Ο Κήπος της Πυθίας θα “ανθίσει” στους Δελφούς

Το PCAI παρουσιάζει την επιτόπια, εικαστική εγκατάσταση με τίτλο The Garden of Pythia (Ο Κήπος της Πυθίας), μια νέα ανάθεση μεγάλης κλίμακας στον καλλιτέχνη Charles Sandison για το «πι» (Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού) στους Δελφούς.

Εμπνευσμένο από το περίφημο μαντείο των Δελφών, το οποίο στην αρχαία Ελλάδα υπήρξε συνδεδεμένο με τη μορφή της Πυθίας, και σε συνομιλία με τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα, το νέο εμβυθιστικό έργο τέχνης του Sandison ενσωματώνει οπτικές ιστορικές αναφορές, σε συνδυασμό με δεδομένα από την τοπική γεωλογία, τη χλωρίδα και την πανίδα μέσω της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας.

Οι προβολές αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον του κήπου, δημιουργώντας ένα αρμονικό κράμα αρχαίας ιστορίας και σύγχρονης τεχνολογίας. Η εγκατάσταση προσφέρει στους θεατές τη δυνατότητα κατανόησης των εννοιών της Τεχνητής Νοημοσύνης και του ιστορικού τους πλαισίου, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση της ανθρώπινης έρευνας και την επιδίωξη για αναζήτηση της γνώσης.

Charles Sandison, Garden of Pythia (Ο Κήπος της Πυθίας), 2025 (work in progress). Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη. Ανάθεση νέου έργου από το PCAI

Η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του καλλιτέχνη στον ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, παραλληλίζοντας την έννοια του μαντείου, στο οποίο οι ταξιδιώτες αναζητούσαν προφητικές προβλέψεις, με ένα πρότυπο δείγμα οργανικής, φυσικής υπολογιστικής συσκευής. Το μοναδικό αυτό τοπίο ενσωματώνει ένα πολύπλοκο δίκτυο τελετουργιών, όπου οι πύλες, τα μονοπάτια και οι συγχρονισμοί μοιάζουν να λειτουργούσαν όπως η μητρική κάρτα του συστήματος ενός υπολογιστή.

Για τον Sandison, οι ιστορικοί Δελφοί υπήρξαν ανάλογοι του CERN, του πιο εξελιγμένου συστήματος ερμηνείας και πρόβλεψης στόχων και αποτελεσμάτων. Ήταν ένας τρόπος βαθύτερης κατανόησης του κόσμου, αντίστοιχος με τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανθρώπινη ιστορία έχει σχηματιστεί από τη διαδικασία της υποβολής ερωτημάτων. Η γλώσσα, τα σύμβολα, οι αριθμοί και οι πληροφορίες – όλες οι μορφές αρχαίας και σύγχρονης τεχνολογίας επικεντρώνονται στη συνέχιση και τη διαιώνιση των πληροφοριών. Τα πρώτα μας βήματα προς το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν νόημα ιδωμένα μέσα από τα μονοπάτια της αρχαιότητας και της ιστορίας που έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα.

Το έργο του Sandison αποκαλύπτει αυτή την ιστορική σχέση και προσφέρει στους θεατές τη δυνατότητα να κατανοήσουν ορισμένες από τις έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης και των δυνατοτήτων της, ενώ παράλληλα φωτίζει τη γενικότερη εξέλιξη αυτής της ιστορικής διαδικασίας. Το έργο ενσωματώνει εικόνες ιστορικών κειμένων και αποσπασμάτων από δελφικά αγάλματα, μνημεία και επιγραφές σε συνδυασμό με πληροφορίες για την τοπική χλωρίδα, την πανίδα και τη γεωλογία.

Το έργο The Garden of Pythia (O Κήπος της Πυθίας) του Sandison είναι εφοδιασμένο με ειδικά σχεδιασμένο κώδικα και αισθητήρες που ανιχνεύουν τη θερμοκρασία και τα επίπεδα φωτισμού, επιτρέποντας στο έργο να αλληλοεπιδρά με το τοπικό περιβάλλον και να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.

O καλλιτέχνης, Charles Sandison, σημειώνει: «Ο Κήπος της Πυθίας είναι ένας φανταστικός τόπος που τοποθετείται εν μέρει σε μια ορεινή πλαγιά στην αρχαία Ελλάδα και εν μέρει στη μήτρα του ηλεκτρονικού υπολογιστή μου. Με έμπνευση την επίσκεψή μου στο ναό του Απόλλωνα, έχω κωδικοποιήσει αυτό το εικαστικό έργο τεχνητής νοημοσύνης που συνδυάζει τις αναμνήσεις της Πυθίας με τις όμορφες πλαγιές του Παρνασσού, μέσω παραγωγικών προβολών δεδομένων που εξελίσσονται σε συνάρτηση με το περιβάλλον του. Πιστεύω ότι οι επισκέπτες θα δουν αυτό το έργο τέχνης ως ένα μέσο γεφύρωσης ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο, και θα αντιληφθούν ότι οι απαντήσεις που ζητάμε από την τεχνητή νοημοσύνη είναι οι ανάλογες με τις αντίστοιχες αναζητήσεις του αρχαίου κόσμου από την Πυθία».

Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen και Ιδρυτής του PCAI, δηλώνει: «Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος για την καινούρια ανάθεση του οργανισμού στον διακεκριμένο καλλιτέχνη Charles Sandison. Η νέα εγκατάσταση ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο του «πι» (Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού) στους Δελφούς αναδεικνύει τη σπουδαία ιστορία των Δελφών, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες της Polygreen. Τα εγκαίνια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σηματοδοτώντας την επιτυχημένη συνεργασία μας με το θεσμό και τον αμοιβαίο σεβασμό μας για την τέχνη και το περιβάλλον».

Η Κίκα Κυριακάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του PCAI, αναφέρει: «Το νέο έργο του Sandison απηχεί με τον πιο εκλεπτυσμένο τρόπο την περιβαλλοντική αποστολή του PCAI και την αφοσίωσή μας στη σύγχρονη τέχνη. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για αυτή τη νέα εμβυθιστική εγκατάσταση, που συνδυάζει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία που έχουν παραχθεί από υπολογιστή, αντιπροσωπεύοντας τη γλυπτική προσέγγιση του Sandison προς την κινούμενη εικόνα και την τεχνολογία της πληροφορίας, αντανακλώντας παράλληλα το ενδιαφέρον του για την προστασία της φύσης, την ανθρώπινη και μη ανθρώπινη επικοινωνία και την πολιτιστική κληρονομιά».

Ποιος είναι ο Charles Sandison

Ο Charles Sandison γεννήθηκε στο Haltwhistle του Northumberland και μεγάλωσε στο Wick του Caithness. Το ενδιαφέρον του για την πληροφορική ξεκίνησε στην ηλικία των 12 ετών, όταν έμαθε μόνος του να δημιουργεί κώδικα στον υπολογιστή του. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Γλασκώβης από το 1987-1993 και συνέχισε διδάσκοντας εκεί λίγο μετά την αποφοίτησή του. Το 1995, μετακόμισε στη Φινλανδία και σήμερα διαμένει μόνιμα στο Tampere.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο Sandison συμμετείχε μαζί με την ομάδα των Young British Artists στις εκθέσεις Wonderful Life, Lisson Gallery, Λονδίνο (1993) και Institute of Cultural Anxiety: Works from he Collection Institute of Contemporary Arts, Λονδίνο (1994). Κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς παύσης ο Sandison μετακόμισε από το Ηνωμένο Βασίλειο και ανέλαβε τη θέση ως επικεφαλής του τμήματος Καλών Τεχνών στο Tampere School of Art and Media. Έγινε ευρύτερα γνωστός το 2001 μετά την έκθεσή του στην Μπιενάλε της Βενετίας. Το 2004, υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο Le Fresnoy της Λιλ. Τιμήθηκε με το βραβείο Ars Fennica από την Πρόεδρο της Φινλανδίας Tarja Halonen το 2010.

Μεγάλο μέρος της δουλειάς του καλλιτέχνη περιλαμβάνει προβολές βίντεο που παράγονται από υπολογιστή και δημιουργούν εμβυθιστικές εγκαταστάσεις δεδομένων, τοποθετώντας τον θεατή στο κέντρο ενός μεταβαλλόμενου σύμπαντος λέξεων, σημείων και χαρακτήρων. Η τέχνη του Sandison επιδιώκει να ενσωματώσει τον θεατή μέσα στο έργο, ούτως ώστε ο υπολογιστής και το ανθρώπινο μυαλό να μπορούν να συνυπάρξουν. Αντλεί έμπνευση από τη φύση και το περιβάλλον του και επιχειρεί να αποτυπώσει στοιχεία της ανθρώπινης ζωής και του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα.