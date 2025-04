Μάιος στην Εθνική Πινακοθήκη – Πότε επιστρέφουν τα “βλάσφημα” έργα

Francisco Goya y Lucientes (Φουεντετόδος 1746-Μπορντώ 1828) Κανείς δεν αναγνωρίζει κανέναν / Nobody knows himself - Οξυγραφία και στιλβωμένη ακουατίντα, 21.5 × 15 cm. Από τη σειρά "Los Caprichos"