Πανδαιμόνιο για τον Κουρεντζή – Σε 10 λεπτά έκανε το απόλυτο sold out

Η ανακοίνωση των συναυλιών του Θεόδωρου Κουρεντζή στο Μέγαρο προκάλεσε πανδαιμόνιο: σε μόλις δέκα λεπτά τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με το online σύστημα να «κρασάρει» από χιλιάδες αιτήματα.

Η ανακοίνωση κάθε νέας συναυλίας του Θεόδωρου Κουρεντζή δημιουργεί πανδαιμόνιο, καθώς για το μουσικόφιλο κοινό οι ερμηνείες του χαρισματικού αρχιμουσικού εγγυώνται μεγάλες συγκινήσεις. Πόσο μάλλον όταν η πληθωρική μουσική προσωπικότητα του συνδυάζεται με την Ορχήστρα UTOPIA για μία από τις πιο εντυπωσιακές και σπάνιες συμφωνικές εμπειρίες: το The Ring without Words, τη συμπυκνωμένη ορχηστρική εκδοχή της επικής τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγκνερ Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ, σε επεξεργασία του Lorin Maazel.

Κάθε συναυλία του είναι μια εκρηκτική εμπειρία γεμάτη ένταση και εκφραστικότητα, που καθηλώνει το κοινό και τον καθιστά έναν από τους πιο αγαπητούς και αναγνωρισμένους μαέστρους της σύγχρονης εποχής. Όσοι ήμασταν παρόντες στην Επίδαυρο το Σάββατο 21 Ιουλίου ζήσαμε τη μαγεία του: με την αριστοτεχνική του καθοδήγηση, μας παρέσυρε σε ένα μουσικό ταξίδι, γεμάτο σιωπή, ένταση και λύτρωση.

Τώρα, σε μόλις 10 λεπτά, τα εισιτήρια για τη συναυλία του Θεόδωρου Κουρεντζή και της Ορχήστρας UTOPIA στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τις 14 και 15 Νοεμβρίου έγιναν ανάρπαστα, προκαλώντας την έκπληξη του κοινού και το «κρασάρισμα» του online συστήματος πώλησης. Περισσότερα από 23.000 αιτήματα για μόλις 1.940 διαθέσιμες θέσεις προκάλεσαν δυσκολίες στο σύστημα, με το Μέγαρο να σπεύδει να ζητήσει συγγνώμη για την αναστάτωση και να εκφράσει τη λύπη του για όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο.

Η επιλογή του Θεόδωρου Κουρεντζή να παρουσιάσει το έργο του Ρίχαρντ Βάγκνερ Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ, σε επεξεργασία του Lorin Maazel, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός. Η ορχηστρική σύνθεση του Maazel είναι μια δραματουργικά ενιαία συμφωνική διαδρομή μέσα από τις κορυφαίες στιγμές της τετραλογίας, από τον Χρυσό του Ρήνου και τη Βαλκυρία μέχρι τον Ζίγκφριντ και το Λυκόφως των Θεών. Ένα μουσικό αφήγημα χωρίς φωνές, αλλά με όλες τις εκρηκτικές συγκρούσεις και τη μυθολογική ένταση της βαγκνερικής σκέψης.

Η ανακοίνωση του Μεγάρου για τον Θεόδωρο Κουρεντζή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες UTOPIA – Θεόδωρου Κουρεντζή (14 & 15/11) έχουν εξαντληθεί.

Λυπούμαστε ειλικρινά για όσους δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν θέση, καθώς και για τη δυσάρεστη εμπειρία της μη άμεσης ανταπόκρισης του online συστήματος πώλησης εισιτηρίων.

Η ζήτηση ήταν υπερβολικά μεγάλη, δεδομένου ότι σε χρονικό διάστημα δέκα λεπτών (10:00 – 10:10) το σύστημα κατέγραψε στη σελίδα των εισιτηρίων περισσότερα από 23.000 αιτήματα.

Η διαχείριση ενός τέτοιου όγκου ταυτόχρονων «χτυπημάτων» στην ίδια σελίδα είναι δυστυχώς πέρα από τις δυνατότητες του συστήματος, ειδικά όταν τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι μόνο 1.940 ανά ημέρα.

Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας υποδεχτούμε σε επόμενη συναυλία του μεγάλου μαέστρου ή σε κάποια από τις επόμενες εκδηλώσεις μας.