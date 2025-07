Dream Theater: 40 χρόνια progressive δύναμης – Με την original μυθική σύνθεση στο Release

Η θρυλική πεντάδα των Dream Theater με την original σύνθεση, Petrucci, Myung, LaBrie, Rudess και Portnoy, ενώνεται ξανά, γιορτάζοντας τέσσερις δεκαετίες ασταμάτητης δημιουργίας – και ρίχνουν την αυλαία του Release στην Πλατεία Νερού.

Η ημερομηνία έχει ήδη κυκλωθεί από χιλιάδες φίλους του “σκληρού” ήχου: Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025, στην Πλατεία Νερού, οι Dream Theater, ένα από τα πιο σπουδαία συγκροτήματα στην ιστορία του progressive metal, θα βρεθούν στην Αθήνα για μια βραδιά-ορόσημο, στο πλαίσιο του Release Athens Festival.

Η θρυλική πεντάδα με την original σύνθεση, Petrucci, Myung, LaBrie, Rudess και Portnoy, ενώνεται ξανά, γιορτάζοντας τέσσερις δεκαετίες ασταμάτητης δημιουργίας και χαρίζοντας στο ελληνικό κοινό ένα show αντάξιο της κληρονομιάς τους.

Η επιστροφή του Mike Portnoy, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, σηματοδοτεί όχι μόνο την πλήρη επανένωση της “κλασικής” σύνθεσης αλλά και μια ηχητική επιστροφή σε φόρμες που καθόρισαν το συγκρότημα.

Οι Dream Theater

Σε συνέντευξή του ο Jordan Rudess αναφέρει στο News 24/7: «Η επιστροφή του Μάικ στην μπάντα φέρνει ξανά τον αέρα που υπήρχε όταν ήταν μαζί μας. Είναι μια μεγάλη επιστροφή – και αυτό νομίζω ότι θα το ακούσετε καθαρά στο νέο μας άλμπουμ».

Με περισσότερα από 15 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ένα βραβείο Grammy για το “The Alien” και μια δισκογραφία που εκτείνεται από το διαχρονικό Images and Words (1992) έως το A View From The Top Of The World (2021), οι Dream Theater είναι η επιτομή της μουσικής αριστείας και συνέπειας.

Dream Theater – Δεν υποχώρησαν ποτέ στις προσταγές της αγοράς

Το “Parasomnia”, ο 16ος στούντιο δίσκος τους κυκλοφόρησε στις 7 Φεβρουαρίου 2025, και ήδη προκαλεί φρενίτιδα. Το πρώτο single, “Night Terror”, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο streams σε λιγότερο από 24 ώρες. Ο Rudess στη συνέντευξή του σημειώνει:

«Το Night Terror είναι ενδεικτικό του άλμπουμ. Περιέχει όλα όσα περιμένει κάποιος από εμάς: την ποιότητα του ήχου, την progressive νοοτροπία, τον αυτοσχεδιασμό και, φυσικά, τη μελωδία. Ήταν μια εξαιρετική επιλογή για πρώτο δείγμα».

James LaBrie των Dream Theater AP Photo

Και πράγματι, οι Dream Theater δεν υποχώρησαν ποτέ στις προσταγές της αγοράς. Παρέμειναν πιστοί στην ταυτότητά τους, δημιουργώντας συνθέσεις επικών διαστάσεων, με το νέο τους άλμπουμ να περιλαμβάνει κομμάτι διάρκειας 19:32!

«Δεν μπήκαμε ποτέ σε εμπορικά μονοπάτια. Συνθέτουμε τα τραγούδια όπως τα θέλουμε. Αυτός είναι ο τρόπος μας. Κι αυτό μας έφερε στο 2025, με τις αρχές μας ακέραιες», τόνισε ο Rudess.

Η βραδιά της 23ης Ιουλίου προμηνύεται ιστορική: ένα συγκρότημα-θρύλος, στο απόγειο της δημιουργικής του φάσης, με ένα setlist που θα ταξιδέψει το κοινό σε όλες τις εποχές του ήχου τους – από το “Awake” και το “Scenes From A Memory”, μέχρι τις σύγχρονες δουλειές τους. Αν και το πλήρες setlist δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, οι εικασίες οργιάζουν.

«Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τη λίστα των κομματιών, αλλά έχουμε πολύ χρόνο να το οργανώσουμε. Μπορώ να πω μόνο ότι θα είναι κάτι ξεχωριστό», αποκάλυψε στο News24/7 γελώντας ο Rudess.

Οι Dream Theater είναι σχολή σκέψης, που συνδυάζει το καλλιτεχνικό όραμα, την τεχνική αρτιότητα και τη διαχρονικότητα. Είναι η σπάνια περίπτωση καλλιτεχνών που, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις, διατηρούν το πάθος τους αναλλοίωτο μέσα στις δεκαετίες.

Όπως ο ίδιος ο Rudess το έθεσε:

«Η progressive παράδοση των 70s, η κλασική μουσική του 18ου και 19ου αιώνα… όλα αυτά είναι ζωντανά μέσα μας. Οι Dream Theater ζουν γιατί αγαπούν αυτό που κάνουν. Και το κοινό μας το ξέρει αυτό.»

Mastodon και Haken

Τα δύο metal ονόματα που θα πλαισιώσουν τους Dream Theater

Mastodon Promo photo

Οι Αμερικανοί Mastodon, μια από τις πιο σημαντικές metal μπάντες της γενιάς τους, και η βρετανική μπάντα Haken -συνώνυμο του σύγχρονου progressive ήχου- θα πλαισιώσουν τους Dream Theater σε μια εκρηκτική βραδιά που θα σημάνει και τη λήξη της φετινής διοργάνωσης.

Οι Mastodon έχουν σταδιακά εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιδραστικά και εμβληματικά συγκροτήματα της σύγχρονης εποχής του metal. Από το 2000 που εμφανίστηκαν μέχρι σήμερα, το συγκρότημα από την Ατλάντα έχει αψηφήσει κάθε όριο και κάθε κατηγορία του σκληρού ήχου ακολουθώντας ένα ασυμβίβαστο όραμα που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη μουσική.

Haken Promo Photo

Όταν μιλάς για το σύγχρονο progressive rock/metal και δεν αναφέρεις τους Haken, απλά κάτι κάνεις λάθος. Από το 2004 που ξεκίνησαν να παίζουν μαζί στο Νότιο Λονδίνο, έχουν καθιερωθεί ως μια από τις πιο συνεπείς και συνάμα τολμηρές δυνάμεις του είδους.

Ο πιο πρόσφατος δίσκος τους, “Fauna” (2023) είναι το πιο πολύπλευρο και συναρπαστικό άλμπουμ της καριέρας τους και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τους υποδεχτούμε, την κατάλληλη στιγμή, για πρώτη φορά στην Αθήνα.