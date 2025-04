30 περιστατικά εικαστικής λογοκρισίας σε μία έκθεση

Τα “βανδαλισμένα” έργα ακόμη δεν έχουν επιστρέψει στην Εθνική Πινακοθήκη και η Πρωτοβουλία Ενάντια στη Λογοκρισία συνεχίζει τις δράσεις της με μία έκθεση.

Με αναπάντητο ακόμα το αίτημα για την επαναφορά των έργων του Χριστόφορου Κατσαδιώτη (τα οποία ως γνωστόν είχαν βανδαλιστεί στις 10 Μαρτίου από βουλευτή της «Νίκης») στην έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» της Εθνικής Πινακοθήκης, η Πρωτοβουλία Ενάντια στη Λογοκρισία συνεχίζει τις δράσεις της, οργανώνοντας αυτή τη φορά έκθεση με τα 30 περιστατικά εικαστικής λογοκρισίας από τη δεκαετία του ΄40 μέχρι σήμερα, όπως έχουν καταγραφεί από το πολύ ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα του Παντείου Πανεπιστημίου «Η λογοκρισία στον κινηματογράφο και στις εικαστικές τέχνες», με υπεύθυνη την Δρ. Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πηνελόπη Πετσίνη.

Τα 30 ταμπλό που είχαν παρουσιαστεί και στον εξωτερικό χώρο της Εθνικής Πινακοθήκης, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας της 27ης Μαρτίου, εκτίθενται ήδη στον υπόγειο χώρο του νέου πολυχώρου εκθέσεων και εκδηλώσεων Λόφος Art Project (Βελβενδού 39 Κυψέλη).

Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν τη Μεγάλη Τρίτη, 15 Απριλίου, στις 18.30, με ξενάγηση από την Πηνελόπη Πετσίνη

Θ΄ακολουθήσει συζήτηση με τους:

Άντα Διάλλα, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ΘΙΣΤΕ, ΑΣΚΤ. Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ της ΑΣΚΤ

Ελένη Τροβά, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Πολιτιστικών Αγαθών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ΔΝ Δικηγόρο.

Δημήτρη Σαραφιανό, Δ.Ν. Δικηγόρο

Θα παρέμβουν:

Αλεξάνδρα Ξανθάκη, Professor of Law, Brunel Law School London, UN Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights

Δημήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής Πολιτειολογίας, Πρόεδρος στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου

Φαίη Τζανετουλάκου, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, Μέλος Προεδρείου της Διεθνούς Ένωσης Τεχνοκριτικών AICA International και

Οι καλλιτέχνες, που έχουν υποστεί λογοκρισία ή που τα έργα τους «δαιμονοποιήθηκαν», βανδαλίστηκαν ή αποσύρθηκαν μετά από πιέσεις από επίσημους φορείς ή μετά από επιθέσεις από ακροδεξιές και παραθρησκευτικές ομάδες.

Συντονίζει η δημοσιογράφος Ναταλί Χατζηαντωνίου

*Η Πρωτοβουλία Ενάντια στη Λογοκρισία είναι μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών που δημιουργήθηκε αυθόρμητα με αίτημα «Να επανέλθουν αμέσως τα βανδαλισμένα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη».

**Το έργο που εικονίζεται είναι «Ο Άγιος Χριστόφορος» (2020, οξυγραφία, μονότυπο – χρώμα) του Χριστόφορου Κατσαδιώτη, ένα από τα τέσσερα που βανδαλίστηκαν κατά την εισβολή του βουλευτή της «Νίκης» στην Εθνική Πινακοθήκη