Όσα έκρυβε ο David Bowie – Κλείσε ραντεβού για να πιάσεις ένα αντικείμενο του θρύλου

Μία νέα έκθεση αντικειμένων του David Bowie και ένας νέος τρόπος καλλιτεχνικής επιμέλειας. Κλείνεις ραντεβού και μπορείς να πιάσεις τα αντικείμενα της συλλογής του θρυλικού καλλιτέχνη.

Ένα νέο αρχείο για τη ζωή και την καριέρα του David Bowie ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό και προσφέρει τη δυνατότητα στους θαυμαστές του να “πιάσουν” μερικά από τα αγαπημένα του αντικείμενα. Από τα λαμπερά κοστούμια του Ziggy Stardust και τους στίχους τραγουδιών με τον γραφικό του χαρακτήρα, μέχρι (ερωτικά) γράμματα από θαυμαστές και δικές του σημειώσεις για ένα ημιτελές μιούζικαλ, όλα αποκαλύπτονται στο κοινό και δίνουν μια άλλη οπτική στην πολυσχιδή περσόνα ενός θρύλου.

Από το Σάββατο, θα μπορούν οι θαυμαστές και οι ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε περίπου 90.000 αντικείμενα κατόπιν ραντεβού στο David Bowie Centre, στο V&A East Storehouse, στην ανατολική πλευρά του Λονδίνου.

Αντικείμενα που πριν ήταν κρυμμένα τώρα έρχονται στο φως. Κιθάρες που άγγιξε και έπαιξε συχνά ο Bowie, κοστούμια που φόρεσε σε περιοδείες και φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη ζωή του καλλιτέχνη, όλα αυτά φέρνουν τον Starman πιο κοντά στους ανθρώπους που τον θαύμαζαν και τον μελετούν ακόμη και σήμερα.

Πώς μπορείς να παρουσιάσεις μια συλλογή με περισσότερα από 90.000 αντικείμενα του David Bowie;

Το “Man Who Sold the World”, ένα ευρύ, γλυπτό μπούστο σχεδιασμένο από τον David Bowie και τον Mark Ravitz το 1979, AP Photo/Joanna Chan

Η απάντηση δίνεται στο νέο David Bowie Centre στο East London, έναν χώρο που συνδυάζει την αρχειοθέτηση, μια έκθεση και τη δυνατότητα θαυμαστές και ερευνητές να έχουν μια προσωπική εμπειρία με τα αντικείμενα.

Οι επισκέπτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού για να δουν από κοντά οποιοδήποτε αντικείμενο της συλλογής: από τα περίπου 400 κοστούμια και τα 150 μουσικά όργανα, μέχρι χιλιάδες στίχους, φωτογραφίες και έγγραφα. Αρκεί να κάνουν την παραγγελία του αντικειμένου τους δύο εβδομάδες νωρίτερα, για να το δουν από κοντά.

Μεταξύ των ξεχωριστών αντικειμένων είναι ένα kimono jacket του Kansai Yamamoto, που φέρνει σε επαφή τον επισκέπτη με την παρουσία του Bowie. Ακόμη και ένα απλό κομμάτι ρούχου αποκτά δύναμη όταν ξέρεις ότι ο καλλιτέχνης το φορούσε τακτικά, σε καθημερινή και προσωπική βάση. Για έναν performer που φαινόταν συχνά σχεδόν απρόσιτος, η εμπειρία της εγγύτητας είναι συγκλονιστική και ταυτόχρονα ταπεινωτική.

Η δυνατότητα να αγγίξει κανείς αντικείμενα που φορούσε ο Bowie είναι αποτέλεσμα της πρόνοιας του ίδιου του καλλιτέχνη, που από δεκαετίες πριν τον θάνατό του είχε αρχίσει να αρχειοθετεί κάθε μικρό κομμάτι της συλλογής του. Το νέο κέντρο διαθέτει επίσης έναν χώρο έκθεσης με 200 αντικείμενα που ανανεώνονται τακτικά, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν διαφορετικές πτυχές της δημιουργικότητας του Bowie.

Η ακουστική κιθάρα Harptone 12 χορδών με την θήκη της, που χρησιμοποιούσε ο David Bowie στα Ziggy Stardust and the Spiders from Mars και Let's Dance το 1970.

Το David Bowie Centre λειτουργεί ως ζωντανό αρχείο. Επισκέπτες και μελετητές μπορούν να μελετήσουν τη συλλογή, να δημιουργήσουν νέες γνώσεις και να αντλήσουν έμπνευση συνδέοντας τη δημιουργικότητα του Bowie με τη δική τους. Οι διαδρομές στο V&A East Storehouse επιτρέπουν επίσης στους επισκέπτες να ρίξουν μια ματιά στα αρχεία του ίδιου του μουσείου που μέχρι πρότινος ήταν κρυφά.

Ο Bowie, που χαρακτηρίζεται ως ο «χαμαιλέοντας» της ροκ μουσικής για την αδιάκοπη ανανέωση της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας, κινούνταν μεταξύ μουσικής, μόδας, θεάτρου και τέχνης, αφήνοντας πίσω του μια εκτενή συλλογή αντικειμένων από μια πενηντάχρονη καριέρα. Πέθανε από καρκίνο το 2016, σε ηλικία 69 ετών, μόλις δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, Blackstar.

Γενική άποψη του David Bowie Centre, του νέου αρχείου στο V&A East Storehouse στο Λονδίνο AP Photo/Joanna Chan

Οι επιμελήτριες του αρχείου αναφέρουν ότι περιλαμβάνει 70.000 φωτογραφίες, 400 κοστούμια, 150 μουσικά όργανα και προσωπικά τετράδια. «Έχουμε επίσης εκθέματα που καταγράφουν την εξέλιξη του Bowie ως πολυδιάστατου δημιουργού και αναδεικνύουν την διαρκή επιρροή του στην ποπ κουλτούρα, καθώς και το πώς καλλιτέχνες όπως ο Bowie μεταμορφώνουν την δημιουργική πρακτική και έχουν τη δύναμη να αλλάζουν τον κόσμο μας», δήλωσε στην Reuters η επικεφαλής επιμελήτρια Madeleine Haddon, περιγράφοντας τον καλλιτέχνη ως «αληθινό πολυμαθή».

David Bowie Centre AP Photo/Joanna Chan

Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης ιδέες που ο Bowie σημείωνε σε Post-it, βρέθηκαν στο γραφείο του στη Νέα Υόρκη μετά τον θάνατό του, για ένα πιθανό μιούζικαλ με τίτλο The Spectator, που διαδραματιζόταν τον 18ο αιώνα και το οποίο εργαζόταν προς το τέλος της ζωής του. Οι ιδέες του για το μιούζικαλ αντλούν έμπνευση από προσωπικότητες της εποχής, όπως ο ζωγράφος William Hogarth και ο ληστής του Λονδίνου Jack Sheppard.

«Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ποια ήταν η τελική του ιδέα για αυτό το έργο», ανέφερε η Harriet Reed, επιμελήτρια σύγχρονης θεατρικής τέχνης στο μουσείο V&A. «Η συλλογή προσφέρει μια συναρπαστική εικόνα για το πώς δούλευε ο Bowie ως καλλιτέχνης αλλά και ως άνθρωπος», προσέθεσε. «Μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για οποιονδήποτε».