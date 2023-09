Εθνικό Θέατρο: Αυτές είναι οι παραστάσεις που θα δούμε τη νέα σεζόν

Η πολυσυλλεκτικότητα είναι η λέξη που χαρακτηρίζει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του Εθνικού Θεάτρου για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024, καθώς το πρόγραμμά του περιλαμβάνει όλες τις θεατρικές τάσεις: εντάσσει στο ρεπερτόριό του μεγάλα κλασικά έργα σε σύγχρονες αναγνώσεις, συστήνει άπαιχτα θεατρικά έργα, δοκιμάζει πειραματικές συγγραφικές φόρμες, συμπεριλαμβάνει σκηνοθέτες όλων των γενιών και όλων των αισθητικών αντιλήψεων.

Παράλληλα, το Εθνικό προβαίνει σε πολλά ανοίγματα «εκτός των τειχών» του, καθώς επεκτείνει τις δράσεις του και σε δύο άλλα θέατρα των Αθηνών, όπου θα επαναληφθούν πολύ επιτυχημένες παραστάσεις της περασμένης θεατρικής περιόδου (Ο άνθρωπος από το Παντολσκ και τα Φώτα της Πόλης), ενώ αποκτά και μια αυτόνομη στέγη για τα θεατρικά εργαστήρια, σε απόσταση αναπνοής από το κτήριο του Τσίλλερ. Τα εν λόγω ανοίγματα του οργανισμού δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό, αλλά επεκτείνονται και στο εξωτερικό: τον χειμώνα που μας έρχεται το Εθνικό θα ταξιδέψει με το “Goodbye, Lindita” του Μάριο Μπανούσι σε Βελιγράδι, Δρέσδη, Άμστερνταμ και στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας.

Στο σημείωμά του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Γιάννης Μόσχος, σημειώνει για την εξαγωγή αυτή των ελληνικών παραστάσεων πως “αυτές οφείλονται στο πρώτο Showcase στην ιστορία του Εθνικού που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον περασμένο Απρίλιο. Ένας θεσμός που θα έχει ασφαλώς και συνέχεια: σχεδιάζουμε ήδη το δεύτερο Showcase για την άνοιξη του 2024, όπου και πάλι θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις φετινές παραγωγές μας επιμελητές/-τριες και διευθυντές/-τριες οργανισμών του εξωτερικού, αλλά και ξένοι δημοσιογράφοι.

Παράλληλα, την άνοιξη του 2024 θα λάβουν χώρα και τα πρώτα Residencies Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό και θα κληθούν και ξένοι ομότεχνοί τους, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα. Και τα δύο προγράμματα θα υλοποιηθούν χάρη στην οικονομική αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το άνοιγμα του Εθνικού στο εξωτερικό, που είναι μία από τις βασικές στοχεύσεις μου για το μέλλον του οργανισμού, έχει αρχίσει να υλοποιείται, και υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα σχέδια και συζητήσεις με ξένους οργανισμούς που θέλω να πιστεύω ότι θα αποδώσουν καρπούς μέσα στον επόμενο χρόνο”.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί στις “μαύρες” στιγμές του φετινού καλοκαιριού λέγοντας: “Το καλοκαίρι που πέρασε σημαδεύτηκε από πολλά δυσάρεστα γεγονότα: φυσικές καταστροφές, αθώα θύματα, σοκαριστικά περιστατικά βίας και ρατσισμού, υπέρμετρη αύξηση της ρητορικής μίσους στα social media, επανεμφάνιση με ορμή της ακροδεξιάς. Μια κοινωνία που βρίσκεται σε αναβρασμό, μια κοινωνία που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα της χώρας και που ακόμα την τρομάζει η διαφορετικότητα. Μέσα σε αυτό το τοπίο το Εθνικό Θέατρο δεν μπορεί παρά να σταθεί δίπλα σε κάθε κοινωνική ομάδα που είναι περιθωριοποιημένη, κάθε φυλής, φύλου, θρησκείας, σωματικής διαφορετικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού. Να ανοίξει τις πόρτες του και να καλοδεχτεί άπαντες. Ένα θέατρο ανοιχτό σε όλες, όλους, όλα”.

XΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Κεντρική Σκηνή του Κτιρίου Τσίλερ

Στην Κεντρική Σκηνή του Κτιρίου Τσίλερ από τις 26 Οκτωβρίου ο Βασίλης Παπαβασιλείου θα σκηνοθετήσει τον “Ιμπρεσάριο από τη Σμύρνη” του Κάρλο Γκολντόνι, ένα έργο γραμμένο το 1757 που καταδεικνύει με γκολντονική ευφυΐα ότι ποτέ δεν θα μας λείψει το υλικό για μια σπαρταριστή κωμωδία θεατρικών ηθών.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Αντώνης Αντωνιάδης, Πάνος Αποστολόπουλος, Αλίκη Ζαχαροπούλου, Βάσια Ζαχαροπούλου, Σμαράγδα Κάκκινου, Αλέξης Κωτσόπουλος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Λαέρτης Μαλκότσης, Ιωάννα Μαυρέα, Σπύρος Μπιμπίλας, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Αγορίτσα Οικονόμου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Θέμης Πάνου, Κατερίνα Πλεξίδα, Περικλής Σιούντας, Εύα Φρακτοπούλου, Ταξιάρχης Χάνος, Στράτος Χρήστου.





Στις 9 Δεκεμβρίου τη σκυτάλη στην Κεντρική Σκηνή παίρνει ο “Βασιλιάς Ληρ” σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Μία τραγωδία και ταυτόχρονα μια αριστουργηματική απεικόνιση του πατριάρχη που καταρρέει σωματικά, κοινωνικά και πνευματικά, του επιπόλαιου βασιλιά που έχασε το στέμμα του, του άντρα-παιδιού που ψάχνει απεγνωσμένα να επανενωθεί με τη μητέρα. Πολύ περισσότερο όμως είναι και ένα διαχρονικό έργο για την παρακμή και την πτώση του κόσμου, που συμβαίνει κάτω από τη σφραγίδα της παραφροσύνης.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Μιχάλης Αφολαγιάν, Γιώργος Γιαννακάκος, Παντελής Δεντάκης, Ανθή Ευστρατιάδου, Μίνως Θεοχάρης, Λεωνίδας Κακούρης, Αλεξία Καλτσίκη, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Λουλές, Γιάννης Νταλιάνης, Αργύρης Ξάφης, Γιώργος Παπαγεωργίου, Κρις Ραντάνοφ, Κωνσταντίνος Σιώζος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αμαλία Τσεκούρα, Χάρης Τσιτσάκης, Νίνα Φραντζεσκάκη.

Μουσικοί επί σκηνής: Νίκος Λιάσκος, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης, Gary Salomon /Κάμερα: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Sibylle Mender Kindler.

Στις 20 Μαρτίου 2024 η ιδιοσυγκρασιακή Γεωργία Μαυραγάνη μαζί με την ομάδα των συνεργατών/-τριών της και έναν δυναμικό θίασο ηθοποιών επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο και σκηνοθετεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του Σουηδού δραματουργού Άουγκουστ Στρίντμπεργκ, το Ονειρόδραμα, σαν μια χορική αφήγηση, ένα χειροποίητο θέατρο μεγάλης κλίμακας που θέτει όπως ένα μικρό παιδί τα μεγάλα ερωτήματα: Γιατί υποφέρουν οι άνθρωποι; Γιατί είναι έτσι φτιαγμένος ο κόσμος; Πώς να ζει κανείς;θα σκηνοθετήσει το.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Αλίκη Αλεξανδράκη, Ασημίνα Αναστασοπούλου, Κορίνα-Άννα Γκουγκουλή, Θανάσης Δόβρης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Βασίλης Καραμπούλας, Ράνια Κελαϊδίτη, Μελίνα Κοτσέλου, Ερμής Μαλκότσης, Νίκος Μάνεσης, Παναγιώτης Παναγοπούλος, Μαρίνα Παπούλια, Ελίνα Ρίζου, Μαριάμ Ρουχάτζε, Κωνσταντίνος Σιώζος, Γιώργος Σκαρλάτος, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Μαρία Τσιμά.

