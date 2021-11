Το opbo στούντιο φιλοξενεί την πρώτη solo έκθεση του dusb

Φίλωνος 86, Πειραιάς, 185 36. 19-21 Νοεμβρίου 2021.

Στη σύνθεση των έργων βασική τεχνική είναι η ζωγραφική με ακρυλικά χρώματα, sprays, και διαφορετικά μελάνια. Στα χαρακτηρισμένα ως "mixed media" έργα του, ο καλλιτέχνης προσθέτει υλικά όπως ειδικά χρώματα και ταινίες φωτισμού. Κάθε πίνακας είναι μια προσπάθεια για αναζήτηση του σημείου ελέγχου στον παραλογισμό. Στους πίνακες υπάρχουν κοινά σημεία αναφοράς, χωρίς όμως να είναι κοινή η συνθήκη δημιουργίας. Κάθε έργο είναι αποτέλεσμα ενός συγκερασμού των συναισθημάτων του dusb από συμβάντα του παρόντος, με αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία. Τελικά ο έλεγχος επιτυγχάνεται στην αρμονία, και εκεί ολοκληρώνεται ο πίνακας.

Ο dusb είναι νέος Έλληνας καλλιτέχνης που δραστηριοποιείται στο χώρο της ζωγραφικής, της ψηφιακής τέχνης, της street art, και των illustrations. Στο portfolio του εντάσσονται και συλλογές ρούχων σε συνεργασία με street fashion εταιρίες. Τα έργα του έχουν εκτεθεί σε 5 εκθέσεις σε Ελλάδα και Αγγλία. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997, σπούδασε στην Αγγλία (MA in Creative Enterprise, University of Reading, BA in Fine Arts, UCA).

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης με DJ set από τον DINO ACE. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου η OPBO θα είναι ανοιχτή 12:00 - 19:00. Στο opbo στούντιο θα είναι παρόντες ο καλλιτέχνης και η ομάδα του καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Contact Person: Θέμις Σακελλαρίου, [email protected] / +30 6946465224

Για την είσοδο στην OPBO είναι απαραίτητη η ανάδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού test.