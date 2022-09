Ποιος είναι ο νέος καλλιτέχνης που πήρε το βραβείο της Art Athina

Ο Γιώργος Γεροντίδης που εκπροσωπείται από την zina athanassiadou gallery είναι ο νικητής του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, του καινούριου θεσμού της φουάρ, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το βραβείο, που συνίσταται στην ατομική παρουσίαση της δουλειάς του 35χρονου νικητή στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά την άνοιξη του 2023, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής η Θούλη Μισιρλόγλου, ιστορικός της τέχνης, μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και εκπρόσωπος του MOMus, στο πλαίσιο της ομιλίας “Πολυφωνία και κοινωνική αλλαγή στο MOMus” που πραγματοποιήθηκε στον κήπο του Ζαππείου.

Βάσει του νεοσύστατου θεσμού δυνατότητα υποψηφιότητας για το βραβείο είχαν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση. Για το φετινό, πρώτο βραβείο που αποτελεί πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, η Art Athina συνεργάζεται με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

The way we learn about animal species, 2022 / Γιώργος Γεροντίδης/ γύψος, πορσελάνη, βερνίκι, σχοίνι, 60χ40χ 20 εκ. STEFANOS SAMIOS

Την πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης για το βραβείο απετέλεσαν οι:

Χριστόφορος Μαρίνος, Ιστορικός της τέχνης, Επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ

Θούλη Μισιρλόγλου, Ιστορικός της τέχνης, αν. Διευθύντρια MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και MOMus-Πειραματικού Κέντρου Τεχνών

Γιάννης Μπόλης, Ιστορικός της τέχνης, Προϊστάμενος Τμήματος Σύγχρονης Γλυπτικής, MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά

Ειρήνη Οράτη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

Σταμάτης Σχιζάκης, Επιμελητής, Τομέας Φωτογραφίας και Νέων Μέσων, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Το σκεπτικό της επιτροπής για το βραβείο

Ο νέος θεσμός της Art Athina για την απονομή βραβείου σε νέο καλλιτέχνη που εκπροσωπείται από τις συμμετέχουσες γκαλερί της φετινής διοργάνωσης είναι γεγονός. Μετά από εξέταση των 19 υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν, η πενταμελής επιτροπή θέλει αρχικά να ευχαριστήσει όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες και τις αίθουσες τέχνης που τους εκπροσωπούν για την αρτιότητα των προτάσεών τους. Το υψηλό επίπεδο έκανε ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της επιτροπής που έλαβε υπόψη της τον κατατεθειμένο φάκελο κάθε καλλιτέχνη και έθεσε τα παρακάτω κριτήρια: πρωτοτυπία καλλιτεχνικής πρακτικής, σαφήνεια και συνέπεια καλλιτεχνικών στόχων, δυναμική και άμεση σύναψη σχέσης με το κοινό.

Έπειτα από εκτεταμένη συζήτηση, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το βραβείο στον Γιώργο Γεροντίδη. Το έργο του Γεροντίδη το χαρακτηρίζει η συνοχή, η συνέπεια, αλλά και η ευρύτητα των εικαστικών αναζητήσεων και των προβληματισμών του, η έντονη ερευνητική διάθεση, ο προσανατολισμός σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και συνθήκες, ο πειραματισμός και η τεχνική αρτιότητα. Η μέχρι τώρα δουλειά του καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα εκφραστικών μέσων και τρόπων που εκτείνονται από in situ εγκαταστάσεις και βίντεο έως πολυσυμμετοχικά και διαδραστικά projects στο διαδίκτυο. Στα έργα του, έννοιες όπως αυτές του αρχείου, της συλλογής και του μουσείου, της διαδικασίας δημιουργίας του έργου τέχνης και της ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση αναδεικνύονται κυρίαρχες.

Η βράβευσή του δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει το έργο του στον χώρο ενός μουσείου, του MOMus-Μουσείου Άλεξ Μυλωνά. Το βραβείο της Art Athina για νέο καλλιτέχνη είναι ένας θεσμός που μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα εμψυχωτικά για τους νέους δημιουργούς και η νέα αρχή που γίνεται να έχει συνέχεια και διάρκεια.

Βιογραφικό του καλλιτέχνη

Ο Γιώργος Γεροντίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Σπούδασε στη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Θεσσαλονίκη και στη Σχολή Καλών Τεχνών ERSEP Plastic Arts στη Λιλ της Γαλλίας. Aπό το 2021 παρακολουθεί το Δ.Π.Μ.Σ. «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη του ατομική έκθεση A Poor Man's Something παρουσιάστηκε στη γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου το 2017 στη Θεσσαλονίκη σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Μαρίνας Αθανασιάδου. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και προγράμματα φιλοξενίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: Coffins Of Black Coffins Of Luck Ieana Tounta art center (2019), THE EQUILIBRISTS, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, Ελλάδα, διοργάνωσηΊδρυμα ΔΕΣΤΕ και New Museum, Νέα Υόρκη, Μουσείο Μπενάκη σε επιμέλεια Gary Carrion-Murayari και Helga Christoffersen με τον Massimiliano Gioni (2016), Island of Absurd, Staedtische Gallery,Bremen Germany (2015), Biennale:4 of contemporary art State Museum of Contemporary Art Thessaloniki Greece (2014) Art Laguna, Arsenale of Venice Italy, σε επιμέλεια Igor Zanti (2013)

