“Είμαι η σιωπή τους”: Όταν το μυαλό σου γίνεται σκηνή εγκλήματος

Το graphic novel «Είμαι η σιωπή τους» του Jordi Lafebre είναι ένα καθηλωτικό αστυνομικό θρίλερ, που δεν φοβάται να βουτήξει στα σκοτεινά νερά της ψυχικής υγείας.

Η γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την παραίσθηση μπορεί να είναι τόσο λεπτή, όσο… μια σελίδα κόμικ. Μετά το ποιητικό «Πάντα Ποτέ», ο Jordi Lafebre επιστρέφει με το graphic novel «Είμαι η Σιωπή τους», μια ιστορία όπου οι φωνές μέσα στο κεφάλι της κεντρικής ηρωίδας δεν είναι μόνο σύμπτωμα, αλλά και ένδειξη – ότι ίσως γνωρίζουν περισσότερα από όλους τους υπόλοιπους για ένα ειδεχθές έγκλημα.

Ένα έργο που ξεφεύγει επιδέξια από τις νόρμες του είδους για να μιλήσει με τόλμη για την πατριαρχία, τις ψυχικές διαταραχές και την πραγματικότητα που χτίζουμε με τις αναμνήσεις μας.

Το στόρι

Βαρκελώνη, σήμερα. Η Εύα Ρόχας, μια 34χρονη διδάκτωρ ψυχιατρικής, πάσχει από διπολική διαταραχή, καθώς ακούει φωνές από οικεία πρόσωπα τα οποία διαμόρφωσαν τη ζωή της. Έχοντας χάσει την άδεια άσκησης του επαγγέλματός της, πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις του ψυχίατρου Δρ Λιουλ, αν θέλει να την ανακτήσει. Η ικανότητα και η περιέργειά της στο να διαβάζει τους ανθρώπους γύρω της, θα τη μετατρέψει σε ερασιτέχνη ντετέκτιβ, όταν θα θεωρηθεί ως η κύρια ύποπτη για την δολοφονία ενός ολιγάρχη πατριάρχη οινοπαραγωγού, μόλις λίγες ώρες πριν την ανάγνωση της διαθήκης της μητέρας της οικογένειας. Κάπως έτσι ξεκινά ένα σύγχρονο αστυνομικό θρίλερ με φόντο το σαγηνευτικό αστικό τοπίο της Βαρκελώνης για να αποκαλυφθεί ο πραγματικός δολοφόνος.

Εκδόσεις "Μικρός Ήρως"

Μια υπόθεση σκέτο χάος, αφού η Εύα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο διαφορετικές οικογένειες: Μια πλούσια οικογένεια οινοπαραγωγών και την «οικογένεια» που μιλά στο υποσυνείδητό της…

Επιπλέον, η ιστορία δεν εκτυλίσσεται απλώς στη Βαρκελώνη – την ενσαρκώνει: Η ισπανική πόλη ζωντανεύει σαν χαρακτήρας του έργου με τα έντονα χρώματα του Lafebre, τα σοκάκια, τα αρχοντικά, τα μυστικά πίσω από τις μπαλκονόπορτες. Είναι ταυτόχρονα ηλιόλουστη και σκοτεινή, συναρπαστική και αποπνικτική, σκηνικό και πρωταγωνίστρια.

Εκδόσεις "Μικρός Ήρως"

Το «Είμαι η Σιωπή τους» έχει ανορθόδοξη αφήγηση που παίζει με τον χρόνο, όπου μέσα από τις πολλαπλές προσωπικότητες και τα πολύχρωμα καρέ, ξεπηδάει ένα καταιγιστικό θρίλερ με γρήγορο ρυθμό, χιουμοριστικούς διαλόγους και έντονο ερωτισμό. Μια ιστορία που φέρει τόσο στοιχεία κωμωδίας, όσο και ενός ισπανικού αστυνομικού μυθιστορήματος, βάζοντας στο στόχαστρο τον θεσμό της πατριαρχικής οικογένειας και τα ψυχικά νοσήματα.

Ο Lafebre στο έργο του τολμά να κάνει την ψυχική ασθένεια πρωταγωνίστρια — χωρίς λύπηση, χωρίς στίγμα, χωρίς διδακτισμό. Μόνο με αλήθεια, ειλικρίνεια και αφηγηματικό στυλ που θα ζήλευαν πολλά αστυνομικά μυθιστορήματα.

Η εικονογράφηση, γεμάτη χρώμα και κινητικότητα, υποστηρίζει ιδανικά το φρενήρη ρυθμό της ιστορίας, ενώ οι διάλογοι —ζωντανοί, χιουμοριστικοί και συχνά προκλητικοί— λειτουργούν σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης σε ένα κατά τα άλλα τεταμένο περιβάλλον.

Βραβεία και διεθνής αναγνώριση

Δεν είναι τυχαίο που το «Είμαι η Σιωπή τους» θεωρείται ήδη ένα από τα καλύτερα graphic novels της χρονιάς στη γαλλοβελγική σκηνή. Ένα έργο που επισφραγίζει τον Lafebre ως έναν εκ των σημαντικότερων σύγχρονων δημιουργών κόμικς, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της μαγείας των γαλλοβελγικών κόμικς.

Διακρίσεις:

Επίσημη επιλογή του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κόμικς Angoulême 2024

Βραβείο Καλύτερου Κόμικς “Libraires” 2024

Βραβείο “Jackarbo” 2024

Οι κριτικοί γράφουν:

«Μια ζωηρή και γοητευτική ιστορία, που ζωντανεύει χάρη στον πάντα αριστοτεχνικό τρόπο γραφής του Lafebre» – Le Monde

«Το “Είμαι η Σιωπή τους” εκπέμπει μια μαγεία με τα χρώματα, τα σχέδια και το σενάριό του. Ένα σύγχρονο θαύμα των κόμικς» – Actualitte

«Μια λαμπρή επιστροφή για τον Lafebre, με ένα θρίλερ που διαδραματίζεται στη Βαρκελώνη, μια πόλη που είναι ταυτόχρονα ηλιόλουστη, πολυσύχναστη και μυστηριώδης. Σκέτη απόλαυση» – LigneClaire

Γιατί να το διαβάσεις

Γιατί είναι έξυπνο, ειλικρινές και εξαιρετικά καλοφτιαγμένο. Γιατί καταφέρνει να αγγίξει δύσκολα θέματα χωρίς διδακτισμό. Γιατί κάνει το graphic novel ένα μέσο που δεν απεικονίζει απλώς — αποκαλύπτει. Και γιατί η Εύα Ρόχας είναι από τις πιο σύνθετες, ανθρώπινες και αληθινές ηρωίδες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.

Εκδόσεις "Μικρός Ήρως"