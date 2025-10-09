Στον Ούγγρο συγγραφέα László Krasznahorkai το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Στον Ούγγρο συγγραφέα László Krasznahorkai απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

Κατά την ανακοίνωση του Νόμπελ, η Επιτροπή εγκωμίασε τον συγγραφέα “για το συναρπαστικό και οραματικό έργο του, το οποίο χαρακτηρίζεται από παραλογισμό και γκροτέσκο υπερβολή και επιβεβαιώνει εκ νέου τη δύναμη της τέχνης” και έχει γνωρίσει ευρεία αναγνώριση.

Ο Krasznahorkai έχει δηλώσει ότι τα σκοτεινά μυθιστορήματά του επιδιώκουν να εξετάσουν την πραγματικότητα “μέχρι το σημείο της τρέλας”.

Γεννημένος στην Γκιούλα της Ουγγαρίας το 1954 – δύο χρόνια πριν από την Ουγγρική Επανάσταση που καταπνίγηκε από τη Σοβιετική Ένωση – ο Krasznahorkai έχει δηλώσει ότι μεγάλωσε “σε ένα αδιέξοδο και σε μια χώρα όπου ένα άτομο καταραμένο με αυξημένη αισθητική και ηθική ευαισθησία όπως εγώ απλώς δεν μπορεί να επιβιώσει“.

Όπως αναφέρει το CNN, ο κριτικός λογοτεχνίας, Τζέιμς Γουντ, είχε γράψει κάποτε ότι τα βιβλία του Krasznahorkai “κυκλοφορούν σαν σπάνιο νόμισμα”.

Η Αμερικανίδα δοκιμιογράφος Σούζαν Σόνταγκ τον είχε χαρακτηρίσει ως “σύγχρονο δάσκαλο της αποκάλυψης”. Τα μυθιστορήματα του Krasznahorkai – συχνά τοποθετημένα σε παγωμένα χωριά της Κεντρικής Ευρώπης – μιλούν για ανθρώπους που αναζητούν νόημα μέσα από σύμβολα διασκορπισμένα σε έναν κόσμο χωρίς θεό.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών (1,2 εκατ. δολάρια).