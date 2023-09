Η μεγάλη αναδρομική έκθεση του Γιώργου Χατζημιχάλη σε προκαλεί να την προσεγγίσεις διαφορετικά

Η έκθεση-αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζημιχάλη προσκαλεί τον επισκέπτη να δημιουργήσει μια προσωπική αντίληψη του συνολικού έργου του καλλιτέχνη μέσω της πολλαπλής περιδιάβασης των χώρων.

Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργου Χατζημιχάλη.

Η έκθεση εκτείνεται σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του κτηρίου του Μουσείου στην οδό Πειραιώς και θα παρουσιαστεί σε δύο μέρη. Τα έργα που θα εκτεθούν, καταγράφουν τη διαδρομή του καλλιτέχνη μέσα στην περιπέτεια της ζωγραφικής για πενήντα έξι χρόνια, από το 1966 έως το 2022.

Στόχος της έκθεσης, που περιλαμβάνει και έργα τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό, είναι να έρθουμε σε επαφή με το πολύπλευρο και πολυποίκιλο έργο του Γιώργου Χατζημιχάλη, να δούμε στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138 τη διαφορετική πραγμάτευση των εικαστικών θεματικών μέσα στην εξέλιξη του χρόνου, αλλά και να γνωρίσουμε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των έργων μέσω του ιδιαίτερου εκθεσιακού σχεδιασμού, που προτείνει τη διπλή χρήση των χώρων του Μουσείου.

Πρόκειται για μια έκθεση που προσκαλεί τον επισκέπτη να δημιουργήσει μια προσωπική αντίληψη του συνολικού έργου του καλλιτέχνη μέσω της πολλαπλής περιδιάβασης των χώρων.

Γιώργος Χατζημιχάλης, Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα μυθιστόρημα (Αυτοπροσωπογραφία 1942), 2007-2011, λάδι σε μουσαμά 100 x 70 εκ., συλλογή του καλλιτέχνη | Eleftheria Tseliou Gallery. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Στα παρασκήνια του στησίματος μίας έκθεσης

Το «Μέρος Πρώτο» θα διαρκέσει από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου 2023 και το «Μέρος Δεύτερο» από τις 23 Νοεμβρίου 2023 έως τις 14 Ιανουαρίου 2024.

Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα τα Σαββατοκύριακα 11 & 12 και 18 & 19 Νοεμβρίου 2023, ο χώρος της έκθεσης θα παραμείνει ανοιχτός ώστε το κοινό να έχει τη ευκαιρία να παρακολουθήσει τη «Μετάβαση» και να ζήσει από κοντά τα παρασκήνια του στησίματος μίας έκθεσης.

Ο Γιώργος Χατζημιχάλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Το 1966 πήρε τα πρώτα του μαθήματα ζωγραφικής από τον Ανδρέα Γεωργιάδη τον Κρήτα. Από το 1971 έως το 1977 έζησε στο Λονδίνο και παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής, αρχικά στο Hammersmith School of Art and Building, στη συνέχεια στο City and Guilds of London Art School, ενώ το 1975 αποφοίτησε από το προχωρημένο πρόγραμμα σπουδών St.Martin’s School of Art.

To 1977 και το 1981 έκανε τις πρώτες του ατομικές εκθέσεις στην γκαλερί Ώρα και ακολούθησε η διπλή έκθεση στην Γκαλερί 3το 1984-1985. Το 1991 παρουσίασε το έργο Σύναξη Μαρωνείας στην αίθουσα εκθέσεων της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Μέγαρο Τόκου, Καβάλα), το οποίο αναφέρεται στην ομώνυμη ανασκαφή του αρχαιολόγου Χαράλαμπου Μπακιρτζή στη Μαρωνεία της Θράκης. Μέχρι σήμερα, ατομικές εκθέσεις έχει πραγματοποιήσει στις γκαλερί Επίκεντρο, Ζουμπουλάκη, Bernier/Eliades, Batagianni και Eleftheria Tseliou Gallery. To1992 συμμετείχε στην Documenta IX, στο Κάσσελ. Ακολούθησαν κι άλλες διεθνείς και εγχώριες ομαδικές εκθέσεις.

Γιώργος Χατζημιχάλης, Ρενέ, 1980, λάδι σε hardboard, 27 x 21 εκ., συλλογή του καλλιτέχνη. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Το 2001 και το 2002 πραγματοποίησε δύο σημαντικές ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη. Το 2001, μετά από πρόσκληση της Άννας Καφέτση, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργάνωσε την έκθεση «Γιώργος Χατζημιχάλης, Έργα 1985-2000» και το 2002, η Alanna Heiss οργάνωσε στο MOMA/PS1 την έκθεση «George Hadjimichalis, Seven Works (1990-2000)». Το 2005 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 51η Μπιενάλε της Βενετίας, με το έργο Νοσοκομείο.

