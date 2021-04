Σπύρος Γραμμένος: Δύο "πρόσωπα" και ένας καινούριος δίσκος

Ο Σπύρος Γραμμένος έχει, ερήμην του, δύο "πρόσωπα". Έχει επίσης ένα εξαιρετικό καινούριο δίσκο. Αλλά υπάρχει κάποιος από το κυβερνών κόμμα που να γνωρίζει γιατί ονομάστηκε "Δισκός σας"; Πως έγινε η παραγωγή; Και κυρίως πώς επιβιώνει και ο Γραμμένος και οι συνάδελφοί του από τον περασμένο Μάρτιο που, λόγω πανδημίας, μπήκε λουκέτο στις Τέχνες;

ADVERTISING

Το πρόσωπο που "φορέθηκε" στον Γραμμένο

Όχι διότι, μερικούς τουλάχιστον, τους απασχολούν άλλα. Κι αυτό είναι το ένα "πρόσωπο" που φορέθηκε στον Γραμμένο. Ποιό; Αυτό που άρχισε να κατασκευάζεται με το ζόρι το 2016.

Επεισόδιο 1. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα απ΄την αρχή και από μία παλιά και εύκολα παρεξηγήσιμη απόπειρα του γνωστού σατυρικού blogger "Πιτσιρίκου" να κάνει ταυτόχρονα πλάκα και πολιτικό σχόλιο για ένα σοβαρό θέμα, σε μία πολύ λάθος στιγμή: "Παιδιά, αν διαβάζει κάποιος άνεργος η Μαρφίν ψάχνει για τρείς υπαλλήλους", ήταν το tweet του, την ημέρα του εμπρησμού της τράπεζας που κόστισε τη ζωή σε τρείς ανθρώπους. "Χυδαίο", "ελεεινό", "άκομψο". Πολλά είχαν ειπωθεί τότε. Ακόμα και φανατικοί της "πλάκας" και του "αιρετικού" ύφους του blogger είχαν σοκαριστεί. Τόσο που εκείνος αναγκάστηκε να διευκρινίσει τότε ότι "στόχος του tweet ήταν η Marfin και όχι, βέβαια, οι νεκροί εργαζόμενοι". Έκτοτε εξήγησε πολλές φορές ακόμα τί εννοούσε μια που το θέμα επανερχόταν κάθε χρόνο, σε κάθε επέτειο της Μαρφίν από βουλευτές της Ν.Δ. που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπενθύμιζαν το tweet.

Ο "Πιτσιρίκος" υπάρχει στον χώρο του διαδικτύου και των Media, ή ακόμα και των εκδόσεων, πάρα πολλά χρόνια μ΄αυτή την ψευδώνυμη ταυτότητα. Οι περισσότεροι τον ξέρουν έτσι και ελάχιστοι με το πραγματικό του όνομα. Κατά τον ίδιο πάντως στους τελευταίους ανήκει ο νυν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης: "Τον Ιούνιο του 2012 είχα πάει με τον Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο στο γραφείο του Άδωνη Γεωργιάδη και του πήραμε συνέντευξη για το Unfollow", έχει γράψει ο "Πιτσιρίκος" επικαλούμενος τόσο τη μαρτυρία του Χαραλαμπόπουλου, όσο κι ένα tweet που είχε ανεβάσει ο Αδωνις Γεωργιάδης μετά από εκείνη τη συνέντευξη: "Λοιπόν αυτό το unfollow είναι έξοχο περιοδικό. Αν και αναρχοαριστερό έχει άποψη, το διάβασα όλο με μεγάλο ενδιαφέρον" έγραφε "ταγκάροντας" μάλιστα τον "Πιτσιρίκο" ο κος Γεωργιάδης τότε.

Θα πείτε και τί σχέση έχουν όλα αυτά με τον Σπύρο Γραμμένο; Μα το 2016 ο ίδιος κύριος Γεωργιάδης, ανέβασε στο twitter εκείνο το παλιό σχόλιο του "Πιτσιρίκου" για τη Μαρφίν, με μία φωτογραφία του Σπύρου Γραμμένου, γράφοντας "Το μίσος αυτών των ανθρώπων σαν τον Πιτσιρίκο είναι πράγματι πέραν πάσης λογικής". Αποτέλεσμα; Ο Γραμμένος στοχοποιήθηκε φάτσα-κάρτα ως "Πιτσιρίκος" και υποδέχτηκε ένα καταιγισμό λεκτικής βίας και ακραίων προειδοποιήσεων και απειλών. Μάταια ο ίδιος ξεκαθάριζε δημοσίως: "Ας συστηθούμε λοιπόν.

Είμαι ο Γραμμένος, δεν είμαι ο Πιτσιρίκος, αν και πολύ θα το ήθελα.

Ο βουλευτής Άδωνις Γεωργιάδης, πρώην υπουργός και σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με στοχοποιεί και απειλείται η ζωή μου.

Παρακαλώ πολύ, κοινοποιήστε για να φτάσει η πληροφορία εκεί που πρέπει.

(τώρα καταλαβαίνω τι έχει τραβήξει ο πραγματικός Πιτσιρίκος)".

Τελικά; Ο Σπύρος Γραμμένος έκανε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνη Γεωργιάδη τον Νοέμβριο του 2016, ζητώντας αποζημίωση 50.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που είχε υποστεί: "Με τον τρόπο αυτό ο εναγόμενος (σ.σ. Άδωνις Γεωργιάδης), απευθυνόμενος αρχικά σε 146.000 διαδικτυακούς συνομιλητές του ακόλουθους (followers) με στοχοποίησε κατατάσσοντάς με στην κατηγορία των ανθρώπων με “μίσος πέραν πάσης λογικής”. Η ανάρτησή του αυτή διαδόθηκε αστραπιαία στο διαδίκτυο κι έλαβε τεράστιες διαστάσεις αφού την ακολούθησαν αμέτρητα σχόλια με πρωτοφανείς ύβρεις και απειλές κατά του προσώπου μου όπως “ψόφος και να ουρώ στον τάφο σου αριστερό σκουπίδι”, “αυτό το σκουπίδι είναι ο πιτσιρίκος, ξέρετε τι να κάνετε όταν τον συναντήσετε”, “σε ψάχνουν οι ψυχές των τριών νεκρών της Marfin”, “από τη φάτσα σε έκοψα, άμα σε πετύχω θα σου στείλω καμία ψιλή έτσι για το καλό” και άλλες", έγραφε ο Γραμμένος στην αγωγή.

Από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε στο twitter όλη την αγωγή συνοδευόμενη από ένα ολιγόλογο σχόλιο με το οποίο "ψέλλιζε" ότι έκανε λάθος. Η αγωγή εναντίον του πάντως απορρίφθηκε και, όπως επίσης έσπευσε να δημοσιοποιήσει ο κος Γεωργιάδης "το δικαστήριο καταδίκασε τον Σπύρο Γραμμένο να του καταβάλει 1.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα". Βέβαια χωρίς να λέει ψέματα ο κος Γεωργιάδης είχε κατορθώσει να δημιουργήσει για τους "ακολούθους" του μία πολύ αμφιλεγόμενη εικόνα του Σπύρου Γραμμένου. Αν κάτι ήταν βέβαιο έκτοτε είναι ότι ο σατυρικός, αντισυστημικός τραγουδοποιός έχει επισημανθεί από ορισμένους.. Παρεμπιπτόντως σ΄εκείνη την εκδίκαση της αγωγής ο κος Γεωργιάδης είχε δικηγόρο τον Θάνο Πλεύρη.

Στιγμιότυπο από συναυλία EUROKINISSI

Επεισόδιο 2. Τα γεγονότα είναι λίγο-πολύ γνωστά. Καλεσμένος, την προηγούμενη Δευτέρα, στην πολιτιστική εκπομπή "Φλερτ" της ΕΡΤ, με αφορμή το καινούριο του άλμπουμ, ο Σπύρος Γραμμένος έλαβε "παραγγελιά" από την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, εξαιρετική και έμπειρη δημοσιογράφο, Γιώτα Παππά να παίξει και το τραγούδι του "Μαμά-Μπαμπά". "Α ωραία! Θέλει να το κλείσουμε το μαγαζί", σχολίασε ο τραγουδοποιός γελώντας όταν άκουσε ποιο τραγούδι του, του ζήτησαν να παίξει. Κι αυτό γιατί πρόκειται για το σατυρικό τραγούδι "Είμαι κουκουλοφόρος" του 2010, το πρώτο που τον έκανε γνωστό στο χώρο της σάτιρας και της τραγουδοποιίας, τραγούδι που όπως ο ίδιος έχει πει κατά καιρούς γράφτηκε μετά την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Είναι μία ευδιάκριτα σατυρική πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός μικρού, επαναστατημένου εναντίον της αστυνομίας, κουκουλοφόρου (στα πρότυπα ας πούμε του εξίσου επαναστατημένου έφηβου "Μικρού Μονομάχου" του Σαββόπουλου). Να όμως που ως βουλευτής της ΝΔ πλέον ο Θάνος Πλεύρης αλλά και ο τέως δημοσιογράφος και νυν βουλευτής, της ΝΔ επίσης, Δημήτρης Μαρκόπουλος κατέθεσαν σχετική ερώτηση στον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θοδωρή Λιβάνιο που είναι υπεύθυνος για την ΕΡΤ, στην οποία κάνουν λόγο για "εξύμνηση και εξωραϊσμό της δράσης των κουκουλοφόρων σε εκπομπή της ΕΡΤ", την περίοδο που όπως υπογραμμίζουν "ανοίγει εκ νέου ο φάκελος για την υπόθεση της Marfin". Και ναι μεν επώνυμοι και λιγότερο, χρήστες των social media, αλλά κι ένα μέρος του Τύπου, σωματείων όπως η Π.Ο.Θ.Α. ή οι Εργαζόμενοι της ΕΡΤ κ.ά. κατήγγειλαν την κίνηση των δύο βουλευτών με οργή για την "απόπειρα λογοκρισίας" ή με δηλητηριώδη ειρωνεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι να πάρει θέση ο κος Λιβάνιος το ζήτημα και η μακριά "ουρά" που θα μπορούσε να έχει, είναι υπό εκκρεμότητα. Επίσης αυτή ήταν η δεύτερη φορά που το όνομα του Σπύρου Γραμμένου συνδέθηκε δια της πλαγίας οδού με τη Μαρφίν!

