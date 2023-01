Πέθανε η ηθοποιός του "24", Annie Wersching

Θλίψη προκάλεσε στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Annie Wersching, η οποία έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο το πρωί της Κυριακής (29/01) σε ηλικία 45 ετών.

Η Annie Wersching ήταν περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως πράκτορας του FBI, Renee Walker στη σειρά "24".

Ο σύζυγος της Wersching, Stephen Full, σε δήλωσή του στο CNN, ανέφερε πως "υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην ψυχή αυτής της οικογένειας σήμερα. Μας άφησε όμως τα εργαλεία για να το γεμίσουμε. Βρήκε το θαύμα στην πιο απλή στιγμή. Δεν χρειαζόταν μουσική για να χορέψει. Μας έμαθε να μην περιμένουμε την περιπέτεια να μας βρει. 'Πηγαίνετε να τη βρείτε, είναι παντού'. Και θα τη βρούμε".

Η Wersching συμμετείχε σε πολλές παραγωγές της μικρής και μεγάλης οθόνης ενώ χάρισε τη φωνή της στην ηρωίδα Tess στο βιντεοπαιχνίδι "The Last of Us". Ο Neil Druckmann, ο δημιουργικός διευθυντής της νέας σειράς του HBO Max "The Last of Us" που βασίζεται στο παιχνίδι, έγραψε στο Twitter για τον θάνατο της Wesching:

"Μόλις έμαθα ότι η αγαπημένη μου φίλη, Annie Wersching, πέθανε. Μόλις χάσαμε έναν όμορφο καλλιτέχνη και άνθρωπο. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη. Οι σκέψεις είναι με τους αγαπημένους της".

Η Wersching συμμετείχε ακόμα σε πολλές παραγωγές της μικρής και της μεγάλης οθόνης, μεταξύ αυτών στις σειρές "General Hospital", "Bosch", "The Vampire Diaries" και "Star Trek Picard", όπου υποδύθηκε την Borg Queen.