Σκηνή Νίκος Κούρκουλος- Κτήριο Τσίλερ

Στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος- Κτήριο Τσίλερ θα παρουσιαστεί από τις 20 Σεπτεμβρίου η παράσταση που ενθουσίασε το κοινό και τους κριτικούς και επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο λίγο πριν ξεκινήσει η παγκόσμια περιοδεία της, που μέχρι στιγμής περιλαμβάνει τους εξής σταθμούς: Βελιγράδι, Δρέσδη, Άμστερνταμ, Αδελαΐδα (Αυστραλία), το “Goodbye, Lindita” του Μάριο Μπανούσι.

Από την παράσταση Goodbye, Lindita του Μάριο Μπανούσι ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΣΙΜΑΣ

Στην ίδια σκηνή από τις 20 Δεκεμβρίου θα παρουσιαστεί το βραβευμένο έργο του Λιβανο-Καναδού συγγραφέα, σκηνοθέτη και ηθοποιού Ουαζντί Μουαουάντ “Όλοι εμείς πουλιά”, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου και εξερευνά την έννοια της ταυτότητας ως στοιχείο αυτοπροσδιορισμού αλλά και ως κίνδυνο εγκλωβισμού μέσα σε δύσκαμπτα πλαίσια που μας έχουν επιβληθεί από την καταγωγή, τη θρησκεία, τις παραδόσεις, την οικογένεια και τον εαυτό μας.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Μπάμπης Αλεφάντης, Γιώργος Ζιόβας, Άννα Μάσχα, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Δημήτρης Παπανικολάου, Μελίνα Πολυζώνη, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Στεφανία Σαμαρά, Πηνελόπη Τσιλίκα.





Από 13 Μαρτίου 2024 ο Γρηγόρης Λιακόπουλος θα αναρωτιέται ποιοι είναι οι Millennials*; Είναι μια εγωκεντρική ή μια χαμένη γενιά, που είδε τα όνειρά της να καταστρέφονται πριν την ενηλικίωσή της; Διακατέχονται από απογοήτευση ή από την ελπίδα ότι θα βελτιώσουν τον κόσμο; Τα βρήκαν όλα πιο εύκολα ή πιο δύσκολα από τις προηγούμενες γενιές; Είναι αιώνιοι έφηβοι ή συνειδητοποιημένοι υπερασπιστές των δικαιωμάτων τους;

Και όλα αυτά στο “GENERATION LOST”, ένα κείμενο που προέκυψε από έρευνα και συνεντεύξεις με νέους από έξι διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης και που θα αποπειραθεί να φωτίσει τις σκέψεις και τις αγωνίες της πιο περίπλοκης και πιο μπερδεμένης ίσως απ’ όλες τις γενιές. Η δραματουργία συνδυάζει στοιχεία μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης και επιφυλάσσει έναν ρόλο-έκπληξη για την απόλυτη Millennial, Britney Spears. Μια παράσταση για τη Δάφνη, την Ερμελίνα, τον Νίκο, τη Μαρία, τον Γιώργο, τον Πέτρο και για όσους-ες-α ανήκουν σε αυτή τη γενιά, αλλά και για όσους-ες-α ταυτίζονται με τα όνειρα και τις απογοητεύσεις της.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Δάφνη Δρακοπούλου, Γιώργος Κισσανδράκης, Γωγώ Παπαϊωάννου, Μιχάλης Πητίδης, Βασίλης Σαφός.

