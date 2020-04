Ρόλινγκ Στόουνς, Τέιλορ Σουίφτ και Λέιντι Γκάγκα θα διασκεδάσουν τους θεατές σε καραντίνα

Αν και κλεισμένοι στα σπίτια τους, μουσικόφιλοι από ολόκληρο τον κόσμο ζουν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ένα πρωτόγνωρο διαδικτυακό γεγονός, όπου θα συμμετάσχουν δεκάδες αστέρες του πενταγράμμου, μεταξύ αυτών η Τέιλορ Σουίφτ και οι Rolling Stones, σε μια εκδήλωση συμπαράστασης προς τους επαγγελματίες υγείας που δίνουν μάχη κατά του νέου κορονοϊού.

Έπειτα από πρωτοβουλία της Λέιντι Γκάγκα, η παγκόσμια διαδικτυακή συναυλία "One World: Together At Home", που έχει τη στήριξη του κινήματος Global Citizen σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ξεκίνησε στις 14.00 τοπική ώρα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ (21.00 ώρα Ελλάδας).

ADVERTISING

Την ώρα που τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι αναγκασμένοι ή λαμβάνουν συστάσεις να μείνουν στα σπίτια τους για να δώσουν μάχη εναντίον της διασποράς της Covid-19, η γιορτή ξεκίνησε με ένα πρώτο θέαμα διάρκειας 6 ωρών, που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μέσω streaming από το διαδίκτυο. Εκεί θα συμμετάσχουν διάσημοι καλλιτέχνες, όπως η Christine and the Queens, η Άνι Λένοξ και ο Λούις Φόνσι.

Κατόπιν, θα ακολουθήσει μια συναυλία, που θα αναμεταδοθεί από τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, με τη συμμετοχή σπουδαίων τραγουδιστών όπως η Μπίλι Άιλις, ο Έλτον Τζον, η Τζένιφερ Λόπεζ, η Σελίν Ντιόν, ο Πολ Μακάρτνεϊ, ο Στίβι Γουόντερ.

Τα τέσσερα μέλη των Ρόλινγκ Στόουνς, ο Μιγκ Τζάγκερ, ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο Τσάρλι Ουότς και ο Ρόνι Γουντ, θα συνδράμουν επίσης, από τα σπίτια τους, όπως επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος του Global Citizen.

Η όλη εκδήλωση, εξηγεί η Λέιντι Γκάγκα, πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μια "επιστολή αγάπης στον κόσμο", προκειμένου να ενώσει τις δυνάμεις του απέναντι σε αυτήν την ασθένεια που έχει σκοτώσει πάνω από 150.000 ανθρώπους παγκοσμίως.

"Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να φέρουμε τη χαρά και μια ανάπαυλα στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη" επεσήμανε.

Εκτός του ψυχαγωγικού χαρακτήρα της, η εκδήλωση θα είναι μια "κραυγή για να ενωθούμε" γύρω από το ιατρικό προσωπικό και τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες που οργανώνονται στον κόσμο.