Από τον Iggy Pop στον Πάπα Φραγκίσκο: Είσαι “καλεσμένος” στον κόσμο του Juergen Teller”

Ο εμβληματικός φωτογράφος Juergen Teller εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση. Από τον Iggy Pop στην κόρη του Iggy, από την Kate Moss στον Πάπα Φραγκίσκο, ο Τέλερ στην πιο εκτενή ατομική έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

you are invited. Έτσι μόνο θα μπορούσε να λέγεται η έκθεση του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller που εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

H αναδρομική έκθεση του Τέλερ, πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα.

Μια γιορτή της τέχνης του, ένας ενεργός διάλογος γύρω από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδρομές έμπνευσης και δημιουργικής εξερεύνησης που διατρέχουν το έργο του, στην πιο εκτενή ατομική έκθεση του Τέλερ που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Men, Alexander Skarsgård and Juergen Teller, video stills, Luleå, 2023

Και αν και ο Τέλερ πάντοτε είχε να επιδείξει προσωπικά έργα, η παρούσα έκθεση συμπίπτει με μια περίοδο όπου έχει βρει ένα νέο νόημα ως καλλιτέχνης. Καθηλωτικά έργα του με θρυλικές φυσιογνωμίες από τον Iggy Pop έως τον Alexander Skarsgård, από την Kate Moss έως τη Charlotte Rampling, από τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024 έως τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου.

Παράλληλα, τα τελευταία οκτώ χρόνια ο Τέλερ συνεργάζεται με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte, σε έργα που αντικατοπτρίζουν διάφορες όψεις της σχέσης τους αλλά και τη γέννηση της κόρης τους. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από ένα τυπικό μείγμα σοβαρών, οικείων και συχνά χιουμοριστικών χαρακτήρων, με μια αισθητική που αγγίζει το γκροτέσκο.

'With My Own Eyes', The Holy See Pavilion, 60th Venice Art Biennale, Giudecca Women’s Prison

Οι εμπειρίες αυτές, καθοριστικές για τη ζωή του, έχουν ενσταλάξει μια υπόγεια ένταση στον τρόπο με τον οποίο ο Τέλερ ανταποκρίνεται στον κόσμο γύρω του, δημιουργώντας πηγαίες συνδέσεις που μετουσιώνονται σε βαθιά ουσιαστικές αφηγήσεις.

Τα φωτογραφικά και βίντεο έργα του, που προέκυψαν ως απόρροια αυτών των συνδέσεων, διερευνούν οικογενειακές και οικουμενικές ιστορίες για την αγάπη, την οικογένεια, την εμπιστοσύνη, την ελπίδα, τη γονιμότητα, το περιβάλλον, την πολιτική και τη θρησκεία. Ως εκ τούτου, ο αναπτερωμένος συναισθηματικός του δεσμός με το εκάστοτε θέμα ενσαρκώνει θετικότητα, πνευματική συνειδητοποίηση και μια ανανεωμένη στάση απέναντι στη ζωή.

COVER Iggy, No.20, Summer/Pre-Fall 2022

Η έκθεση you are invited θα παρουσιαστεί στην Αθήνα εγκαινιάζοντας το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, που στεγάζεται σε ένα πρώην εργοστάσιο στην πάλαι ποτέ βιομηχανική ζώνη της πόλης. Ο χώρος έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί πειραματικά έργα τα οποία διευρύνουν τα όρια της σύγχρονης δημιουργίας και να λειτουργεί ως πλατφόρμα για τολμηρές καλλιτεχνικές φωνές από όλο τον κόσμο.

Το Onassis Ready στεγάζει επίσης τον αθηναϊκό κόμβο του Onassis ONX – ενός διεθνούς προγράμματος, με έδρα και στη Νέα Υόρκη, που στηρίζει καλλιτέχνες οι οποίοι εργάζονται με αναδυόμενες τεχνολογίες. Εστιάζοντας ταυτόχρονα στη σύγχρονη τέχνη και την καινοτομία, το Onassis Ready παρουσιάζει την πρώτη του μεγάλη έκθεση, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για τη σεζόν 2025-26.