Σκηνή “Μαρίκα Κοτοπούλη” - Θέατρο REX

Από 8 Νοεμβρίου 2023 ο Άγγελος Τριανταφύλλου θα σκηνοθετήσει στη Σκηνή “Μαρίκα Κοτοπούλη” - Θέατρο REX το μιούζικαλ “Ευαγγελισμός”, ένα ονειρόδραμα για την αγάπη, ένας μεταφυσικός ύμνος στη ζωή που λόγω της αναπόφευκτης περατότητάς της, είναι τόσο γοητευτική και πολύτιμη.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Λητώ Αμπατζή, Χάρης Ανδριανός*, Μαρία Γεωργιάδου, Γιώργος Γκιόκας, Γιώργος Γλάστρας, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Ερατώ Καραθανάση, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ελένη Κοκκίδου, Μάριος Κρητικόπουλος, Χρήστος Λούλης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Λυγερή Μητροπούλου, Δώρα Μπάκα*, Βασίλης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Παπουτσάκη, Έλλη Πασπαλά, Φοίβος Ριμένας, Γιάννης Σαμψαλάκης. Guests: Νατάσσα Μποφίλιου*, Μάρθα Φριντζήλα* Μουσικοί επί σκηνής: Ανδρέας Γυφτάκης, Σοφία Ευκλείδου, Bασίλης Mαντζούκης, Γιώργος Πούλιος, Αλέξης Στενάκης, Δημήτρης Τίγκας.

Στις 9 Φεβρουαρίου 2024 τη σκυτάλη θα πάρει ο Θωμάς Μοσχόπουλος με την “Προξενήτρα” του Θόρντον Ουάιλντερ, μια απολαυστική κωμωδία για την επιτακτική ανάγκη των ανθρώπων για συντροφικότητα και συμφιλίωση με τη δύσκολη πραγματικότητα.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Μελίνα Βαμπούλα, Θανάσης Δήμου, Σίμος Κακάλας, Άλκης Μπακογιάννης, Ιωάννης Μυστακίδης, Ράνια Οικονομίδου, Πάνος Παπαδόπουλος, Θανάσης Ραφτόπουλος, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιάννης Σαμψαλάκης, Φώτης Στρατηγός, Βιβή Φωτοπούλου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη.

Τι θα δούμε στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών

Η Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου συνεχίζει δυναμικά τη λειτουργία της, ανανεωμένη, έχοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της, και για τα επόμενα δύο χρόνια, γυναίκες επικεφαλής. Τη νέα αυτή σεζόν την καλλιτεχνική διεύθνση αναλαμβάνει η Κατερίνα Γιαννοπούλου.

Στο σημείωμά της η Κ. Γιαννοπούλου αναφέρει χαρακτηριστικά: “Στόχος της Πειραματικής Σκηνής είναι να αποτελεί τόπο συναντήσεων, συζητήσεων και ανατρεπτικών ιδεών. Δίνοντας χώρο σε δημιουργούς που προσεγγίζουν τις παραστατικές τέχνες με έναν φρέσκο και μοναδικό τρόπο, φιλοδοξούμε να δώσουμε μια νέα πνοή στο θέατρο και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ίδια τη θεατρική πράξη.

Φέτος επιλέχθηκαν καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες που με την πολύ ιδιαίτερη αντίληψή τους για το θέατρο φέρνουν στη σκηνή νέες δραματουργίες και αναπάντεχα υλικά και θεματικές. Επιδιώκουμε να αγκαλιάσουμε τη διαφορετικότητα και να δώσουμε ορατότητα και βήμα σε ανθρώπους και ιστορίες που συχνά απουσιάζουν από τον δημόσιο διάλογο”.

Το πρόγραμμα

ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ» - ΘΕΑΤΡΟ REX - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

Από τις 7 Νοεμβρίου 2023, η σκηνοθέτρια Μαριλένα Κατρανίδου υπογράφει στη σκηνή “Κατίνα Παξινού”- Θέατρο Rex-Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών μια ποιητική σκηνική σύνθεση το “Yes, we can’t” που εκκινεί από τις ιδέες του φιλοσόφου Byung-Chul Han για την «κοινωνία της κόπωσης» και καταθέτει ένα ρέκβιεμ για τον σύγχρονο κόσμο που κρύβει την κούρασή του κάτω από τη σκόνη της υπερδραστηριότητας και της παραγωγικότητας.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Στυλιάνα Ιωάννου, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Αλέξης Τσιάμογλου, Jason Ally. Μουσικός επί σκηνής: Δήμος Βρύζας.

Tην 1η Δεκεμβρίου η χορογράφος Σοφία Μαυραγάνη σε συνεργασία με την ομάδα των περφόμερ και υπό τους ήχους της μουσικής του Larry Gus στήνει έναν αιρετικό χορό για τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Τίτλος του; Χορός: We are here prepared for tragedy.

Mια παράσταση στα όρια της διάλεξης, του χορού, της συναυλίας και του θεάτρου για τις τραγωδίες που αξίζει να ζούμε και εκείνες που δεν αξίζει να ζούμε. Εκκινώντας από τους χορούς των αρχαίων τραγωδιών η παράσταση θέτει σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τη συλλογική δράση και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει κριτικές παρεμβάσεις, να διεκδικεί την κοινωνική αλλαγή και να απαιτεί το αδύνατο. Πρωταγωνιστής της παράστασης είναι ο ΧΟΡΟΣ.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Αντώνης Αντωνόπουλος, Μαρία Βούρου, Νέγρος του Μοριά (Kevin Zans Ansong), Μαρία Τσιμά, Αντιγόνη Φρυδά, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη, Larry Gus (Παναγιώτης Μελίδης).

Στις 7 Ιανουαρίου 2024 θα δούμε το “Μπατόν Σαλέ” σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ευδοξίας Ανδρουλιδάκη σε συνεργασία με τη Μαρία Φιλίνη.

Η Ευδοξία Ανδρουλιδάκη μαζί με τη Μαρία Φιλίνη μάς καλούν σε μια σειρά από «ζωντανές συνεντεύξεις σε ελαφριά ατμόσφαιρα», στις οποίες συνομιλούν με γυναίκες που θαυμάζουν και τους θέτουν μια σειρά από ερωτήσεις για την επαγγελματική τους πορεία, τις επιλογές τους, το πώς αυτές διασταυρώνονται με τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία αλλά και για τις καθημερινές τους συνήθειες σε μια προσπάθεια να (μας) τις γνωρίσουν καλύτερα και να συζητήσουν για όλα όσα μας απασχολούν.

Στις 25 Ιανουαρίου 2024 ο Τζέο Πακίτσας και η Σοφία Πριόβολου σκηνοθετούν το πιο αναπάντεχο live της σεζόν: το τελευταίο live της τραγουδίστριας Jessica Brown, μία εμφάνιση που θα συζητιέται για χρόνια μετά τον θάνατό της.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Στυλιάνα Ιωάννου, Τζέο Πακίτσας, Σοφία Πριόβολου, Χρυσάνθη Τσουκαλά, Jason Ally, Kristof, Chris Scott.

Ο Βασίλης Βηλαράς σκηνοθετεί τον “Καταποντισμό” από τις 21 Μαρτίου 2024. Τα πρόσωπα της παράστασης Καταποντισμός επισκέπτονται την gay Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και μεταφέρουν τις επιθυμίες, τις σκέψεις και τις αγωνίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων εκείνης της περιόδου, όπως τις αποτύπωσαν τα ίδια, σε πρώτο πρόσωπο, μέσα από τις επιστολές που έστελναν στο επαναστατικό περιοδικό Αμφί, το πρώτο μέσο που άρθρωσε δημόσιο λόγο στην Ελλάδα για την queer εμπειρία.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Βασίλης Βηλαράς, μετά τις παραστάσεις Λοιμός και Σεισμός, υπογράφει το τελευταίο μέρος μιας τριλογίας που γιορτάζει τη ζωή και την ταυτότητα έξω από την ετεροκανονικότητα και την πατριαρχική νόρμα, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που εμπεριέχει ακόμα και σήμερα αυτή η μη συμμόρφωση.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Βασίλης Βηλαράς, Ανδρέας Λαζαράκος, Kristof, Niko Rupllem, Dolly Vara.

Από τις 15 Μαΐου 2024 ο Γιώργος Παύλου σκηνοθετεί τη Γραμμή του Ορίζοντος του Χρήστου Βακαλόπουλου. «Μια ιστορία φυγής» χαρακτήριζε ο πρόωρα χαμένος συγγραφέας (αλλά και κριτικός, δοκιμιογράφος, σκηνοθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός) το εν πολλοίς βιωματικό και ίσως ωριμότερο έργο του.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Νίκος Γιαλελής, Σπύρος Μπόσγας, Άγγελος Προκόπιος Νεράντζης, Αθηνά Παπαδάκη, Ανδρομάχη Φουντουλίδου.

