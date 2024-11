Νέο ρεκόρ Τσαρούχη σε δημοπρασία – Ποιος πίνακας πωλήθηκε και πόσο

Μετά τον “Μάη” που είχε πετύχει την υψηλότερη τιμή σε δημοπρασία, ένας άλλος πίνακας του Γιάννη Τσαρούχη σημείωσε νέο ρεκόρ πώλησης. Το ποσό.

Νέο ρεκόρ σε έργο του Γιάννη Τσαρούχη σημειώθηκε σε δημοπρασία του οίκου Bonhams σε συνεργασία με την Art Expertise στο Παρίσι (Greek Sales) με 572.000 ευρώ.

Ειδικότερα, κορυφαίο έργο της δημοπρασίας αναδείχθηκε το «Νέος Μεταμφιεσμένος σε Έρωτα» του Γιάννη Τσαρούχη με 572.000 ευρώ.

Ακολουθεί το «Ερωτικό» του Γιάννη Μόραλη με 483.000 ευρώ, η «Ύδρα» του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα με 172.000 ευρώ, «Άποψη λιμανιού» του Κωνσταντίνου Βολανάκη με 77.000 ευρώ και το «Βιτσέντζος Κορνάρος και Γεώργιος Χορτάτσης» του Νίκου Εγγονόπουλου με 77.000 ευρώ.

Όπως επεσήμανε η διευθύντρια της Art Expertise, Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «Με χαρά βλέπουμε ότι τα έργα που επιλέξαμε για τη δημοπρασία συγκινούν τους συλλέκτες της Ελληνικής τέχνης και εμπνέουν νέους αγοραστές να επενδύσουν σε πραγματικές αξίες».

Κατά τη δημοπρασία επωλήθη το 99% (by value) των έργων (ή 70% by lot) με τζίρο 3.000.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως σε παλαιότερη δημοπρασία, ο πίνακας “Μάης” του Γιάννη Τσαρούχη είχε πετύχει την υψηλότερη τιμή πώλησης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο και πωλήθηκε στην τιμή των 475.542 ευρώ.

Δείτε τον πίνακα του Γιάννη Τσαρούχα