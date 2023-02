Πέθανε ο Χιου Χάντσον - Είχε σκηνοθετήσει το Οσκαρικό οι "Δρόμοι της Φωτιάς"

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, ο βρετανός σκηνοθέτης Χιου Χάντσον, ο οποίος έγινε διάσημος με το βραβευμένο με Όσκαρ αριστούργημα "Δρόμοι της Φωτιάς" (Chariots of Fire).

Ο Χάντσον άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου νοσηλευόταν εξαιτίας πρόσφατης περιπέτειας της υγείας του, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

ADVERTISING

Προτού ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, ο Χάντσον σκηνοθετούσε τηλεοπτικές διαφημίσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, θρυλικό οδηγό αγώνων της Φόρμουλα 1.

Οι «Δρόμοι της Φωτιάς», η ιστορία των βρετανών δρομέων που αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924, σάρωσε τα Όσκαρ το 1981 – μεταξύ αυτών το βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το βραβείο Καλύτερης Μουσικής, την οποία έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Ποιος ήταν ο Χιου Χάντσον

Ο Χιου Χάντσον γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1936 και ανήκε σε μία γενιά Βρετανών σκηνοθετών που ξεκίνησαν την καριέρα τους κάνοντας ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές διαφημίσεις πριν διαγράψουν μία λαμπρή πορεία στον κινηματογράφο.

Η ταινία "Οι δρόμοι της φωτιάς" (1981), κέρδισε συνολικά τέσσερα Όσκαρ: Καλύτερης ταινίας, σεναρίου, κοστουμιών και μουσικής και κατατάχθηκε 19η στη λίστα του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου με τις 100 καλύτερες βρετανικές ταινίες.

Το τραγούδι "Chariots Of Fire" του Βαγγέλη Παπαθανασίου σημείωσε τεράστια επιτυχία και ανέβηκε στην κορυφή του Billboard 200 όπου έμεινε για 4 εβδομάδες.

Στη δεκαετία του 1960, μετά από τρία χρόνια μοντάζ ντοκιμαντέρ στο Παρίσι, ο Χάντσον ήταν επικεφαλής μιας εταιρείας ταινιών ντοκιμαντέρ με συνεργάτες τους Robert Brownjohn και David Cammell. Η εταιρεία παρήγαγε, μεταξύ άλλων, τα ντοκιμαντέρ A for Apple, που κέρδισε το Βραβείο Screenwriters' Guild, και το The Tortoise and the Hare, που προτάθηκε για βραβείο BAFTA. Η εταιρεία εμφανίστηκε με μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1960, κερδίζοντας πολλά βραβεία και πρωτοπορώντας ένα νέο στυλ γραφικών για ντοκιμαντέρ και διαφημιστικές ταινίες.

Στη συνέχεια, ο Χάντσον ξεκίνησε μια καριέρα στη διαφήμιση, την παραγωγή και τη σκηνοθεσία πολλών τηλεοπτικών διαφημίσεων. Εργάστηκε μαζί με τους Alan Parker, Ridley και Tony Scott για τη Ridley Scott Associates (RSA), μια βρετανική εταιρεία παραγωγής ταινιών και εμπορικής παραγωγής που ιδρύθηκε το 1968. Η πρώτη του δουλειά στον κινηματογράφο ήταν ως σκηνοθέτης δεύτερης ενότητας στο Parker's Midnight Express (1978).

Ο πρώτος γάμος του Hudson στις 25 Αυγούστου 1977 ήταν με τη ζωγράφο Susan Michie, με την οποία απέκτησε έναν γιο, που γεννήθηκε το 1978. Τον Νοέμβριο του 2003, παντρεύτηκε την ηθοποιό Maryam d'Abo.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις