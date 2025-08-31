Στάθης Μαντζώρος: Διασωληνωμένος μετά από εγκεφαλικό ο ηθοποιός – Έκκληση για οικονομική στήριξη

Δημόσια έκκληση για οικονομική στήριξη στον ηθοποιό Στάθη Μαντζώρο ο οποίος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο απευθύνουν συνάδελφοί του στα social media

Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ηθοποιός, Στάθης Μαντζώρος, μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Συνάδελφοι του ηθοποιού που αγαπήθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «Σασμός» του ALPHA, απευθύνουν δημόσια έκκληση προκειμένου να στηριχθεί οικονομικά για την αποκατάστασή του.

Ο αριθμός λογαριασμού είναι: GR1801720550005055116562372 – Tράπεζα Πειραιώς”, έγραψε ο Θωμάς Χαρέλας στο Facebook.

Ο αριθμός λογαριασμού είναι GR18017205500050116562372 Τράπεζα Πειραιώς“, έγραψε σε ανάρτησή του και ο Ιωάννης Παπαζήσης, τονίζοντας στη συνέχεια πως είναι “σπουδαίος φίλος, συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών”.