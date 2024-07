Πέθανε η Σάνεν Ντόχερτι, η Μπρέντα του “Beverly Hills”

Σε ηλικία 53 ετών έφυγε από η ζωή η πρωταγωνίστρια του ‘Beverly Hills 90210’ και του ‘Charmed’ Σάνεν Ντόχερτι.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty) διάσημη για τους ρόλους της στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές “Beverly Hills, 90210” και “Charmed” έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, με την είδηση του θανάτου της να σκορπά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

“Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια”, δήλωσε στο People η δημοσιογράφος της Ντόχερτι, Λέσλι Σλόουν. “Η αφοσιωμένη κόρη, αδελφή, θεία και φίλη περιτριγυρίστηκε από τους αγαπημένους της καθώς και από τον σκύλο της, τον Bowie. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσει να θρηνήσει εν ειρήνη”, πρόσθεσε.

Η Ντόχερτι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2015 και υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, χημειοθεραπείες και ακτινοβολία. Το 2017 είχε δηλώσει πως ο καρκίνος ήταν σε ύφεση, όμως τον Φεβρουάριο του 2020 επέστρεψε, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι πλέον είχε προχωρήσει στο τέταρτο στάδιο.

Το 2023, η Ντόχερτι αποκάλυψε ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στα οστά της, αφού προηγουμένως είχε κάνει μετάσταση στον εγκέφαλό της.

Η ίδια δημοσίευσε τότε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, λέγοντας: “Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν έχω τελειώσει με τη ζωή. Δεν έχω τελειώσει με την αγάπη. Δεν έχω τελειώσει με τη δημιουργία. Δεν έχω τελειώσει με το να ελπίζω ότι μπορώ να αλλάξω τα πράγματα προς το καλύτερο“.

Μία δήλωση που εξέφραζε την αντοχή και την αποφασιστικότητά της να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, παρά τις αντίξοες συνθήκες​.

Σάνεν Ντόχερτι Peter Kramer, file/AP Photo

Η Ντόχερτι έγινε γνωστή παγκοσμίως με τον ρόλο της Μπρέντα Γουόλς (Brenda Walsh) στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “Beverly Hills, 90210”. Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 1990 και η Ντόχερτι συμμετείχε μέχρι το 1994. Η Μπρέντα Walsh ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της δεκαετίας του ’90, με το ειδύλλιό της με τον Ντύλαν, τον οποίο υποδύθηκε ο Λουκ Πέρι (Luke Perry) να αφήνει ιστορία και τη σειρά να θεωρείται πρωτοποριακή ως προς το ότι έθιγε θέματα όπως η κατάχρηση ναρκωτικών και ο ρατσισμός.

Μετά τη θυελλώδη αποχώρησή της από το “Beverly Hills, 90210”, η Ντόχερτι ανέλαβε έναν ακόμα σημαντικό ρόλο ως Πρου Χάλιγουελ (Prue Halliwell) στο υπερφυσικό δράμα “Charmed”. Η Πρου ήταν η μεγαλύτερη από τις τρεις αδελφές, που μαζί με την Αλίσα Μιλάνο και τη Χόλι – Μαρί Κόμπς ανακαλύπτουν ότι είναι μάγισσες και πρέπει να συνεργαστούν για να πολεμήσουν το κακό.

Το 2000 και το 2001, σκηνοθέτησε τρία επεισόδια της σειράς, τα “Be Careful What You Witch For”, “The Good, The Bad, and The Cursed” και “All Hell Breaks Loose”, που ήταν και το τελευταίο επεισόδιο στο οποίο εμφανίστηκε. Ο χαρακτήρας της σκοτώθηκε όταν έφυγε από τη σειρά στο τέλος της τρίτης σεζόν.

Γεννημένη στο Μέμφις του Τενεσί, η Ντόχερτι μετακόμισε στο Λος Άντζελες με την οικογένειά της όταν ήταν παιδί και ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική σε νεαρή ηλικία, με το πρώτο της σημαντικό ρόλο στη σειρά “Little House on the Prairie” το 1982, όπου έπαιξε την Τζένι Γουάιλντερ. Ήταν τότε 11 ετών.

Η Ντόχερτι εμφανίστηκε στην κλασική εφηβική ταινία, “Heathers”, καθώς και στο “Girls Just Want to Have Fun” και στα “Mallrats” και “Jay and Silent Bob Strike Back” του Κέβιν Σμιθ.

Μεταξύ των άλλων σειρών στις οποίες εμφανίστηκε ήταν το “North Shore” και το “Riverdale”, καθώς και σε διάφορες τηλεοπτικές ταινίες. Το 2006 ήταν παραγωγός του ριάλιτι σόου “Breaking Up With Shannen Doherty”, όπου βοηθούσε ανθρώπους που ήθελαν να χωρίσουν αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν μόνοι τους, ενώ αργότερα εμφανίστηκε σε ένα άλλο ριάλιτι σόου, το “Off the Map With Shannen and Holly”.

Επίσης, είχε το δικό της podcast, το “Let’s Be Clear With Shannen Doherty”, στο οποίο συζητούσε για την καριέρα της και μιλούσε ειλικρινά για το πώς ο καρκίνος του μαστού επηρέασε τη ζωή της.

Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε τον γιο του Τζορτζ Χάμιλτον, Άσλει Χάμιλτον και τον παίκτη πόκερ Ρικ Σάλομον, ενώ το 2011 παντρεύτηκε τον φωτογράφο Κερτ Ισβαριένκο. Κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου το 2023.