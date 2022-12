Πέθανε ο Maxi Jazz των Faithless

Θλίψη προκάλεσε σε όλους τους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής η είδηση του θανάτου του Maxi Jazz, του θρυλικού μουσικού συγκροτήματος από τη Βρετανία, Faithless, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (23/12) σε ηλικία 65 ετών.

Με μία ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook, τα άλλα δύο μέλη των Faithless, Rollo και Sister Bliss, έκαναν γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Συντετριμμένοι ανακοινώνουμε πως ο Maxi Jazz πέθανε χθες το βράδυ. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή μας με πάρα πολλούς τρόπους. Έδωσε το κατάλληλο νόημα και μήνυμα στη μουσική μας.

Ήταν επίσης ένας υπέροχος άνθρωπος με χρόνο για όλους και μια σοφία που ήταν τόσο βαθιά όσο και προσβάσιμη. Ήταν τιμή και, φυσικά, πραγματική χαρά να συνεργαστούμε μαζί του.

Ήταν ένας λαμπρός στιχουργός, ένας DJ, ένας βουδιστής, μια υπέροχη σκηνική παρουσία, λάτρης των αυτοκινήτων, ατελείωτος ομιλητής, όμορφος άνθρωπος, ηθική πυξίδα και ιδιοφυΐα".

Με ανάρτησή της στο Twitter η Sister Bliss ανέφερε πως ο Maxi πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του και έστειλε την αγάπη της σε όσους μοιράστηκαν αυτό το μουσικό τους ταξίδι.

Ποιος ήταν ο Maxi Jazz

Ο Maxwell Fraser όπως ήταν το πραγματικό του όνομα γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Ιουνίου 1957.

Ο Maxi Jazz ίδρυσε ως DJ το "The Soul Food Cafe System" το 1984, έχοντας ανακαλύψει τη hip hop μουσική ένα χρόνο νωρίτερα και έκανε την πρώτη του μετάδοση στον πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Reach FM London το 1985-1986.

Το 1989, η δισκογραφική Tam Tam Records ανέλαβε το "The Soul Food Cafe Band". Λίγα χρόνια αργότερα, το 1992 ο Jazz ίδρυσε τη Namu Records για να κυκλοφορήσει το υλικό της μπάντας με τη μορφή τριών EP και το συγκρότημα περιόδευσε ως support με διάφορους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Jamiroquai στο Άμστερνταμ και των Soul II Soul στη Βαρκελώνη.

Το 1996, οι Maxi Jazz and the Soul Food Cafe ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν το άλμπουμ "Original Groovejuice vol.1" με τη Revco Records στο Deptford, του Νότιου Λονδίνου. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Jazz εργάστηκε σε όλη την Ευρώπη και αφιέρωσε χρόνο για να συνεργαστεί με τον Jah Wobble στο άλμπουμ "Invaders of the Heart".



Ο Jazz στη συνέχεια γνώρισε τον Rollo Armstrong σε ένα στούντιο και δημιούργησαν τους Faithless, μαζί με τον Jamie Catto και την Sister Bliss. Ως βουδιστής Soka Gakkai, οι ισχυρές του προσωπικές πεποιθήσεις και οι ισχυρές πεποιθήσεις του συγκροτήματος έρχονται σε αντίθεση με το όνομα «Faithless», το οποίο επιλέχθηκε κατά τη συγγραφή του τραγουδιού «Salva Mea». Ο Armstrong είχε ζητήσει από τον Jazz να γράψει ένα τραγούδι για την απογοήτευση, κάτι με το οποίο ο Jazz μπορούσε να αντλήσει έμπνευση βάσει των δικών του εμπειριών. Η θεματική των στίχων του Jazz ποικίλλει από αισιόδοξο έως μελαγχολικό και το έργο του καλύπτει μια σειρά προσωπικών και κοινωνικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επικαιρών υποθέσεων και των κοινωνικών σχολίων.

Το συγκρότημα έγινε αρχικά γνωστό με τα τραγούδια "Insomnia", "Salva Mea", "God Is a DJ" και "We come 1", ενώ κατά τη διάρκεια της πορείας τους, από το 1995 έως το 2011, ηχογράφησαν έξι άλμπουμ και πούλησαν πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Faithless - Insomnia

Τον Φεβρουάριο του 2015 επανενώθηκαν και τον Οκτώβριο του 2015 κυκλοφορήσαν το Faithless 2.0, ένα διπλό remix album που περιέχει όλες τις επιτυχίες τους.

Στις 23 Οκτωβρίου 2020, κυκλοφόρησαν το "All Blessed", το οποίο είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους μετά από 10 χρόνια και το πρώτο χωρίς τον βασικό τραγουδιστή τους, Maxi Jazz.

Faithless - God Is a DJ

Faithless - We Come 1