Συντελεστές

Επιμέλεια έκθεσης: Juergen Teller και Dovile Drizyte

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Tom Emerson, 6a architects

Διεύθυνση παραγωγής: Josselin Merazguia (Juergen Teller Studio)

Ανάθεση και παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Ποιος είναι ο Juergen Teller

Ο Juergen Teller (γενν. 1964, Ερλάνγκεν, Γερμανία) σπούδασε στη Βαυαρική Κρατική Σχολή Φωτογραφίας στο Μόναχο και το 1986 μετακόμισε στο Λονδίνο. Με μια καριέρα σε διάφορα είδη της φωτογραφικής τέχνης, ο Γιούργκεν Τέλερ έχει κάνει καμπάνιες μόδας για πολλές διάσημες φίρμες, καθώς και editorials για κορυφαία περιοδικά τέχνης και μόδας.

Το 2003 βραβεύτηκε με το Citibank Prize for Photography από τη Photographers Gallery του Λονδίνου, ενώ το 2018 έλαβε το βραβείο Special Presentation Infinity από το International Center of Photography της Νέας Υόρκης.

Το έργο του έχει εκτεθεί διεθνώς, με ατομικές εκθέσεις στη Fondation Cartier pour l’art Contemporain στο Παρίσι (2006), στην Dallas Contemporary στο Τέξας (2011), στο μουσείο Daelim της Σεούλ (2011), στο Institute of Contemporary Art (ICA) του Λονδίνου (2013), στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Αθήνα (2014), στην Bundeskunstalle της Βόνης (2016), στο Martin-Gropius-Bau του Βερολίνου (2017), στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Garage στη Μόσχα (2018), στο T-10/SKP-S του Πεκίνου (2021), στο Grand Palais Éphémère στο Παρίσι (2023), στην Τριενάλε του Μιλάνου (2024) και στην Galleria degli Antichi στη Σαμπιονέτα της Ιταλίας (2025). Το 2007, του ζητήθηκε να εκπροσωπήσει την Ουκρανία ως ένας από τους πέντε καλλιτέχνες στην 52η Μπιενάλε της Βενετίας.

Οι φωτογραφίες του έχουν αποκτηθεί από πολλές διεθνείς συλλογές, όπως από το Centre Pompidou (Παρίσι), το Fondation Cartier pour l’art Contemporain (Παρίσι), το International Center for Photography (Νέα Υόρκη), το Μουσείο του Λούβρου (Παρίσι) και η National Portrait Gallery (Λονδίνο). Ο Τέλερ έχει εκδώσει πάνω από 60 βιβλία και ήταν καθηγητής φωτογραφίας στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Νυρεμβέργης από το 2014 έως το 2019.

ONASSIS READY

Στην καρδιά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς καινούριο: το Onassis Ready. Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση.

Onassis Ready © Margarita Yoko Nikitaki for Onassis Stegi (1)

Σε αυτό το κτίριο, πριν την ανακαίνισή του, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η έρευνα του έργου «Ξηρόμερο/Dryland», που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 60ή Διεθνή Έκθεση Τέχνης La Biennale di Venezia. Είχε ήδη φιλοξενήσει ως εργοτάξιο τις παραστάσεις «Άνθρωποι και ποντίκια», «Άρης» και «Κόκκινα Φανάρια», σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, τις πρόβες του «Προμηθέα» του Νίκου Καραθάνου, το “Climax” ball σε συνεργασία με τη Léa Vlamos, ενώ εκεί βρισκόταν και το στούντιο της Λένας Κιτσοπούλου όταν δημιουργούσε τον δικό της «Φράνκενσταϊν».

Το Onassis Ready είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμο να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows – χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Εκεί όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο και όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο. Εκεί όπου οι ιδέες του αύριο μπορούν να δοκιμαστούν, δυνατά, σιωπηλά, ελεύθερα.