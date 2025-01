Πέθανε η Linda Nolan – Θρύλος της ιρλανδικής ποπ

Σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα, Linda Nolan. Ανήκε στο συγκρότημα “The Nolans”.

Έφυγε από τη ζωή, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, η τραγουδίστρια Λίντα Νόλαν (Linda Nolan), σε ηλικία 65 ετών βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους και τους θαυμαστές της.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ατζέντης της, Dermot McNamara, ο οποίος σε ανακοίνωσή του δήλωσε ότι πέθανε στο νοσοκομείο Victoria του Μπλάκπουλ “με τα αγαπημένα της αδέλφια δίπλα στο κρεβάτι της, διασφαλίζοντας ότι αγκαλιάστηκε με αγάπη και παρηγοριά κατά τις τελευταίες της στιγμές”.

Τη χαρακτήρισε ως “φάρο ελπίδας και ανθεκτικότητας” και ως “διάσημη Ιρλανδή θρύλο της ποπ, τηλεοπτική προσωπικότητα, σταρ του Γουέστ Εντ με παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, συγγραφέα μπεστ σέλερ των Sunday Times και αρθρογράφο της Daily Mirror”.

Η τραγουδίστρια μαζί με τις αδερφές της, σημείωσε μεγάλη επιτυχία στα charts με το ποπ συγκρότημα “Nolans“, με τρεις επιτυχίες τους να μπαίνουν στο top 10, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού ντίσκο “I’m in the Mood for Dancing“.

Το 2017, η Λίντα Νόλαν διαγνώστηκε με καρκίνο, μια μάχη που δεν ήταν η πρώτη της. Είχε προηγουμένως διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2005, αλλά κατάφερε να λάβει την πολυπόθητη “καθαρή διάγνωση” το 2011, μετά από έξι χρόνια θεραπείας και αποκατάστασης.

Ποια ήταν η Λίντα Νόλαν

Η Λίντα Νόλαν γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1959 και μεγάλωσε στο Μπλάκπουλ, και ήταν το έκτο από τα οκτώ αδέρφια της οικογένειας. Το 1972, τα επτά από αυτά ενώθηκαν με τους γονείς τους δημιουργώντας το μουσικό συγκρότημα Singing Nolans, με το οποίο ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ.

Το 1974, η Λίντα μαζί με τις Άννε, Ντενίζ, Μορίν και Μπέρνι δημιούργησαν το γκρουπ Nolan Sisters, που αργότερα μετονομάστηκε σε The Nolans. Με την υποστήριξη του Κλιφ Ρίτσαρντ στην τηλεοπτική του εκπομπή και μια περιοδεία με τον Φρανκ Σινάτρα το 1975, το συγκρότημα κατέκτησε τις καρδιές του ευρωπαϊκού κοινού. Το 1978, με ένα άλμπουμ διασκευών, πέτυχαν την πρώτη τους θέση στο Top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 1979, αν και δεν κατάφεραν να εκπροσωπήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision, γνώρισαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους με το τραγούδι “I’m in the Mood for Dancing”, το οποίο έγινε επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και έφτασε στο Νο1 στην Ιαπωνία. Στη δεκαετία του 1980, τραγούδια όπως “Gotta Pull Myself Together” και “Attention to Me” βρέθηκαν στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 1981, η Λίντα έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση με τον θρυλικό Λέμι των Motörhead, τραγουδώντας με τους Young & Moody Band. Ο Λέμι είχε εντυπωσιαστεί από τις Nolans, και ιδιαίτερα από τη Λίντα, η οποία, όπως ανέφερε αστειευόμενος, «μας ξάφνιασε με το θάρρος της».

Η Λίντα αποχώρησε από τις Nolans το 1983, αλλά επανενώθηκε με τις Μπέρνι, Κολίν και Μορίν το 2009 για το άλμπουμ “I’m in the Mood Again”. Στη συνέχεια, έκανε στροφή στο θέατρο, με σημαντικότερη τη συμμετοχή της στο West End για τρία χρόνια στην παράσταση Blood Brothers, κερδίζοντας το ρεκόρ Γκίνες για τις περισσότερες αδερφές που ερμήνευσαν τον ίδιο ρόλο σε μιούζικαλ.

Στις αρχές των 2000s, έγινε γνωστή από την τηλεόραση, συμμετέχοντας σε εκπομπές όπως Come Dine With Me και Celebrity Big Brother, ενώ εμφανίστηκε και στο Loose Women, όπου η αδερφή της Κολίν είχε μεγάλη επιτυχία.

Το 2017, ανακοίνωσε στη συγκεκριμένη εκπομπή τη διάγνωση καρκίνου, δηλώνοντας: “Ήμουν συντετριμμένη, κυρίως για την οικογένειά μου που πρέπει να το περάσει ξανά”.

Η Λίντα παντρεύτηκε τον Μπράιαν Χάντσον το 1979, ο οποίος ανέλαβε τη διαχείριση της καριέρας της μετά την αποχώρησή της από τις Nolans. Ο Χάντσον απεβίωσε το 2007, ενώ η αδερφή της Μπέρνι έφυγε από τη ζωή το 2013, επίσης από καρκίνο.

Το 2014, η Λίντα κατήγγειλε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον Ρολφ Χάρις όταν ήταν 15 ετών, κατά τη διάρκεια περιοδείας των Nolans στη Νότια Αφρική.

Μέχρι και λίγο πριν τον θάνατό της, έγραφε στήλη στη Mirror, ενώ την τελευταία της ανάρτηση έκανε μόλις την περασμένη εβδομάδα.