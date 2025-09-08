Τα νέα έργα της Λήδας Κοντογιαννοπούλου στην έκθεση “Νύχτες”

Τα νέα έργα της Λήδας Κοντογιαννοπούλου παρουσιάζονται συνολικά σε τέσσερις ζωγραφικές ενότητες: φιγούρες, αστικά τοπία, συνθέσεις και εσωτερικά.

Η Γκαλερί Σκουφά με μεγάλη χαρά παρουσιάζει την δέκατη ατομική έκθεση της Λήδας Κοντογιαννοπούλου, με τίτλο “Νύχτες“, η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19.30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2025.

Η έκθεση έρχεται ως φυσική συνέχεια, επέκταση αλλά και υπέρβαση της προηγούμενης δουλειάς της (Το Σπίτι της Μνήμης, 2021, Μουσείο Μπενάκη). Τα νέα έργα της Κοντογιαννοπούλου παρουσιάζονται συνολικά σε τέσσερις ζωγραφικές ενότητες: φιγούρες, αστικά τοπία, συνθέσεις και εσωτερικά. Μέσα από τη νέα αυτή δουλειά, αναδεικνύεται ακόμα μια φορά το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς, η εσωτερικότητα και η οικειότητα που γεννά η νύχτα.

Η Κοντογιαννοπούλου είναι ολιγογράφος ζωγράφος γιατί εξερευνά εξονυχιστικά τις συνθέσεις των έργων της και ταυτόχρονα σέβεται στο έπακρο τις χρωματικές αρμονίες τους ενώ παράλληλα προσθέτει πάντα στις μορφές την ποιητική τους διάσταση, με τους χώρους των πινάκων της να μετατρέπονται σε σκηνές που αφηγούνται ανείπωτες και απόκρυφες ιστορίες. Όπως επισημαίνει σχετικά και στο κείμενο του Καταλόγου η Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη: «Άραγε αυτό δεν αναζητούμε και στους πίνακες που ζωγράφισε στο σπίτι της οδού Άγρας, την οικία Σεφέρη, στην προηγούμενη έκθεσή της; Τα “φιλολογικά” στοιχεία που αποκαλύπτουν κάτι από τη ζωή των ανθρώπων που έζησαν εκεί και, συνεπώς, τον τρόπο που έβλεπαν τον κόσμο; Κρυμμένα μυστικά, έναν πίνακα, ένα βιβλίο, ένα χαλί, ένα λαμπατέρ. .».

Ο θεατής οδηγείται σε μια εσωτερική περιπλάνηση: από την παρατήρηση του ανθρώπινου βλέμματος, μέχρι τη μυστική ζωή των αντικειμένων που ζωντανεύουν υπό το νυχτερινό φως.

Ο ποιητής Γιάννης Αντιόχου γράφει για αυτή την ενότητα των νέων έργων της Λήδας Κοντογιαννοπούλου: «Μέσα από τη ζωγραφική, καλούμαστε να δούμε και να “διαβάσουμε” τη νύχτα όχι ως τέλος, αλλά ως αρχή. Μια αρχή εσωτερικής περιπλάνησης, όπου το φως δεν αποκαλύπτει απλώς, αλλά ψιθυρίζει. Και όπου η σκιά δεν κρύβει, αλλά προστατεύει. Η ζωγραφική της, άλλοτε με σκηνές ανθρώπων σε κουζίνες και σε σαλόνια, άλλοτε οι νυχτερινοί δρόμοι της πόλης με άγρυπνα σπίτια, άλλοτε με άψυχα κτερίσματα μιας καθημερινότητας που μεταμορφώνεται, χειρίζεται το φως και τις σκιάσεις του ως ένα ανεπαίσθητο εσωτερικό παιχνίδι που ανασύρει τις λεπτομέρειες, χαρίζει μυστικότητα στα αντικείμενα και τα φορτίζει με τον χρόνο που κουβαλούν».

«Νύχτες»