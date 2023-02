SAG Awards 2023: Το "Everything Everywhere All At Once" σάρωσε και είναι το απόλυτο φαβορί για τα Όσκαρ

Με την κορυφαία κινηματογραφική διάκριση στην 29η τελετή των βραβείων Screen Actors Guild (SAG) που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (26/02) βραβεύτηκε η ταινία "Τα πάντα όλα" (Everything Everywhere All at Once) και κάπως έτσι εδραίωσε τον τίτλο για το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τα φετινά Όσκαρ.

Η ταινία, που αφηγείται την ιστορία μιας μεσήλικης ιδιοκτήτριας καθαριστηρίου η οποία βρίσκεται ξαφνικά σε ένα παράλληλο σύμπαν, κέρδισε το βραβείο του "Καλύτερου Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία", ενώ αρκετοί από τους αστέρες της βραβεύτηκαν ξεχωριστά.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς η ηθοποιός Michelle Yeoh, η οποία αναδείχθηκε καλύτερη ηθοποιός, ξεπερνώντας τη συνάδελφό της Cate Blanchett, ενώ έδωσε έναν συγκινητικό λόγο κατά τη βράβευσή της. "Αυτό δεν είναι μόνο για μένα, είναι για κάθε κοριτσάκι που μου μοιάζει", είπε η Yeoh, σημειώνοντας ότι οι έγχρωμοι ερμηνευτές και οι ηθοποιοί από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες θέλουν "μία θέση στο τραπέζι. Πολλοί από εμάς το χρειαζόμαστε αυτό. Θέλουμε να μας δουν. Θέλουμε να ακουστούμε".

SAG Awards JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Την ίδια στιγμή, ο συμπρωταγωνιστής της Ke Huy Quan έγινε ο πρώτος Ασιάτης νικητής του β' ανδρικού ρόλου, ενώ και η Jamie Lee Curtis έφυγε από τα SAG με ένα αγαλματίδιο στην κατηγορία του β' γυναικείου ρόλου.

Η Jamie Lee Curtis στα SAG Awards CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Ο Brendan Fraser βραβεύτηκε ως καλύτερος ανδρικός ρόλος για την ερμηνεία του στη "Φάλαινα" (The Whale), ενώ κατά τη διάρκεια του λόγου δεν έκρυψε τη συγκίνησή του λέγοντας πως "θα το εκτιμήσω αυτό, αλλά ποτέ περισσότερο από αυτό που κρατούσα στο πορτοφόλι μου, που ήταν η κάρτα μου SAG, που κέρδισα το 1991. Με έκανε να νιώθω ότι ανήκω κάπου. Αν έλεγες σε εκείνον τον τύπο τότε, ότι θα στεκόμουν εδώ αυτή τη στιγμή, δεν θα σε πίστευα".

Τα βραβεία SAG τιμούν τόσο τις κινηματογραφικές δημιουργίες, όσο και τις τηλεοπτικές σειρές.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, νικητές αναδείχθηκαν η Jessica Chastain (για τους George & Tammy), ο Jason Bateman (Ozark), Sam Elliott (1883) και Jean Smart (Hacks), ωστόσο τα δύο κορυφαία τηλεοπτικά βραβεία, για την καλύτερη δραματική σειρά και την καλύτερη κωμική σειρά - κέρδισε το "The White Lotus" και η κωμική κωμική σειρά "Abbott Elementary" αντίστοιχα.

Η Jennifer Coolidge μάλιστα έλαβε και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε τηλεοπτικό δράμα για το "The White Lotus".

Όλοι οι νικητές αναλυτικά:

Κινηματογράφος

Καλύτερο καστ σε κινηματογραφική ταινία: Everything Everywhere All at Once

SAG Awards JORDAN STRAUSS/INVISION/AP





Α' Ανδρικός Ρόλος: Brendan Fraser (The Whale)

Ο Brendan Fraser στα SAG Awards JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Α' Γυναικείος Ρόλος: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Η Michelle Yeoh στα SAG Awards CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP





Β' Ανδρικός Ρόλος: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Β' Γυναικείος Ρόλος: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη ερμηνεία σε δράση/κασκαντέρ συνόλου σε ταινία: "Top Gun: Maverick”

Τηλεόραση

Ομαδικό καστ σε κωμική σειρά: "Abbott Elementary"

Ομαδικό καστ σε δραματική σειρά: "The White Lotus”

Ανδρική ερμηνεία σε δραματική σειρά: Jason Bateman (Ozark)

Ο Jason Bateman στα SAG Awards CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP





Γυναικεία ερμηνεία σε δραματική σειρά: Jennifer Coolidge, "The White Lotus”



Η Jennifer Coolidge στα SAG Awards CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP





Ανδρική ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά: Jeremy Allen White (The Bear)

Γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά: Jean Smart (Hacks)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία ηθοποιού τηλεταινίας ή σειράς περιορισμένων επεισοδίων: Sam Elliott (1883)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού τηλεταινίας ή σειράς περιορισμένων επεισοδίων: Jessica Chastain (George and Tammy)

Σκηνή δράσης σε κωμική ή δραματική σειρά: "Stranger Things"

