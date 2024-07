Πέθανε ο ηθοποιός James B. Sikking σε ηλικία 90 ετών

Ο διάσημος ηθοποιός James B. Sikking άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Ο ηθοποιός James B. Sikking, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές “Hill Street Blues” και “Doogie Howser, M.D.” άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Σύμφωνα με το CNN, Ο Sikking πέθανε από επιπλοκές της άνοιας από την οποία έπασχε.

Γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1934 στο Λος Άντζελες. Στα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής συμπεριλαμβάνεται ένας μικρός ρόλος στην ταινία “Five Guns West” του Roger Corman και guest εμφανίσεις σε μια σειρά από δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1970, από το “Mission: Impossible”, “M.A.S.H. The F.B.I.”, “The Rockford Files” μέχρι το “Hawaii Five-O”, “Charlie’s Angels”, “Eight is Enough” και “Little House on the Prairie”.

Έγινε περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως λοχαγός Lt. Howard Hunter στην τηλεοπτική σειρά “Hill Street Blues” η οποία προβλήθηκε από το 1981 έως το 1987 ενώ εμφανίστηκε και σε άλλες δημοφιλείς σειρές όπως “Doogie Howser, M.D.” και “Brooklyn South.”

Εκτός από την τηλεόραση, ο James Sikking είχε συμμετάσχει και σε ταινίες όπως “The Pelican Brief” (1993) και “Narrow Margin” (1990).

Ήταν ένας από τους πιο αναγνωρισμένους και σεβαστούς ηθοποιούς της γενιάς του.