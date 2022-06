Big Blue Dot στο Άνω Κουφονήσι: 12 καλλιτέχνες "προσεγγίζουν" το μυστηριακό νησί της Κέρου

Ο σημερινός επισκέπτης στο Άνω Κουφονήσι έχει τη μοναδική ευκαιρία να "συνομιλήσει" με δυο αρχαιολογικές ανακαλύψεις που χρονολογούνται στην 3η χιλιετία π.Χ.: το ακατοίκητο σήμερα νησί της Κέρου μαζί με το γειτονικό Δασκαλιό που κάποτε ήταν ενωμένο με την Κέρο.

Φαίνεται πως αυτός ο τόπος ήταν κάποτε, τηρουμένων των αναλογιών, ένα προϊστορικό αιγαιοπελαγίτικο "προσκύνημα", με μεγάλη θρησκευτική αλλά και στρατηγική σημασία, όντας σπουδαίος εμπορικός αλλά και συγκοινωνιακός κόμβος.

Αυτές οι λειτουργίες και οι πρακτικές συναντώνται στην ανοιχτή έκθεση σύγχρονης κεραμικής του project Big Blue Dot - Contemporary Ceramics with a view of Keros - Installation and Exhibition στο Άνω Κουφονήσι, που διοργανώνει η γκαλερί Sealed Earth Ceramic Art Studio and Gallery.

Big Blue Dot

Με αφετηρία την πολιτιστική κληρονομιά των μικρών Κυκλάδων και των πρόσφατων αρχαιολογικών ανακαλύψεων στα νησιά Κέρος και Δασκαλιό, το "Sealed Earth Ceramic Art Studio and Gallery" εμπνεύστηκε τη δημιουργία του "Big Blue Dot", ενός 10ήμερου καλλιτεχνικού residency στο Άνω Κουφονήσι και μιας δημόσιας εικαστικής εγκατάστασης από φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα εδώ και χιλιάδες χρόνια, που θα επικοινωνεί με την κληρονομιά και την ιστορία της Κέρου και του Δασκαλιού αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Κουφονησίων και θα ενισχύσει την πολιτιστική δραστηριότητα του νησιού.

Big Blue Dot

Κατά τη διάρκεια του residency δώδεκα καλλιτέχνες, κεραμίστες και εικαστικοί, ήρθαν σε επαφή με την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής και ανακάλυψαν σε βάθος την ιστορία, τις παραδόσεις και τα δρώμενα που έλαβαν χώρα στα νησιά Κέρος, Δασκαλιό και τα Κουφονήσια. Η έμπνευση από την περιοχή και την ιστορία της τους συνόδευσε κατά τη διάρκεια όλης της παραμονής τους στο νησί και επέδρασε καταλυτικά στις δημιουργίες τους.

Big Blue Dot

Info: Contemporary Ceramics with a view of Keros / Installation and Exhibition. Εγκαίνια: 11 Ιουνίου 2022, ώρα. 19:00, Διάρκεια Καλοκαίρι 2022. Άνω Κουφονήσι.





