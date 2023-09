Ένα μυθικό νησί δημιουργείται για τρεις ημέρες μέσα στη Λυρική Σκηνή

Ένα φυσικό τοπίο σαν σε παιδικό όνειρο, μεταξύ του κόσμου που ξέρουμε και μιας αβέβαιης απειλής.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα “The Artist on the Composer “αναπτύχθηκε από τον ΝΕΟΝ και την Εθνική Λυρική Σκηνή το 2019, με σκοπό να διερευνήσει τη σχέση των εικαστικών τεχνών με την κλασική μουσική και την όπερα.

Στην τρίτη ανάθεση του προγράμματος, σε επιμέλεια του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της Διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη, η εικαστικός Ιωάννα Πανταζοπούλου δημιουργεί μια εμβυθιστική εγκατάσταση όπου εικαστικά και μουσική προσκαλούν το κοινό να ανακαλύψει έναν μαγικό, παραμυθένιο κόσμο.

Το έργο “A Summer Evening” είναι μια εγκατάσταση που αποτελείται από 135 γλυπτά, η οποία εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται σε μια σχολαστικά χορογραφημένη σκηνική αλληλουχία, με τη ζωντανή εκτέλεση του 36 λεπτών έργου του σύγχρονου Αμερικανού συνθέτη George Crumb, “Music for a Summer Evening” (Makrokosmos III), από τους Νίκο Κυριόσογλου, Στέφανο Θωμόπουλο (πιάνο) και τους Καζούγιο Τσουνεχίρο, Κώστα Αργυρόπουλο (κρουστά), σε δύο ενισχυμένα πιάνα και κρουστά.

Το έργο χορογραφείται προοδευτικά, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μουσική, και αποκαλύπτεται ένα παιγνιώδες και ταυτόχρονα δυστοπικό περιβάλλον.

Ένα τροπικό νησί βγαλμένο από τις παιδικές αναμνήσεις της Πανταζοπούλου από τις επισκέψεις στον πατέρα της στις Σεϋχέλλες, όπου διετέλεσε γενικός πρόξενος της Ελλάδας. Ένα φυσικό τοπίο σαν σε παιδικό όνειρο, μεταξύ του κόσμου που ξέρουμε και μιας αβέβαιης απειλής.

Ένας τόπος που απειλείται από την υπερεκμετάλλευση αλλά προστατεύεται από τελετουργίες, μύθους, φαντασία.

Επιμέλεια | Γιώργος Κουμεντάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ) – Ελίνα Κουντούρη (Διευθύντρια ΝΕΟΝ)

Πιάνο | Νίκος Κυριόσογλου , Στέφανος Θωμόπουλος

, Κρουστά | Kazuyo Tsunehiro , Κώστας Αργυρόπουλος

, Φωτισμοί | Ελένη Χούμου

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός | Φάνης Καφαντάρης, Νικόλας Αρνής