Τι θα δούμε στο Μικρό Εθνικό

Το Μικρό Εθνικό, για ακόμη μία χρονιά, απευθύνεται σε παιδιά και νέους κάθε ηλικίας, με τον ίδιο πάντα στόχο: να προτείνει θέατρο με υψηλή καλλιτεχνική αξία, που αντλεί τις θεματικές του από σύγχρονα και καίρια ζητήματα των καιρών μας και αναζητά να ψυχαγωγήσει, να συναρπάσει και να συγκινήσει τους νεαρούς θεατές μας.

Η υπεύθυνη Σοφία Βγενοπουλου αναφέρει χαρακτηριστικά: “Μια ομάδα αφοσιωμένων καλλιτεχνών και θεατροπαιδαγωγών, τροφοδοτούν με έμπνευση αυτό το δυναμικό σύστημα που ονομάζεται «θέατρο για νέους» και αναδεικνύουν τη θεατρική διαδικασία ως εμπειρία που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον εαυτό μας. Ο συνδυασμός καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στις σκηνές και τα εργαστήριά μας στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της κοινωνικής ευθύνης, καθώς τα παιδιά θέτουν ερωτήματα που αφορούν σε στάσεις ζωής ενώ ταυτόχρονα δρουν και αναστοχάζονται τις επιλογές και τις αποφάσεις τους.

Με άξονα όλα τα παραπάνω φέτος τόσο στην Εφηβική όσο και στην Παιδική Σκηνή μας, προχωρήσαμε σε μια διπλή ανάθεση στον Κρις Κούπερ, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και θεμελιωτή του θεάτρου στην εκπαίδευση στην Αγγλία, που έχει δουλέψει για δεκαετίες με παιδιά και για παιδιά, και έχει εμπνεύσει με τα έργα, τις μεθόδους και την προσέγγισή του χιλιάδες εκπαιδευτικούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες και συγγραφείς ανά τον κόσμο.

Τελικός στόχος όλων των πρωτοβουλιών του Μικρού Εθνικού είναι να αποτελέσει για τους νεαρούς θεατές έναν εναλλακτικό βιωματικό τρόπο να γνωρίσουν τον εαυτό τους ως πολιτικά, ιστορικά, κοινωνικά όντα και να τους βοηθήσει να αποκρυσταλλώσουν αξίες, να θωρακιστούν ψυχικά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τελικά τη φωνή τους. Το θέατρο για νέους μπορεί και οφείλει να είναι πεδίο μελέτης, έρευνας, και πειραματισμού από καταξιωμένους καλλιτέχνες, έχει αδιαμφισβήτητη καλλιτεχνική αξία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε πολιτισμένης κοινωνίας”.

Στη Σκηνή Ελένη Παπαδάκη έτσι στο Μικρό Εθνικό- Εφηβική Σκηνή θα δούμε απο τις 21 Οκτωβρίου 2023 το νέο έργο του συγγραφέα, σκηνοθέτη και ηθοποιού Κρις Κούπερ που έχει μακρά θητεία στο θέατρο και στην εκπαίδευση για εφηβικό κοινό παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Σοφίας Βγενοπούλου, ως επιστέγασμα της νέας συνεργασίας του Εθνικού Θεάτρου και της Unicef στο πρόγραμμα «Κάνουμε θέατρο για την ειρήνη». Νεαροί πρόσφυγες από χώρες εμπόλεμης ζώνης δούλεψαν με Έλληνες-ίδες συνομήλικούς-ες τους αλλά και με θεατρο-παιδαγωγούς και ηθοποιούς του Εθνικού Θεάτρου, μετασχηματίζοντας εμπειρίες και βιώματα, μετατρέποντας το προσωπικό σε συλλογικό, προσφέροντας παράλληλα βιωμένο υλικό για τη δημιουργία του έργου και της παράστασης. Μια παράσταση φτιαγμένη από το υλικό της ζωής και τα όνειρα των νέων ανθρώπων.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Μαλαματένια Γκότση, Ελένη Ζαραφίδου, Βασίλης Καλφάκης, Βασίλης Καραμπούλας, Μελίνα Κοτσέλου, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Μιχαήλ Μελίσσης, Νάνσυ Σιδέρη, Γιώργος Σκαρλάτος.