Το πρόσωπο που έχει ο Γραμμένος

Σατυρικός, ατακαδόρος, με "επιθεωρησιακές" σκηνικές αρετές, αλλά και άλλοτε λυρικός και τρυφερός και μελαγχολικός και με μία μοναδική ικανότητα καταρχάς να αυτοσαρκάζεται. Αυτά ξέρουμε για τον Σπύρο Γραμμένο όσοι ασχολούμαστε χρόνια τώρα με το μουσικό ρεπορτάζ. Τότε τί ενοχλεί στην περίπτωσή του; Το γεγονός ότι δεν κρύβει ότι είναι "αντισυστημικός" στον χώρο του, όσο δηλαδή αντισυστημική και "ανίερη" είναι η σάτιρα; Ότι είναι ενεργός στα social; Ότι φοράει …μαύρα, κόκκινες τιράντες και έχει γένια;

PAPADAKISPRESS/EVANGELOS_GKIKOPOULOS

Ειλικρινά όποιος γνωρίζει τον Σπύρο Γραμμένο από το πολιτιστικό ρεπορτάζ δεν μπορεί να αντιληφθεί τί είναι αυτό στην περίπτωσή του που έχει ενοχλήσει τόσο την πιο συντηρητική πτέρυγα της Ν.Δ. Προσωπικά θεωρώ ότι ο Γραμμένος είναι, αντιθέτως, παράδειγμα έντιμης επιβίωσης και δημιουργικότητας με πολύ προσωπικό κόπο και αντοχές. Γεννήθηκε το 1980 στα Ιωάννινα, σπούδασε κομμωτής και για αρκετά χρόνια εργάστηκε στο κομμωτήριο που διατηρούσε η μητέρα του. Στο παλιό του τραγούδι "Ο Σκύλος μου", με κάποιες αυτοσαρκαστικές υπερβολές, έχει διηγηθεί ο ίδιος την πορεία του- αν και δεν υπήρξε τόσο απλή κι ανώδυνη, όσο την κάνει να φαίνεται ο στίχος:

"Βιογραφικό σημείωμα μου ζήτησαν μια μέρα

το “γραψα και το διάβασα κι έφαγα μια ξενέρα

κι αφού είναι μου είπανε υποχρεωτικό

το κανα σε τετράστιχα να το φχαριστηθώ.

Γεννήθηκα ένα Σάββατο από κομμώτρια μάνα

οκτώ κιλά με γέννησε και δεν μου ΄’βρίσκαν πάνα

με βάφτισαν Σπυρίδωνα, χωρίς να με ρωτήσουν

και μ” έστειλαν σε ένα σχολειό, για να με ευνουχίσουν.

Μια δυσκολία μάθησης διέγνωσε η δασκάλα

μ΄ έβαλαν πειραματικά μέσα σε μια γυάλα

μου δέσανε τα μάτια μου, μου κλείσανε το στόμα

μα το “σκασα ένα πρωί και τους πονάει ακόμα.

Έγινα barman, κομμωτής, έγινα pizza boy

δούλεψα και σ” ένα sex shop που πούλαγα sex toy

έγινα διακοσμητής, σε club έβγαζα βίτσια

και μανικιούρ και πεντικιούρ έκανα σε κορίτσια.

Έκανα δίσκο, video clip, έφτιαξα μπάντα πρώτη

δεν έχω φράγκο βέβαια, μου επρήσθη το συκώτι

εχω twitter, facebook, κι official σελίδα

Γράφω τραγούδια, ποιήματα και βάζω και σφραγίδα!"

Από το 2009 που στράφηκε οριστικά στην τραγουδοποιία και μέχρι τώρα έχει κυκλοφορήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ ("Λίγο πριν τα Τιράντα", "ΣΙΝΤΙ", "16" και τώρα μόλις "Ο Δίσκος Σας"), έχει γράψει μουσική για παραστάσεις της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, του Παντελή Δεντάκη, του Μάκη Παπαδημητρίου κ.α, έχει εμφανιστεί ως ηθοποιός σε θεατρικές παραστάσεις ή σε stand up comedy και σε μία μικρού μήκους ταινία ("Οι πεινασμένοι" του Γ.Μπακάλη) και έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με τον Φοίβο Δεληβοριά, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Χριστόφορο Ζαραλίκο κ.ά. Στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube έχει στεγάσει το "The Barber Show" του στο οποίο ο ίδιος παίρνει με τον τρόπο του "συνεντεύξεις" από διάφορους συναδέλφους του από το χώρο του τραγουδιού, της stand up κλπ. καθώς τους κουρεύει. Το κανάλι του ήταν η προσωπική του διέξοδος και όλη αυτή την περίοδο της καραντίνας όπου μέρα παρά μέρα ανέβαζε ένα καινούριο τραγούδι παιγμένο μόνο με την κιθάρα του.

Σ΄ένα δύσκολο χώρο όπως υπήρξε η ελληνική μουσική σκηνή μετά και την κατάρρευση της δισκογραφίας, απρόσιτο πια λόγω της πανδημίας, ο Σπύρος Γραμμένος προσπαθεί να υπάρξει (όπως και αρκετοί άλλοι συνάδελφοί του πια) με τις λιγότερες δυνατές εξαρτήσεις και εξόδοις ιδίοις και των φίλων του. Έτσι μάλιστα κατάφερε να ηχογραφήσει τα 17 καινούρια τραγούδια του. Με crowfunding που έφερε δωρεές από φίλους και θαυμαστές του, με αντίδωρο ειδική έκδοση του άλμπουμ και ένα Τ-σερτ. Έτσι εγένετο….

"Ο Δισκός σας"-μία σύντομη κριτική

Αφηγηματικός, εικονοκλαστικός, παρατηρητικός, μελωδικός, σατυρικός αλλά όχι κατ΄ανάγκη και παντού, με πιο καλοδουλεμένο στίχο από ποτέ "Ο Δισκός Σας" επιβεβαιώνει τέσσερα πράγματα: α) ότι ο Σπύρος Γραμμένος έχει δύο "πρόσωπα" και στην τραγουδοποία: από τη μία κάνει κοινωνική σάτιρα, απ΄την άλλη έχει, έστω και συγκαλυμμένη, μία πολύ ποιητική και ευαίσθητη πλευρά, β) ότι από άλμπουμ σε άλμπουμ εξελίσσεται ραγδαία στην τέχνη του, γ) ότι μικρή συγγένεια έχει με τη "Σχολή" του Τζίμη Πανούση-πράγμα που του έχουν αποδώσει παλαιότερα-ενώ μεγαλύτερη έχει με την τεχνική του ΛοΓο, την ευγενή κοινωνική σάτιρα και ρετρό μελωδική διάθεση του Κηλαηδόνη, τις τεχνικές της τραγουδοποιίας του Βασίλη Νικολαϊδη ή του Βαγγέλη Γερμανού, τη σύγχρονη αφηγηματικότητα του Φοίβου Δεληβοριά και γ) ότι τώρα έκανε έναν πολύ "έξυπνο" δίσκο-ταξίδι στα τελευταία 60 χρόνια ελληνικής μελωδίας.

PAPADAKISPRESS

Τα 17 τραγούδια με θεματολογία φαινομενικά άσχετη μεταξύ τους, ακούγονται όλα με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον και κυρίως αποτελούν μία ενότητα γιατί αν και, καθένα είναι προσεκτικά γραμμένο σε διαφορετικό μουσικό ύφος, όλα μαζί κάνουν μία μελωδική διαδρομή στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής των τελευταίων χρόνων. Περιλαμβάνονται σχεδόν τα πάντα: τάνγκο, σουίνγκ, slow των 60’ς, ροκ ΄ν ρολ, ροκ, ντίσκο, η λιτή τραγουδοποιία μόνο με μία κιθάρα των τροβαδούρων, επιρροή της σύγχρονης ιταλικής μελωδίας, λαϊκή μπαλάντα, ερωτική μπαλάντα, ambient, πολιτικό χιπ-χοπ.

Να και με πολύ σύντομη περιγραφή τους:

"Να είσαι εδώ" (το ίδιο ερωτικό τραγούδι συνυπάρχει στο άλμπουμ σε δύο εκδοχές: ως μελωδική μπαλάντα μόνο με κιθάρα και ως χαρούμενο, χορευτικό ροκ ΄ν ρολ)

"90 Tdk" (με αφορμή τις παλιές κασέτες ένα ντίσκο ταξίδι στα 80ς)

"Δεν ξέρω κανέναν στην Αθήνα" (μια τάνγκο-σάτιρα για το πρωινό ξύπνημα και τον μοναχικό καφέ)

"Σ΄ευχαριστώ Λουκιανέ" (σουίνγκ και Νέα Ορλεάνη στη μνήμη του Κηλαηδόνη. Το τραγούδι ερμηνεύεται από τον Γραμμένο, αλλά είναι των Ρεβανς)

"Σεροτονίνη" (χιουμοριστική περιγραφή των επιδράσεων της ορμόνης)

"Νύχτα Ευνούχα" (ένα φλερτ σ΄ένα μπαρ σε ρυθμό τάνγκο)

"Δεν το σηκώνεις" (κακές σκέψεις, εμμονές κι ανησυχίες, όταν εκείνη δεν σηκώνει το τηλέφωνο)

"Ω να σου" (γελοιογραφικό ύφος με λεκτικά ευρήματα στη ρίμα)

"Τ΄όνομά μου είναι το δικό σου" (το πρώτο τραγούδι που ξεχώρισε από τον δίσκο είναι "μια γρήγορη και βιαστική βόλτα απ’ το 1985 μέχρι το 2020" ή αλλιώς ένα συγκλονιστικό χιπ-χοπ που μνημονεύει τους Μιχάλη Καλτεζά, Νίκο Τεμπονέρα, Κάρλο Τζουλιάνι, Αλέξη Γρηγορόπουλο, Σαχζάτ Λουκμάν, Μπερκίν Ελβάν, Παύλο Φύσσα, Ζακ Κωστόπουλο, Τζορτζ Φλόιντ, Βασίλη Μάγγο, με τις φωνές των Φοίβου Δεληβοριά, Δημήτρη Μυστακίδη, Θοδωρή Μαυρογιώργη, Αλκίνοου Ιωαννίδη, Μαρίας Παπαγεωργίου, Δημήτρη Μητσοτάκη, Φώτη Σιώτα, Γιάννη Κότσιρα, Πάνου Φραγκιαδάκη, Θοδωρή Χορόζογλου, Κώστα Παρίσση)

"Προσευχές" (η ροκ περιγραφή της σχέσης μ΄ένα Θεό που δεν εισακούει)

"Ψυχή" (η άμπιεντ ψυχή μίας περιπλανώμενης)

"Ο πιο μεγάλος πόνος" (μία μελαγχολική λαϊκή μπαλάντα σε μουσική Κώστα Τσίρκα για την προσωπική ενηλικίωση)

"Ταράτσες" (η θέα της πόλης με ιταλική, μελωδική επιρροή)

"Θα μείνω εδώ" (ερωτική μπαλάντα σε διφωνία με τη Σαββερια Μαργιολά)

"Δεν παίρνω φάρμακα" (ένα σατυρικό-ερωτικό σλόου που νομίζεις ότι θα το ερμηνεύσει ο Δάκης. Το ερμηνεύει ο Γραμμένος και το έχει γράψει ο Γιώργος Γλαύκας)

"Εφημερεύον φαρμακείο" (μόνο κιθάρα για τη σάτιρα που έγραψε σε στιχους και ερμηνεύει ο Μάκης Παπαδημητρίου μαζί με τον Γιώργο Χρυσοστόμου)

Επιμύθιο

Δεν ξέρω τί μπερδέματα και.. καλά ξεμπερδέματα και φρένα είναι ικανή να φέρει για τον Σπύρο Γραμμένο η "επισήμανσή" του από τους βουλευτές της Ν.Δ., στο κομμάτι όμως που πραγματικά τον αφορά, της δουλειάς του δηλαδή και της δισκογραφίας, προχωρά με αξιοθαύμαστα γκάζια.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις