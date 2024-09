Σεπτέμβριος στην Εθνική Πινακοθήκη – Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα

Σεπτέμβριος στην Εθνική Πινακοθήκη με εκθέσεις, θεματικές ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες.

Η Εθνική Πινακοθήκη ετοιμάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα στο κεντρικό της κτήριο, αλλά και στα παραρτήματά της σε Κέρκυρα, Σπάρτη και Αίγινα.

Σεπτέμβριος στην Εθνική Πινακοθήκη

Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου φιλοξενεί έως και τις 2 Φεβρουαρίου 2025 την επίκαιρη έκθεση με τον τίτλο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, η οποία ανιχνεύει τη σχέση της τέχνης με την πολιτική ιστορία στη Νότια Ευρώπη. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη, διεθνή έκθεση που πραγματεύεται τη σχέση της τέχνης με τη δημοκρατία κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους για την ιστορία της Νότιας Ευρώπης, καθώς τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία μετέβησαν από ένα απολυταρχικό καθεστώς στο δημοκρατικό πολίτευμα.

Με άξονα την τέχνη της αντίστασης και της διαμαρτυρίας στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, η έκθεση αντιμετωπίζει συγκριτικά για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο την πολιτική λειτουργία της τέχνης στα δικτατορικά καθεστώτα του Ευρωπαϊκού Νότου και διερευνά την ποικιλομορφία των καλλιτεχνικών αναζητήσεων, τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις, τις καλλιτεχνικές πρακτικές που γεννήθηκαν μέσα από τον αγώνα για ελευθερία, καθώς και την ενεργή κληρονομιά τους. Συγκεκριμένα, εστιάζει στις δεκαετίες του 1960 και 1970, τη μετάβαση από τα αυταρχικά καθεστώτα στα δημοκρατικά πολιτεύματα και το ρόλο των καλλιτεχνών στη διεκδίκηση των πολιτικών ελευθεριών, με κύριους θεματικούς άξονες «Το Πρόσωπο του Εχθρού», την «Αντίσταση», την «Εξέγερση» και τη «Διέγερση».

Η εκθεσιακή δραστηριότητα, η συγκρότηση καλλιτεχνικών ομάδων, ο κριτικός λόγος, ο ρόλος της αφηρημένης τέχνης, η ανάδειξη του κριτικού ρεαλισμού, η τέχνη της διαμαρτυρίας μέσω της αφίσας, της χαρακτικής και της performance, η διεκδίκηση της ορατότητας του σώματος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, καθώς και η συνολικότερη εμπλοκή της τέχνης στη δημόσια σφαίρα επισφραγίζουν το αίτημα του εκδημοκρατισμού και αποτελούν σημαντικά πεδία έρευνας και εικαστικής δραστηριότητας.

Η έκθεση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αποτελεί ένα συνολικό εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 55 καλλιτέχνες και ομάδες καλλιτεχνών. Περιλαμβάνει 140 εικαστικά έργα, από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά και αφίσες, βιντεοπροβολές, performances. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα, καθώς και ένα συνέδριο με θέμα τη δημοκρατία και τις εικαστικές τέχνες. Περισσότερα στο nationalgallery.gr.

Ξεναγήσεις στην Εθνική Πινακοθήκη

Τις Κυριακές 1 και 22 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το κοινό στην έκθεση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ από την διευθύντρια του μουσείου και επιμελήτρια της έκθεσης Συραγώ Τσιάρα.

Επιμέλεια: Συραγώ Τσιάρα, διευθύντρια της ΕΠΜΑΣ

11 Ιουλίου 2024 – 2 Φεβρουαρίου 2025

Κεντρικό Κτήριο – Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων – «Ίδρυμα Αντώνιος

Ε. Κομνηνός»

Ξεναγήσεις: Κυριακή 1 & 22 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 12:30

ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ* Η διαλεκτική ανάμεσα στην καθημερινότητα και την ύλη»

Η έκθεση, που εγκαινίασε το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Πινακοθήκης «Ενδιάμεσος χώρος» ολοκληρώνεται την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου. Η έκθεση διατρέχει το έργο της σημαντικής Ελληνίδας καλλιτέχνιδος Ρένας Παπασπύρου από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα. Θέτει θεμελιώδη ερωτήματα όπως τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται μία εικόνα και τη σχέση της καθημερινότητας με τον ελεύθερο συνειρμό και τη φαντασία.

Την τελευταία ημέρα λειτουργίας της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από την Ρένα Παπασπύρου και τη Σοφία Ελίζα Μπουράτση, επιμελήτρια της έκθεσης, ΕΠΜΑΣ.

Ημερομηνία: Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου, Ώρα: 16:00

Είσοδος / συμμετοχή : δωρεάν

Σημείο συνάντησης: Κεντρικό κτήριο ΕΠΜΑΣ, όροφος -1

Κράτηση θέσης: [email protected]

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εθνική Πινακοθήκη: Το Μουσείο Μου

Μετά την αυξημένη ανταπόκριση του κοινού στο πρόγραμμα, η Εθνική Πινακοθήκη επαναλαμβάνει το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, ανοίγοντας ξανά τις πόρτες της στα παιδιά 6-12 ετών και προσκαλώντας τα να ανακαλύψουν τον πολύχρωμο κόσμο του μουσείου. Μέσα από τις σελίδες του παραμυθιού της Emma Lewis με τίτλο: “The Museum of Me”, ένα ξεχωριστό ταξίδι ανακάλυψης στο χώρο του μουσείου ξεκινά.

Ημερομηνία: Σάββατο 31 Αυγούστου, Ώρα: 12.00

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Μαρίνα Τομαζάνη, επιμελήτρια ΕΠΜΑΣ, Χριστίνα

Μπότσου, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected]

Ιστορίες μιας τσάντας

Στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες της προσχολικής ηλικίας, οι πρώτες μέρες του σχολείου θα αρχίσουν με τις ιστορίες μιας τσάντας… Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης.

Ημερομηνία: Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 11:00

Παιδιά Ηλικίας 3 – 5 ετών, με απαραίτητη τη συνοδεία ενηλίκου

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Κράτηση θέσης: [email protected]

Το πορτραίτο – η αποτύπωση του προσώπου – Η ιστορία της Ελληνικής ζωγραφικής μέσα από τα πρόσωπα αυτών που την έζησαν

Ο κύκλος θεματικών ξεναγήσεων θα συνεχιστεί και αυτό τον Σεπτέμβριο με κεντρικό άξονα: «Το πορτραίτο – η αποτύπωση του προσώπου – Η ιστορία της Ελληνικής ζωγραφικής μέσα από τα πρόσωπα αυτών που την έζησαν».

Τα παιδιά θα δουν τις διαφορετικές ανάγκες καλλιτεχνών και προσώπων της ιστορίας να κρατήσουν ζωντανή τη μορφή τους μέσα στους αιώνες. Αφετηρία θα είναι οι ασκητικές και τρεμάμενες μορφές των Αγίων σε έργα του τέλους του 16ου αιώνα. Με αυτή την ξενάγηση θα φτάσουν όσο πιο κοντά στο σήμερα μέσα από πρόσωπα και πορτραίτα ανθρώπων δουλεμένα με καινούρια υλικά και τεχνικές, προσπαθώντας να φέρουν κάτι καινούριο στη μακρά παράδοση της ζωγραφικής του πορτραίτου και της προσωπογραφίας.

Χώρος: Μόνιμες Συλλογές ΕΠΜΑΣ, Ημερομηνία: Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου,

Ώρα: 12:00

Υπεύθυνη θεματικών ξεναγήσεων: Μαρίνα Τομαζάνη επιμελήτρια ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις θέσεων: [email protected]

Δημοκρατία

Από τα πανάρχαια χρόνια ο άνθρωπος προσπαθεί να βάλει στην ομαδική ζωή τις δύο αρετές που χαρακτηρίζουν τη Δημοκρατία: την τάξη και τη δικαιοσύνη. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η έννοια της Δημοκρατίας δύσκολα προσδιορίζεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν ή μπορούν να υπάρξουν, πολλές και ποικίλες μορφές της. Στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η Τέχνη, σε σχέση με την πολιτική ιστορία της Νότιας Ευρώπης, θα σταθεί η αφορμή για να ερευνήσουμε το πολυδιάστατο πνεύμα της Δημοκρατίας.

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο – Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων – «Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός», Ημερομηνία: Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 11:30

Παιδιά Ηλικίας 8-12 ετών, με απαραίτητη τη συνοδεία ενηλίκου

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις θέσεων: [email protected]

Γιάννης Γαΐτης Το πουλί, 1971 Κατασκευή από ζωγραφισμένο ξύλο, 131 x 100 εκ. Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου © Irene Panagopoulos Θάνος Καρτσόγλου

Η Δημοκρατία των Πουλιών

Τον Σεπτέμβριο, η Εθνική Πινακοθήκη ανοίγει τις πόρτες της στους μαθητές και τις μαθήτριες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τις ιδέες της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Με αφορμή το βιβλίο της Ειρήνης Καμαράτου-Γιαλλούση, σε εικονογράφηση του Αλέκου Φασιανού, Τα Βραχιόλια των Πουλιών, οι μαθητές και οι μαθήτριες περιηγούνται στη νέα περιοδική έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης, Δημοκρατία, σε επιμέλεια της Διευθύντριας της ΕΠΜΑΣ, Συραγώς Τσιάρα, και αποκρυπτογραφούν τα μοτίβα και τους συμβολισμούς των έργων.

Ημερομηνία: Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 12.00

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: [email protected]

Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας 4-8 ετών, με απαραίτητη τη συνοδεία ενηλίκου.

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) 2024

«Τέχνη – Ταύτιση – Τεχνική – Υλοποίηση. Τα έργα γλυπτικής τέχνης από τη σχεδίαση, στην κατασκευή και τη διαχρονικότητα στο χώρο», Ομιλία

Η ομιλία αφορά στις συνδέσεις μεταξύ τέχνης, χειροτεχνίας και κοινού, μέσω του επαγγέλματος του εξειδικευμένου τεχνίτη έργων τέχνης. Είναι μια δεξιότητα που συνδυάζει θεωρητικές προσεγγίσεις, καλλιτεχνικές αξίες και πρακτικά παραδοτέα. Οι καλλιτεχνικοί τεχνίτες υλοποιούν την έμπνευση, τις απαιτήσεις, τις επιθυμίες και το όραμα των καλλιτεχνών, μεταφέροντας το άυλο σε πραγματική δημιουργία. Έτσι, προκύπτουν δίκτυα μεταξύ καλλιτεχνών, τεχνικών και πολιτιστικών οργανισμών, ενώ με την έκθεση των έργων τέχνης στο δημόσιο χώρο προκαλούνται διασυνδέσεις μεταξύ έργων και κοινού. Αυτό το πέρασμα από την έμπνευση του καλλιτέχνη στο απτό έργο, θα παρουσιαστεί από ένα τεχνίτη 2ης γενιάς, που θα μιλήσει για την ιστορία του οικογενειακού εργαστηρίου που διατηρεί, θα αποκαλύψει ιστορίες από τη συνεργασία με διάφορους καλλιτέχνες και θα μοιραστεί το όραμά του για την καταγραφή, τεκμηρίωση και διάσωση ντοκουμέντων που αφορούν την εργασία του.

Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 18:00

Χώρος: Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ), Αμφιθέατρο “Ίδρυμα Ωνάση”, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 50

Ομιλητής: Στέλιος. Λ. Γκίκας

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2024 με θέμα: Ανιχνεύοντας Διαδρομές, Δίκτυα και Δεσμούς στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Φορέας Διοργάνωσης ομιλίας: ΕΠΜΑΣ.

Μάριος Βατζιάς Πολυτεχνείο,1975 Βινυλικό σε μουσαμά, 194,6 x 194,8 εκ. @ Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου Σταύρος Ψηρούκης

Το Μουσείο των Συναισθημάτων, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Έχετε νιώσει ποτέ τη Μοναξιά μέσα στο πλήθος που βιώνουν οι φιγούρες στη Σύνθεση του Γιάννη Γαΐτη; Σας έχει συμβεί να αισθανθείτε το αίσθημα Προσμονής που βιώνει η ηρωίδα της Αναμονής του Νικηφόρου Λύτρα; Πώς πιστεύετε ότι νιώθουν οι Λουόμενες του Κωνσταντίνου Παρθένη; Εμπνευσμένο από το παιδικό βιβλίο, The Grand Hotel of Feelings, της Lidia Brankovic και βασισμένο στις πρακτικές της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στο μουσείο, το πρόγραμμα της Εθνική Πινακοθήκης, “Το Μουσείο των Συναισθημάτων”, φιλοδοξεί να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε επαφή με τον κόσμο των συναισθημάτων, καλλιεργώντας τη σχέση με τους άλλους, μέσα από την κατανόηση της σχέσης με τον εαυτό.

Επικοινωνώντας με ένα από τα πιο δυνατά συναισθήματα στον χώρο του μουσείου, εκείνο της νοσταλγίας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το θαυμαστό κόσμο της συντήρησης του έργου τέχνης. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο: Ανιχνεύοντας Διαδρομές, Δίκτυα και Δεσμούς στην Πολιτιστική Κληρονομιά, με γενικό σύνθημα «Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά», οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να έρθουν σε προσωπική επαφή με επιλεγμένα έργα του μουσείου, καλλιεργώντας δίκτυα επικοινωνίας και ουσιαστικές συνδέσεις.

Ημερομηνία: Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 12.00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο – Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων – «Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός»

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Αγνή Τερλιξή, Διεύθυνση Συντήρησης Έργων Τέχνης ΕΠΜΑΣ & Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών

Απαραίτητη η συνοδεία παιδιών

Κρατήσεις: [email protected]

Παράρτημα ΕΠΜΑΣ – Κέρκυρα

Agalis Manessi, A journey painted in clay

Παρουσίαση βιβλίου στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα.

Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα, η κεραμίστρια Agalis Manessi παρουσιάζει το βιβλίο της, A journey painted on clay. Θα μιλήσουν για αυτό η Jenni Lomax, επιμελήτρια και πρώην Διευθύντρια του Camden Arts Center, καθώς και η ίδια η καλλιτέχνις. Την παρουσίαση προλογίζει και συντονίζει η επιμελήτρια του Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Παπασωτηρίου.

Η Αγαλίς Μάνεση εργάζεται στο Λονδίνο και την Κέρκυρα. Το έργο της εκκινεί από την παράδοση της Μαγιόλικα, τεχνική την οποία χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει αντικείμενα εμπνευσμένα από κλασικά έργα, αλλά και από την άμεση παρατήρηση της καθημερινής ζωής.

Το βιβλίο της αποτελεί τη σύνοψη πενήντα χρόνων δημιουργικής εργασίας της καλλιτέχνιδας η οποία αντλεί την έμπνευσή της από το μεγάλο ταξίδι της κεραμικής και της ζωγραφικής στο χρόνο και τον τόπο. Επισκέπτεται μουσεία και χώρους πολιτισμού, μελετάει τους μεγάλους δασκάλους της τέχνης και τα έργα τους, ταξιδεύει, εμπνέεται από το χτες και το σήμερα, το επίσημο και το καθημερινό.

Ημερομηνία: Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024 , Ώρα: 20.00

Χώρος: Παράρτημα Εθνικής Πινακοθήκης – Καστελλίνο Κάτω Κορακιάνα, Κέρκυρα

Παράρτημα ΕΠΜΑΣ – Κουμαντάρειος Εθνική Πινακοθήκη

High noon with the curator at the Coumantaros Art Gallery:

Laconian artists up close

Ξεναγήσεις στην έκθεση Λακώνων καλλιτεχνών.

Η Κουμαντάρειος Πινακοθήκη υποδέχτηκε ως τώρα τους ομογενείς και ξένους επισκέπτες του καλοκαιριού με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Λάκωνες καλλιτέχνες από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης». Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς καλωσορίζει το Σεπτέμβριο και τους επισκέπτες του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ με δωρεάν ξεναγήσεις. Με οδηγό την επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μόνικα Διαμαντή, θα γνωρίσουν από κοντά τη ζωή και το έργο των Λακώνων καλλιτεχνών, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Κουμαντάρειο Πινακοθήκη.

Οι έντεκα συνολικά καλλιτέχνες, εννέα άνδρες και δύο γυναίκες, γεννήθηκαν ή κατάγονται από τη Λακωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τους μισούς είναι και οι ίδιοι ομογενείς ή έχουν ζήσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στο εξωτερικό, κυρίως στις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Με αλφαβητική σειρά, οι καλλιτέχνες που παρουσιάζονται είναι:

Αντωνάκος Στήβεν, Χρύσα (Βαρδέα), Δεκουλάκος Ηλίας, Διπλαράκου Θάλεια, Λεκάκης Μιχάλης, Νικολινάκος Μιχάλης, Ρόρρης Γιώργος, Ρούμπος Λέον, Στάμος Θεόδωρος, Φαληρέας Βάσος, Χίος Θεόδωρος.

Επιμέλεια έκθεσης: Μόνικα Διαμαντή

Διάρκεια: 8 Ιουλίου – 22 Σεπτεμβρίου 2024

Δωρεάν ξεναγήσεις για τους επισκέπτες του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ:

Σάββατο, 28/9/2024: 11.30 Ξενάγηση – ελληνικά | 12.15 Ξενάγηση – αγγλικά

Κυριακή, 29/9/2024: 11.30 Ξενάγηση – ελληνικά | 12.15 Ξενάγηση – αγγλικά.

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) Άντζελα Ντέηβις, 1972 Ξυλογραφία σε χαρτί, 95 x 53 εκ. Δωρεά Α. Τάσσου και Λουκίας Μαγγιώρου Σταύρος Ψηρούκης

Παράρτημα Αίγινας -Μουσείο Χρήστου Καπράλου

To Moυσείο Χρήστου Καπράλου στην Αίγινα λειτουργεί από το 2006 ως παράρτημα της ΕΠΜΑΣ. Οι αίθουσες του εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου στα Πλακάκια της Αίγινας άρχισαν να λειτουργούν ως μουσείο το 1995, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γλύπτη. Στις αίθουσες και στον υπαίθριο χώρο του φιλοξενούνται γλυπτά του Καπράλου σε ξύλο, πωρόλιθο και μάρμαρο και ζωγραφικά του έργα, όλα φιλοτεχνημένα στην Αίγινα. Εκτίθενται επίσης δείγματα της μικρογλυπτικής του σε πηλό και μπρούντζο.

Στα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνονται το γύψινο εκμαγείο της σαράντα μέτρων μήκους πώρινης ζωφόρου Το Μνημείο της Μάχης της Πίνδου (1952-1956), καθώς και το σύνταγμα από κορμούς ευκαλύπτων Παρωδία από το Αέτωμα της Ολυμπίας (1971-1972)

Ο δήμος της Αίγινας εντάσσει και φέτος το Μουσείο Καπράλου με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα – εργαστήρι για παιδιά και την ξενάγηση για ενηλίκους στο 15ο Aegina Fistiki Fest.

Ξενάγηση στο σπίτι-εργαστήριο του γλύπτη Χρήστου Καπράλου από την Αρετή Πηγιαδίτη, ιστορικό της τέχνης-υπεύθυνη παραρτήματος Αίγινας της ΕΠΜΑΣ-Μουσείου Χρήστου Καπράλου.

Ημερομηνία: Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 10:30-11:30

«Χρήστος Καπράλος-Λαξεύοντας τον λίθο και το ξύλο»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 9-12 ετών

Ημερομηνία: Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 10:30-12:00.

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Αρετή Πηγιαδίτη, ιστορικός της τέχνης-υπεύθυνη παραρτήματος Αίγινας της ΕΠΜΑΣ-Μουσείου Χρήστου Καπράλου.

Δηλώσεις συμμετοχής: [email protected].