Στο Μικρό Εθνικό- Παιδική Σκηνή από τις 10 Νοεμβρίου 2023 θα δούμε τον Πινόκιο, μία διασκευή του έργου του Κάρλο Κολόντι από τον Κρις Κούπερ σε σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Βουρδαμής, Αντώνης Γκρίτσης, Χρήστος Δαλκυριάδης, Μιχάλης Κοιλάκος, Ιώ Λατουσάκη, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Βασίλης Ντάρμας, Τίτος Πινακάς, Δήμητρα Σταύρου, Ανδρομάχη Φουντουλίδου.

Εισιτήρια - πληροφορίες

ΚΤHΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Τετάρτη, Πέμπτη Διακεκριμένη Ζώνη 18€, Α΄ Ζώνη 16€ Β΄ Ζώνη 15€ Παρασκευή (ενιαία τιμή) 13€ Σάββατο, Κυριακή Διακεκριμένη Ζώνη 25€ Α΄ Ζώνη 20€ Β΄ Ζώνη 18€ Γ΄ Ζώνη 10€.

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Τετάρτη, Πέμπτη 16€, Παρασκευή 13€ /Σάββατο, Κυριακή 20€

ΘΕΑΤΡΟ REX

ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

Τετάρτη, Πέμπτη Διακεκριμένη Ζώνη 18€

Α΄ Ζώνη 16€ Β΄ Ζώνη 15€ / Παρασκευή (ενιαία τιμή) 13€ / Σάββατο, Κυριακή Διακεκριμένη Ζώνη 25€ /Α’ Ζώνη 20€ Β’ Ζώνη 18€

ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

Ενιαία τιμή 13€

ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»- ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών/ Ενιαία τιμή ενηλίκων 4€

ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»- ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ενήλικες 10€ Παιδικό 8€ Περιορισμένης ορατότητας 5€ /ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Φοιτητικό – Νεανικό έως 28 ετών (εκτός διακεκριμένης ζώνης) 10€ /Άνω των 65 ετών: Τετάρτη (εκτός διακεκριμένης ζώνης) 10€ & Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή (εκτός διακεκριμένης ζώνης) 13€ /Κάρτα ανέργων: Όλες τις ημέρες εκτός διακεκριμένης ζώνης 5€ / ΑΜΕΑ (καθημερινά & Σαββατοκύριακο) 5€ - Συνοδός 5€/ Πολύτεκνοι (καθημερινά & Σαββατοκύριακο εκτός διακεκριμένης ζώνης) 10€ / Θέσεις μειωμένης ορατότητας 10€/ Ατέλειες Δραματικών Σχολών, ΣΕΗ, Θεατρολογίας ισχύουν εκτός Σαββατοκύριακου/ Τις επίσημες αργίες ισχύουν οι τιμές Σαββατοκύριακου/ Δράσεις Πειραματικής 8€.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 20€ / Πέμπτη (ενιαία τιμή) 15€/ Φοιτητικό – Άνω των 65 ετών, Πολύτεκνοι 15€ / Κάρτα ανέργων: Όλες τις ημέρες εκτός διακεκριμένης ζώνης 5€ / ΑΜΕΑ, Συνοδός ΑΜΕΑ, Κάρτα ανέργων 10€ /Ατέλειες Δραματικών Σχολών, ΣΕΗ, Θεατρολογίας ισχύουν εκτός Σαββατοκύριακου.

«ΘΕΑΤΡΟΝ», ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διακεκριμένη Ζώνη 40€ Α΄ Ζώνη 35€ Β΄ Ζώνη 25€ Γ΄ Ζώνη 20€ Δ΄ Ζώνη 18€ Πλαϊνές θέσεις 15€, Θεωρείο Α΄ 15€, Θεωρείο Β’ 12€.