Το 2009 σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δημιούργησε την εγκατάσταση “Η πείνα στην Αθήνα τον χειμώνα του 1941-1942”, που αποτελούνταν από ένα μικρό container, το οποίο ταξίδεψε για οκτώ εβδομάδες σε διαφορετικές γειτονιές και σημεία της Αθήνας με πληροφορίες για τον λιμό του 1941-42. Το 2011 στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης πραγματοποιήθηκε η έκθεση του έργου του “Ο Ζωγράφος Α. Κ. Ένα Μυθιστόρημα”, τo 2013 «εγκαταστάθηκε μόνιμα» στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου το έργο του 1922 και το 2014 το Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας οργάνωσε την έκθεση «Γιώργος Χατζημιχάλης, OFFICINAE PICTORUM c.1221-1445, To Ταξίδι».

Γιώργος Χατζημιχάλης, Χειρονομίες, 2007, εβδομήντα οκτώ μαυρόασπρες φωτογραφίες σε ψηφιακή εκτύπωση, 140 x 300 εκ., ιδιωτική συλλογή. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

To 2007 επιμελήθηκε την αναδρομική έκθεση του γλύπτη Βάσου Καπάνταη (1924-1990) και το 2015 επιμελήθηκε την αναδρομική έκθεση του Κοσμά Ξενάκη (1925-1984). Και οι δύο πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138.

Το έργο του Γιώργου Χατζημιχάλη είναι πολύπλευρο και συχνά αποτελείται από μεγάλες θεματικές ενότητες, η κατασκευή των οποίων προϋποθέτει συστηματική και μεγάλης διάρκειας έρευνα. Σε αυτές τις θεματικές ενότητες ο Χατζημιχάλης αφηγείται μια ιστορία και καλεί τον θεατή να διαβεί τον χώρο του έργου, να μπει μέσα σε αυτό και να κατανοήσει την ιστορία του, διερευνώντας πτυχές της έννοιας της μνήμης, της σημασίας του αρχείου και της σχέσης μεταξύ του παρελθόντος και της σύγχρονης εικαστικής πραγματικότητας.

Γιώργος Χατζημιχάλης, Μικρό αρχείο εικόνων (001-100), 1986 /1996-97, ξύλινη αρχειοθήκη, εκατό συρτάρια με εικόνες μεικτής τεχνικής, ιδιωτική συλλογή. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Δημήτρης Ταμβίσκος

Πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως εκκίνηση για τα έργα του γεγονότα και καταστάσεις, όχι απαραιτήτως «σημαντικές», αλλά γεγονότα που, ενώ με την πρώτη ματιά μοιάζουν ήσσονος σημασίας ή έκκεντρα για το μεγάλο corpusτης ιστορίας, ουσιαστικά αποτελούν ψηφίδες της συλλογικής μνήμης και τελικά μας αφορούν όλους.Ένα από τα κεντρικά σημεία στο έργο του Γιώργου Χατζημιχάλη είναι η πραγμάτευση και οι δυνατότητες του εικαστικού χώρου.

Ο Χατζημιχάλης δεν προσπαθεί να δημιουργήσει με τη ζωγραφική του την ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης, αλλά χρησιμοποιώντας ζωγραφικές λύσεις επιλέγει να «ξεδιπλώσει» το έργο στον χώρο, δημιουργώντας συνθέσεις με διαφορετικά μέσα, παράλληλα με τη ζωγραφική (φωτογραφίες, video, γλυπτική, ψηφιακές εκτυπώσεις, κείμενα, κατασκευές, κ.ά.) για να διευκολύνει τη διήγησή του και να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο το θέμα του, εισάγοντας κυριολεκτικά τον θεατή στον εικαστικό χώρο, ο οποίος βιώνεται ως σύνολο.

Γιώργος Χατζημιχάλης, Περιγραφή και ερμηνεία των απέναντι σημείων 1, 1988, εγκατάσταση μεταβλητών διαστάσεων, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Το εν λόγω εγχείρημα, ως αναδρομική έκθεση ενός σημαντικού σύγχρονου καλλιτέχνη, εντάσσεται στο πλαίσιο ομόλογων εκθέσεων που οργανώνει το Μουσείο Μπενάκη. Στην έκθεση θα περιληφθούν έργα που έχουν εκτεθεί τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (DocumentaIX στο Κάσσελ, Schirn Kunsthalle, Museu De Arte Contemporânea de Serralves, MοMAP.S.1, 51η Biennale της Bενετίας, κ.α.), αλλά και μεμονωμένα έργα και ενότητες που παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά.