Οκτώβριος στην Εθνική Πινακοθήκη με Δημοκρατία και θεματικές ξεναγήσεις

Ο Οκτώβριος στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου είναι αφιερωμένος στην τέχνη και την εξερεύνησή της για όλες τις ηλικίες, με ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που φέρνουν το κοινό σε επαφή με τη δημιουργικότητα και την ιστορία.

Ο Οκτώβριος βρίσκει την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου σε πλήρη δημιουργική κίνηση, με πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, θεματικών ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών δράσεων. Στο επίκεντρο παραμένει η μεγάλη διεθνής έκθεση «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», που φωτίζει τη μετάβαση Ελλάδας, Ισπανίας και Πορτογαλίας από τα αυταρχικά καθεστώτα στη δημοκρατία μέσα από το βλέμμα σημαντικών καλλιτεχνών, ενώ παράλληλα οι μόνιμες συλλογές και τα παραρτήματα του μουσείου υποδέχονται μικρούς και μεγάλους με ξεναγήσεις, αφιερώματα και προγράμματα που αναδεικνύουν τον διάλογο τέχνης, ιστορίας και κοινωνίας.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συνεχίζεται μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου 2025 η επίκαιρη έκθεση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που φιλοξενείται από τις 11 Ιουλίου 2024. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη, διεθνή έκθεση που πραγματεύεται τη σχέση της τέχνης με τη δημοκρατία κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους για την ιστορία της Νότιας Ευρώπης, καθώς τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία μετέβησαν από ένα απολυταρχικό καθεστώς στο δημοκρατικό πολίτευμα.

Η έκθεση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αποτελεί ένα συνολικό εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 55 καλλιτέχνες και ομάδες καλλιτεχνών. Περιλαμβάνει 140 εικαστικά έργα, από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά και αφίσες, βιντεοπροβολές, performances. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα, καθώς και ένα συνέδριο με θέμα τη δημοκρατία και τις εικαστικές τέχνες.

Τις Κυριακές 13 και 20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το κοινό από την διευθύντρια του μουσείου και επιμελήτρια της έκθεσης Συραγώ Τσιάρα.

Επιμέλεια: Συραγώ Τσιάρα, διευθύντρια της ΕΠΜΑΣ

11 Ιουλίου 2024 – 2 Φεβρουαρίου 2025

Κεντρικό Κτήριο – Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων – «Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός»

Ξεναγήσεις: Κυριακές 13 & 20 Οκτωβρίου, Ώρα: 12:30

Δεν είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων

Γιάννης Γαΐτης Το πουλί, 1971 Κατασκευή από ζωγραφισμένο ξύλο, 131 x 100 εκ. Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου © Irene Panagopoulos Θάνος Καρτσόγλου

Θεματικές Ξεναγήσεις

Το πορτραίτο – η αποτύπωση του προσώπου – Η ιστορία της Ελληνικής ζωγραφικής μέσα από τα πρόσωπα αυτών που την έζησαν

Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου συνεχίζει τον κύκλο των δωρεάν ξεναγήσεών με κεντρικό άξονα: «Το πορτραίτο – η αποτύπωση του προσώπου – Η ιστορία της Ελληνικής ζωγραφικής μέσα από τα πρόσωπα αυτών που την έζησαν».

Τα παιδιά θα δουν τις διαφορετικές ανάγκες καλλιτεχνών και προσώπων της ιστορίας να κρατήσουν ζωντανή τη μορφή τους μέσα στους αιώνες. Αφετηρία θα είναι οι ασκητικές και τρεμάμενες μορφές των Αγίων σε έργα του τέλους του 16ου αιώνα. Με αυτή την ξενάγηση θα φτάσουν όσο πιο κοντά στο σήμερα μέσα από πρόσωπα και πορτραίτα ανθρώπων δουλεμένα με καινούρια υλικά και τεχνικές, προσπαθώντας να φέρουν κάτι καινούριο στη μακρά παράδοση της ζωγραφικής του πορτραίτου και της προσωπογραφίας.

Χώρος: Μόνιμες Συλλογές ΕΠΜΑΣ, Ημερομηνία: Σάββατο 12 Οκτωβρίου,

Ώρα: 12:00

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Μαρίνα Τομαζάνη Ιστορικός τέχνης & Επιμελήτρια ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected] (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες 9:00-16:00

Πορεία προς την αποκατάσταση της Δημοκρατίας μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών

Με αφορμή την επέτειο των 50 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και την Ισπανία, θα δούμε να ζωντανεύει αυτό το κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μέσα από τα μάτια Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Με κύριους θεματικούς άξονες: Το Πρόσωπο του Εχθρού, την Αντίσταση, την Εξέγερση και τη Διέγερση, θα διανύσουμε με όχημα την τέχνη, την απόσταση από ένα απολυταρχικό καθεστώς στο δημοκρατικό πολίτευμα.

Χώρος: Κεντρικό κτήριο – Περιοδική έκθεση, Ημερομηνία: Σάββατο 19 Οκτωβρίου,

Ώρα: 12:00

Υπεύθυνη θεματικών ξεναγήσεων: Μαρίνα Τομαζάνη επιμελήτρια ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις θέσεων: [email protected]

* Κόστος συμμετοχής στις δύο ξεναγήσεις: Εισιτήριο εισόδου

Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Δημοκρατία, μίλα μου για εσένα…

Από τα πανάρχαια χρόνια ο άνθρωπος προσπαθεί να βάλει στην ομαδική ζωή τις δύο αρετές που χαρακτηρίζουν την Δημοκρατία: την τάξη και τη δικαιοσύνη. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η έννοια της Δημοκρατίας δύσκολα προσδιορίζεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν, ή μπορούν να υπάρξουν, πολλές και ποικίλες μορφές της. Στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η Τέχνη, σε σχέση με την πολιτική ιστορία της Νότιας Ευρώπης, θα σταθεί η αφορμή για να ερευνήσουμε το πολυδιάστατο πνεύμα της Δημοκρατίας.

Χώρος: Κεντρικό κτήριο – Περιοδική έκθεση, Ημερομηνία: Κυριακή 6 Οκτωβρίου, Ώρα: 11:30

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected]

Ηλικίες : 8-12 ετών (απαραίτητη η συνοδεία παιδιών)

Εκπαιδευτικά προγράμματα που συνεχίζονται

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, συνεχίζονται για το μήνα Οκτώβριο τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα: Η δημοκρατία των πουλιών, Ιστορίες μιας τσάντας και Το μουσείο των συναισθημάτων.

Η δημοκρατία των πουλιών

Χώρος: Κεντρικό κτήριο – Περιοδική έκθεση, Ημερομηνία: Σάββατο 12 Οκτωβρίου, Ώρα: 11:30

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected]

Ηλικία: 4-8 ετών (απαραίτητη η συνοδεία παιδιών)

Ιστορίες μιας τσάντας

Χώρος: Μόνιμες Συλλογές ΕΠΜΑΣ, Ημερομηνία: Κυριακή 13 Οκτωβρίου, Ώρα: 11:00

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected]

Ηλικίες : 3-5 ετών (απαραίτητη η συνοδεία παιδιών)

Το μουσείο των συναισθημάτων

Χώρος: Μόνιμες Συλλογές ΕΠΜΑΣ, Ημερομηνία: Κυριακή 13 Οκτωβρίου,

Ώρα: 12:00

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Διεύθυνση Συντήρησης και Αποκατάστασης έργων τέχνης της ΕΠΜΑΣ, σε συνεργασία με τη Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγό ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected]

Ηλικίες : 6-12 ετών (απαραίτητη η συνοδεία παιδιών)

*Κόστος για τους συνοδούς στα εκπαιδευτικά προγράμματα: 5 €

Δείτε εδώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μήνες Οκτώβριο – Δεκέμβριο για τα σχολεία

Εθνική Γλυπτοθήκη

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Φθινόπωρο και πάλι

Φθινόπωρο. Μια εποχή αφθονίας και γονιμότητας, μια εποχή «ώριμης καρποφορίας». Η εποχή που η φύση γεμίζει με χρώματα της γης. Τα φύλλα πέφτουν, το χώμα διψάει για νερό, οι ουρανοί γίνονται γκρίζοι, και το φως την ημέρα μειώνεται. Μορφές μελαγχολικές και ονειροπόλες πλάθουν ιστορίες μυστηρίου και ανακαλύψεων. Μήπως ήρθε η ώρα να δούμε το μελαγχολικό φθινόπωρο μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών; Να δούμε τα χελιδόνια που ετοιμάζονται να πετάξουν σε πιο ζεστά μέρη, να δούμε την δύναμη του στιβαρού κεραυνού και να ανακαλύψουμε τις σκέψεις στο πρόσωπο του κοριτσιού που μας γυρνάει την πλάτη… ;

Χώρος: Εθνική Γλυπτοθήκη, Ημερομηνία: Κυριακή 20 Οκτωβρίου,

Ώρα: 11:00

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected]

Ηλικίες : 6-12 ετών (απαραίτητη η συνοδεία παιδιών)

Θεματικές Ξεναγήσεις

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των ξεναγήσεων που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες στην Εθνική Γλυπτοθήκη, και με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων, αρχίζει το μήνα Οκτώβριο νέος κύκλος θεματικών ξεναγήσεων. Την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου στις 18:00, η επιμελήτρια της συλλογής Νεοελληνικής και Ευρωπαϊκής Γλυπτικής Τώνια Γιαννουδάκη θα ξεναγήσει το κοινό στη μόνιμη έκθεση στην Εθνική Γλυπτοθήκη.

Παράρτημα ΕΠΜΑΣ – Ναύπλιο

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Παράρτημα Ναυπλίου ξεκινάει το μήνα Οκτώβριο με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιάς σχολική ηλικίας, με αφορμή τις περιοδικές εκθέσεις «Οι Αγωνιστές του ‘21» του Γιάννη Ψυχοπαίδη και «Μύθοι και Σύμβολα στη Νεοελληνική Τέχνη».

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Οι Τοίχοι της Ελευθερίας

Από το λαϊκό λυρισμό, μέχρι τις χρωματιστές τοιχογραφίες στους δρόμους των πόλεων, η εικονογραφία των ηρώων του & διανύει μία μεγάλη νοηματική διαδρομή, μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών της κάθε περιόδου. Στο πλαίσιο του δημόσιου προγράμματος της έκθεσης «Οι Αγωνιστές του ‘21» του Γιάννη Ψυχοπαίδη, επισκεπτόμαστε ξανά τα πορτραίτα των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης και ανασυνθέτουμε την παραγωγή της εικόνας που σχετίζεται με την Επανάσταση, όπως αυτή διασώζεται από λιθογραφίες της εποχής αλλά και όπως ανανεώνεται από τα σύγχρονα εικαστικά μέσα. Μέσα από την εκπαιδευτική δράση οι Τοίχοι της Ελευθερίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με τη διαχρονικότητα της εικόνας των ηρώων και των ηρωίδων της Επανάστασης και δημιουργούν τα δικά τους πρωτότυπα εικαστικά έργα, βασισμένα στις αρχές της τέχνης του δρόμου.

Χώρος: Παράρτημα Ναυπλίου ΕΠΜΑΣ, Ημερομηνία: Σάββατο 19 Οκτωβρίου,

Ώρα: 12:00

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Λαμπρινή Καρακούρτη, Ιστορικός Τέχνης-Επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ, Χριστίνα Μπότσου, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Για παιδιά 6-12 ετών (Απαραίτητη η συνοδεία παιδιών)

Κρατήσεις: [email protected]