκτικό σίκουελ της σειράς, βγήκε στον αέρα στις 9 του περασμένου Δεκεμβρίου. Και από το πρώτο επεισόδιο ο χαρακτήρας του Μίστερ Μπιγκ αποδήμησε εις Κύριον, αγκομαχώντας και ιδρώνοντας πάνω σε ένα… Peloton. Πλην όμως, υποτίθεται πως ο Κρις Νοθ θα εμφανιζόταν στο απολύτως τελευταίο επεισόδιο (θα μεταδοθεί στις 3 Φεβρουαρίου) σε μια σκηνή «ονείρου», όπου η Κάρι της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ονειροπολεί και, καθώς σκορπίζει τις στάχτες του Μίστερ Μπιγκ της από την Πον ντεζ Αρ του Σηκουάνα, φαντάζεται πως ξανασμίγει με τον αιώνιο καλό της...

Ε, όλα αυτά, με τα Παρίσια, τις γέφυρες και τις ονειροφαντασίες της Κάρι δεν πρόκειται να τα δούμε. Επισήμως, το HBO δεν έδωσε εξήγηση για την απομάκρυνση του Νοθ, αλλά σύμφωνα με τις παροιμιώδεις πηγές, η δημιουργική ομάδα του «And Just Like That» έκρινε πως, τελικά, η σκηνή με τον Μίστερ Μπιγκ που προοριζόταν για το μπιγκ φινάλε δεν ήταν και τόσο απαραίτητη δραματουργικά, κι έτσι την έκοψαν στο μοντάζ.

Δύσκολοι καιροί για αρσενικά αρπακτικά, Κρις.

