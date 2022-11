Δημήτρης Παπαϊωάννου: Όλες οι λεπτομέρειες για το "ΙΝΚ", μία παράσταση πλημμυρισμένη στο νερό

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου θεωρείται «ένας από τους τέσσερις σπουδαιότερους χορογράφους της εποχής μας» (Le Figaro), «δεξιοτέχνης μάγος του θεάτρου και εικονοπλάστης» (The Times), «ο πιο πρωτότυπος χορογράφος του καιρού μας» (la Repubblica), «ένας δεξιοτέχνης των αντιφάσεων», οι δημιουργίες του οποίου «διασταυρώνουν την ομορφιά με την αποστροφή και το θαύμα με την κωμωδία» (The Guardian), αποτελώντας «πράξεις μιας καλλιτεχνικής μαγείας που γεννιέται μπροστά στα μάτια μας» (New York Times).