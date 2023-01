Πέθανε η ηθοποιός Σίντι Γουίλιαμς

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντι Γουίλιαμς, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εμβληματική κωμική σειρά "Laverne & Shirley", όπου υποδύθηκε τη Σίρλεϊ Φίνι.

Η Γουίλιαμς πέθανε στο Λος Άντζελες την περασμένη Τετάρτη μετά από μια σύντομη ασθένεια, ανέφεραν τα παιδιά της, Zak και Emily Hudson, σε δήλωση που έλαβαν οι Times.

"Ο θάνατος της ευγενικής, ξεκαρδιστικής μητέρας μας, Σίντι Γουίλιαμς, μας έφερε ανυπέρβλητη θλίψη που δεν θα μπορούσε ποτέ να εκφραστεί αληθινά", ανέφερε η δήλωση των παιδιών της. "Το να τη γνωρίζουμε και να την αγαπάμε ήταν χαρά και προνόμιο μας. Ήταν μοναδική, όμορφη, γενναιόδωρη και διέθετε μια λαμπρή αίσθηση του χιούμορ και ένα αστραφτερό πνεύμα που όλοι αγαπούσαν", κατέληγε η ανακοίνωση.

Η Σίντι Γουίλιαμς, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Σίνθια γεννήθηκε στο Van Nuys της Καλιφόρνια στις 22 Αυγούστου 1947 και ήταν παιδί μίας πολύ φτωχής οικογένειας. Ως παιδί ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός. Συνήθιζε να δημιουργεί και να παίζει τα δικά της έργα και, καθώς μεγάλωνε, ευχόταν μια μέρα η Ντέμπι Ρέινολντς να τη δει σε ένα από αυτά τα ερασιτεχνικά σόου και να την βάλει σε μια ταινία.

Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός εμφανίστηκε στο "Travels With My Aunt" του George Cukor και πρωταγωνίστησε στη νοσταλγική κωμωδία "American Graffiti" του George Lucas το 1973 και στην ταινία του 1974 "The Conversation" του Francis Ford Coppola. Πέρασε επίσης οντισιόν για το "Star Wars" του Lucas, αλλά έχασε το ρόλο της Πριγκίπισσας Leia από την Carrie Fisher.

Ωστόσο, η Σίντι Γουίλιαμς έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την κωμική σειρά "Laverne & Shirley", όπου υποδύθηκε στο πλευρό της Πένι Μάρσαλ, τη Σίρλεϊ Φίνι.

