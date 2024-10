Πέθανε η ηθοποιός Teri Garr σε ηλικία 79 χρονών από επιπλοκές της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Η Teri Garr, η εκκεντρική ηθοποιός που ξεκίνησε ως χορεύτρια σε ταινίες του Έλβις Πρίσλεϊ και έφτασε να πρωταγωνιστήσει σε κλασικές ταινίες όπως το “Young Frankenstein” και το “Tootsie”, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Η Garr πέθανε την Τρίτη (29/10) από επιπλοκές της σκλήρυνσης κατά πλάκας, «περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και φίλους», δήλωσε η εκπρόσωπός της, Χάιντι Σέφερ. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε και άλλα προβλήματα υγείας, ενώ το 2007 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση ανευρύσματος.

Οι θαυμαστές της εξέφρασαν τη θλίψη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Πολ Φιγκ να την αποκαλεί «μία από τις ηρωίδες της κωμωδίας μου. Δεν θα μπορούσα να την αγαπήσω περισσότερο», ενώ ο σεναριογράφος Σίνκο Πολ δήλωσε: «Ποτέ το αστέρι, αλλά πάντα λαμπερή. Έκανε καλύτερο κάθε έργο στο οποίο συμμετείχε».

Ποια ήταν η Teri Garr

Η ηθοποιός έδειχνε προορισμένη για τον κόσμο του θεάματος από την παιδική της ηλικία.

Ο πατέρας της, Έντι Γκαρ, ήταν γνωστός κωμικός του βαριετέ, ενώ η μητέρα της, Φίλις Λιντ, ήταν μια από τις πρώτες «Ροκέτες» του Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη. Η κόρη τους ξεκίνησε μαθήματα χορού στα έξι και στα 14 της χόρευε με τις μπαλέτες του Σαν Φρανσίσκο και του Λος Άντζελες.

Στα 16 της συμμετείχε στον θίασο του «West Side Story» στο Λος Άντζελες, και ήδη από το 1963 άρχισε να εμφανίζεται σε μικρούς ρόλους σε ταινίες.

Από εκεί, η Γκαρ βρήκε σταθερή εργασία ως χορεύτρια σε ταινίες και συμμετείχε σε εννέα ταινίες του Έλβις Πρίσλεϊ, όπως τα «Viva Las Vegas», «Roustabout» και «Clambake». Παράλληλα εμφανίστηκε σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, όπως τα «Star Trek», «Dr. Kildare» και «Batman», ενώ ήταν χορεύτρια στο μουσικό σόου ροκ εν ρολ «Shindig», στη ροκ συναυλία T.A.M.I. και στην εκπομπή «The Sonny and Cher Comedy Hour».

Η μεγάλη της ευκαιρία στον κινηματογράφο ήρθε το 1974, ως η κοπέλα του Τζιν Χάκμαν στο θρίλερ του Φράνσις Φορντ Κόπολα «The Conversation». Αυτό την οδήγησε σε συνέντευξη με τον Μελ Μπρουκς, ο οποίος την προσέλαβε για τον ρόλο της βοηθού του Τζιν Γουάιλντερ στην ταινία «Young Frankenstein» – αρκεί να μπορούσε να μιλήσει με γερμανική προφορά. «Η Cher είχε μια Γερμανίδα, τη Ρενάτα, που έφτιαχνε περούκες, και έτσι πήρα την προφορά από εκείνη», είχε θυμηθεί η Γκαρ.

Η ταινία την καθιέρωσε ως ταλαντούχα κωμικό ηθοποιό, με την κριτικό του New Yorker Πολίν Κάελ να την αποκαλεί «η πιο αστεία νευρωτική στο πανί».

Το πλατύ χαμόγελό της και η εκκεντρική γοητεία της την έφεραν σε ρόλους σε ταινίες όπως το «Oh God!» με τους Τζορτζ Μπερνς και Τζον Ντένβερ, το «Mr. Mom» (ως η σύζυγος του Μάικλ Κίτον) και το «Tootsie», όπου υποδύθηκε τη φίλη του χαρακτήρα του Ντάστιν Χόφμαν, η οποία μαθαίνει ότι αυτός μεταμφιέστηκε σε γυναίκα για να αναβιώσει την καριέρα του. (Έχασε το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου εκείνης της χρονιάς από τη συμπρωταγωνίστριά της, Τζέσικα Λανγκ.)

Παρόλο που ήταν γνωστή για τις κωμωδίες, η Γκαρ απέδειξε ότι μπορούσε να χειριστεί και το δράμα σε ταινίες όπως το «Close Encounters of the Third Kind», «The Black Stallion» και «The Escape Artist».