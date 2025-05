Charley Scalies: Πέθανε ο ηθοποιός των “The Wire” και “The Sopranos”

Ο ηθοποιός Charley Scalies άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών, μετά από μακρά μάχη με το Αλτσχάιμερ.

Ο Charley Scalies, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές The Wire και The Sopranos του HBO και πρώην επιχειρηματικό στέλεχος, πέθανε την 1η Μαΐου σε ηλικία 84 ετών, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με το Αλτσχάιμερ.

Την είδηση επιβεβαίωσε η κόρη του, Anne Marie Scalies, στο The Hollywood Reporter.

«Γνωστός κυρίως ως σύζυγος, πατέρας, παππούς, θείος και φίλος του οποίου η ζωή αντικατόπτριζε έναν πλούσιο συνδυασμό επαγγελματικής επιτυχίας, δημιουργικού πάθους και αληθινής χαράς για τη ζωή. Το αγαπημένο του κοινό βρισκόταν πάντα γύρω από το τραπέζι του δείπνου», ανέφερε η κόρη του στη δήλωσή της.

Ο Charles J. Scalies Jr. γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου 1940 στη Φιλαδέλφεια. Από μικρός διασκέδαζε τους θαμώνες του μπιλιαρδάδικου του πατέρα του στη Νότια Φιλαδέλφεια με μιμήσεις και αστεία. Αποφοίτησε από το St. Joseph’s College και ξεκίνησε να παίζει στο θέατρο τη δεκαετία του 1990, συμμετέχοντας σε κοινοτικά και δείπνο-θέατρα. Μεταξύ άλλων ερμήνευσε τον Nicely Johnson στο Guys and Dolls, τον Billy Flynn στο Chicago και το Δειλό Λιοντάρι στον Μάγο του Οζ με την ομάδα St. Francis Players στο Σπρίνγκφιλντ της Πενσιλβάνια.

Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία Two Bits (1995) του James Foley με πρωταγωνιστή τον Al Pacino, η οποία διαδραματιζόταν στη Νότια Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του ’30. Ωστόσο, έγινε περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Thomas “Horseface” Pakusa, πιστού λιμενεργάτη και μέλους της ένωσης εργατών στη 2η σεζόν του The Wire. Εμφανίστηκε επίσης ως προπονητής Molinaro στην 5η σεζόν του The Sopranos, στο επεισόδιο «The Test Dream», δίπλα στον James Gandolfini.

Στη μικρή οθόνη είχε συμμετοχές και στις σειρές Homicide: Life on the Street, Law & Order, Law & Order: SVU και Cold Case. Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στις 12 Monkeys (1995), Liberty Heights (1999) και Jersey Girl (2004).

Ο Scalies ασχολήθηκε επίσης με τη συγγραφή σεναρίων, γράφοντας το It Takes Balls, εμπνευσμένο από το μπιλιαρδάδικο του πατέρα του στη Φιλαδέλφεια. Εκτός του καλλιτεχνικού χώρου, υπήρξε διευθυντής πωλήσεων και συμβάσεων στην εταιρεία Clifton Precision και αργότερα ίδρυσε δική του συμβουλευτική επιχείρηση, με αντικείμενο την πιστοποίηση ISO 9000 και τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

Άφησε πίσω του τη «μεγάλη του αγάπη και χαρά της ζωής του», τη σύζυγό του επί 62 χρόνια, Angeline M. Scalies, τα πέντε παιδιά τους και τα τέσσερα εγγόνια τους.

«Ο Charley έδινε έμφαση στη σημασία της οικογένειας, λέγοντας ότι η αγάπη προς τη μητέρα τους, ο ποιοτικός χρόνος και η διδασκαλία του σεβασμού και της σκληρής δουλειάς ήταν βασικά στοιχεία της πατρότητας. Πίστευε ότι ο ρόλος του πατέρα είναι να καθοδηγεί τα παιδιά προς την αυτάρκεια. Η σύζυγός του, τα παιδιά και τα εγγόνια του θα νοσταλγούν τις ιστορίες του, αλλά θα τον κρατούν πάντα στις καρδιές τους», κατέληγε η νεκρολογία.